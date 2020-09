Lik - Misanthropic Breed Chronique Misanthropic Breed

Sthlm Death Metal (7” en édition limitée). Le trio de Stockholm revient deux ans et demi après le redoutable Misanthropic Breed (noter encore une énième référence aux “démembreurs”). Trio désormais quatuor, épaulé d’un bassiste, Jonas Antman (The Ugly, Overtorture, ex-Decadence). Pour cette nouvelle offrande, artwork encore une fois de Mark Riddick et production “live” dans leur salle de répétition (le Covid ayant annulé leur plan d’enregistrement studio) sous les manettes de Lawrence Mackrory (Darkane).



L’objectif de LIK est simple : “write new Lik songs with the ambition of kicking the older albums’ asses” (dixit la fiche promo). En gros la recette “HM-2” ne bouge pas d’un potard, “groove” et “accroche” ayant pour objectif de monter d’un cran. Les adeptes seront ravis d’apprendre qu’il n’y a point de tromperies ici, les trois premiers morceaux annonçant la couleur. Mange toi cette mandale. Déjà de qualité supérieure, les breaks paraissent encore plus “casse nuque” : “Decay” (1:09), “Funeral Anthem” (1:50), “Wolves” (1:28) ou “Faces Of Death” (1:47) dans le rayon “supra orgasmique. Un groove rock ‘n’ roll soutenu par une production quasi-parfaite qui associé à des influences heavy/thrash et brut de décoffrage pourrait rappeler les voisins “reboostés” de The Crown (“Wolves” notamment). Remarque de votre serviteur batteur, petit bémol concernant les plans de batterie assez conventionnels (“D-Beat” à foison qui pourrait s’enrichir) mais toujours aussi délectables (breaks jouissifs) avec une vélocité pieds/mains grandie (blast beats de “Decay”).



Globalement on sent que les musiciens ont gagné en expérience et savent parfaitement affûter leur composition pour capter l’auditoire. Les structures sont moins binaires, l’atmosphère “horror movie” (avec les samples qui vont bien) plus sombre, la balance “brutalité/mélodie” parfaitement dosée et les soli de haute volée. Pour autant l’écoute subira quelques baisses de régime, un LIK moins inspiré (le mid-tempo “Female Fatal To The Flesh” pas assez approfondi, “Flesh Frenzy” “catchy” mais un peu “light”, “Morbid Fascination”) mais qui saura balancé un riff tronçonneuse ou un break pour refaire monter la sauce. Du relachement mais surtout un groupe jouant tellement en sous-régime, l’hommage des débuts à Dismember/Entombed commence à s'essouffler, il faudrait d’avantage. L’interlude instrumental éponyme sortie de nulle part plutôt impressionnante (les influences Katatonia ?) ou le final heavy de “Becoming” frustreront véritablement nos esgourdes. Donnez nous en plus, on en redemande !



