Eirik - Omnis Erit Eductus Chronique Omnis Erit Eductus

Non, je ne suis pas « gentil ». Enfin... je ne le suis pas dans le sens de « clément » ou « tolérant » ou en tout cas pas au point de me perdre dans des décisions influencées par de la discrimination positive. De quoi je parle ? Je parle de ceux qui temporisent face à un album très moyen en trouvant du mérite à une formation pour des raisons qui ne sont pas valables. Car qui se permettrait de monter une note sous prétexte que « c’est une femme qui est au manettes », et que «donc il ne faut pas être trop sévère ! » ? Ça s’est dit il y a encore une dizaine d’années... Plus maintenant. Plus maintenant au sujet du sexe, alors pourquoi continuer au sujet d’une nationalité ? Dès qu’un album provient d’un pays peu commun, on y a droit... Et encore plus lorsqu’il s’agit d’un pays musulman : « les musiciens risquent leur vie là-bas ! », « ils font ça par pure passion, au mépris de ce qui pourrait leur arriver ». Oui, c’est vrai qu’ils ont du mérite et qu’il faut le souligner. Mais ne trouvons pas la musique meilleure que ce qu’elle est pour autant !



EIRIK vient donc d’un pays « improbable » : les Emirats Arabes Unis. Bien évidemment, côté black metal, très peu de groupes y ont émergé, et les seuls que je connais n’ont fait que des démos ou des splits : AZAROTH, TARTARUS, NEKROFOREST. EIRIK a donc véritablement ce mérite d’avoir pu percer, et c’est pour cela le label japonais Hidden Marly Production, branche de Zero Dimensional Records, qu’il faut féliciter pour avoir proposé ce deuxième album. Bravo ! Une perle rare de par son origine ! Et avant les Nippons, c’est la Bulgarie et Black War Eternal Records qui méritaient les applaudissements pour le premier album... On « félicite » mais on ne remercie pas non plus, hein ! Parce que ce one man’s band tenu par le mystérieux V.E. ne fait pas du tout une musique marquante, efficace ou intéressante.



EIRIK fait même un black metal basique qui ne fait jamais relever la tête. Attention, on peut faire classique mais efficace et dans ce cas-là l’originalité n’est pas obligatoire, mais ce n’est pas le cas du tout sur ces 11 morceaux. 64 minutes qui sont longues, et qui ont même tendance à perdre tout intérêt au fil des morceaux. Le premier titre, « Tranquility, The Great Facade », débute pourtant l’album en nous laissant croire que des émotions seront au rendez-vous et que l’on pourrait trouver un bon équilibre entre hargne et mélancolie sur l’ensemble des compositions. Ce premier titre, ce sont 9 minutes qui débutent au piano, qui enchainent par un bon rythme soutenu, qui laissent place à un break aéré, qui font découvrir une voix haineuse alternée avec une autre gémissante. Rien de transcendant, certes, mais ça s’écoute bien. Mais la suite est d’un ennui... Et le seul moment où l’on est légèrement bousculé, c’est lorsqu’on arrive à la 10ème piste et que subitement le son d’une production ronron et quelconque passe à un son plus raw, et à une composition plus rageuse. Ce sont des morceaux bonus, des titres enregistrés précédemment, et ils sont plus crasseux.



Je ne peux donc pas mettre une bonne note à cet album que je n’écouterai probablement plus jamais. Alors j’applaudis ces Arabes pour leur mérite, mais pas pour leurs idées musicales. Et comme le dit l’adage : « en France on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ». Ce qui sous-entend bien évidemment qu’aux Emirats Arabes Unis on a du pétrole, mais pas d’idées.

2020 - Hidden Marly Production Black Metal notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 2018 - Emirats Arabes Unis

tracklist 01. Tranquility, The Great Facade 02. Uncovering the Guise of Devotion 03. None Above and Beyond 04. As the Colours Drain 05. Unleash Repressed Misantrophy 06. Howls of the Scarred and Damned 07. Forsaken by Eternity 08. A Shattered Mirror Shows the Same Reflection 09. Obsoletion 10. Mirror, Mirror 11. At the Gallows End

Durée : 64:28

parution 29 Juin 2020

