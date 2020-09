Polymoon - Caterpillars Of Creation Chronique Caterpillars Of Creation

Peu d’informations à se mettre sous la dent concernant POLYMOON, groupe originaire de Finlande dont la signature chez Svart Records nous aiguille sensiblement plus sur le genre pratiqué : ce n’est pas parce que Juho Vanhanen (ORANSSI PAZUZU) a co-produit la chose et que cinq illuminés prennent la pose en forêt qu’on a affaire à du black metal. Et s’il subsiste quelques traces résiduelles au détour de certains riffs (« Silver mt. »), c’est bien le versant psyché de la montagne qu’on nous propose de gravir ici, avec force emphase et superpositions de couches sonores.



Un chant éthéré, des synthés omniprésents et de la réverb à gogo, voilà en gros ce qui vous attend sur « Caterpillars Of Creation », la section rythmique s’attelant à faire monter la pression au fur et à mesure que les minutes défilent. Ça fonctionne à merveille sur des titres comme « Netheirworld » et surtout « Malamalama », véritable figure de proue d’un vaisseau paré pour braver la tempête psyché. Tous les titres sont d’ailleurs calqués sur le même moule, à savoir une lente montée en puissance évoquant la zénitude d’un MY SLEEPING KARMA avant de multiplier les occasions de faire du fuzz.



Un systématisme dans la construction qui empêche véritablement ce premier effort de décoller, le combo de Tempere se montrant plus à l’aise sur les séquences intimistes que lorsqu’ils sortent du bois : les riffs, pas d’une originalité folle, prêtent à confusion plus qu’ils ne propulsent les morceaux vers les sommets espérés. Le chant de Kalle-Erik Kosonen n’apportant pas de plus-value particulière, on peut également se demander si POLYMOON ne gagnerait pas à donner dans le tout instrumental, l’atmosphère mélancolique des plages les plus calmes séduisant plus que le raz de marée métaphysique (un peu trop) attendu.

2020 - Svart Records
Metal psyché
Chroniqueur : 6.5 / 10

01. Silver mt. (6:55) 02. Lazaward (8:39) 03. Malamalama (5:37) 04. Helicating (6:25) 05. Neitherworld (8:58) 06. Metempsychosis (5:30)

Durée : 42:06

