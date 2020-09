Darkened - Kingdom Of Decay Chronique Kingdom Of Decay





Car le combo a gardé la même recette et celle-ci fait mouche instantanément dès les premières secondes de « Dead Body Divination » qui ouvre les hostilités et se montre monstrueux et groovy d’entrée, via un ensemble particulièrement remuant et entraînant. Jouant autant sur la vitesse sous toutes ses formes que sur les passages plus lourds et massifs on y trouve toute la palette technique des mecs où l’on ne peut s’empêcher de taper du pied et de remuer la tête comme il faut, histoire de passer un excellent moment. D’ailleurs l’équilibre des forces semble être un leitmotiv pour eux tant les excellentissimes « 1000 Years » et « Pandemonium » jouent sur ces deux tableaux, en y ajoutant de longues plages pour chacun d’entre eux, qui leur permettent ainsi de s’exprimer de façon longue et excitante, portées par des leads propres et légèrement mélodiques. Car la sensibilité n’est pas absente des débats, il suffit d’écouter « Kingdom Of Decay » pour en être convaincu, tant ici le long solo aérien et mélancolique amène une facette presque Hard-Rock lors des passages au ralenti ainsi qu’une certaine tristesse, qui montre une facette différente et réussie à l’instar de « Cage Of Flesh » et « The Burning ». En effet sur ces deux compos la rapidité est mise de côté au profit d’une rythmique bridée à outrance et qui n’hésite pas à lorgner vers le Doom le plus froid et obscur, tant la noirceur y est ici présente de façon enivrante, aidée en cela par des riffs qui savent faire bouger (à l’instar du jeu d’Andy Whale derrière son kit) et varier sans pour autant accélérer, chose qui arrive sur le second titre afin de muscler un peu plus l’ensemble. Même si ces deux réalisations auraient pu être raccourcies et se répètent légèrement elles permettent d’homogénéiser un peu plus un disque qui l’est déjà beaucoup.



Ces relents doomesques apparaissent encore de façon flagrante sur l’équilibré « The Old Ones » ou encore sur l’intro et la conclusion de « The White Horse Of Pestilence », particulièrement glaciales et angoissantes, complétées en leur centre par un défilé de vitesse sous toutes ses formes et de longs solis très fluides et en raccord avec la musique nappée d’espoir. Car les guitaristes ont la bonne idée de ne jamais en faire trop afin que la construction générale conserve une accroche immédiate, où l’agressivité et une certaine douceur se mélangent fougueusement. Cela étant notamment dû au fait de la présence d’un clavier discret qui amène un vrai supplément d’âme lors de chacune de ses apparitions (sans tomber dans le kitch et le pompeux), comme on avait pu le remarquer lors de la précédente livraison.



Chroniqueur : 8 / 10

