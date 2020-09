Kairon; IRSE! - Polysomn Chronique Polysomn

Dans l’arbre généalogique psyché prenant racine autour de Niko Lehdontie (ORANSSI PAZUZU), KAIRON;IRSE ! et son patronyme invraisemblable forcent la comparaison avec leurs compatriotes de POLYMOON, autre signature Svart Records chroniquée il y a peu. Entre la familiarité du style pratiqué et le nom d’un groupe qu’on retrouve quasiment en intitulé chez l’autre, il y a donc de quoi perdre son finnois, quand bien même le quatuor de Seinäjoki l’emporte avec une courte longueur d’avance.



A l’expérience (trois albums au compteur quand POLYMOON livre son premier jet), KAIRON;IRSE ! (Promis, c’est la dernière fois que je tape ça au clavier) séduit plus que ses compatriotes : moins linéaire dans son approche, « Polysomn » orchestre habilement les partitions sonores les plus complexes avec des plages plus atmosphériques (« Mir Inoi », qui délasse les esgourdes passé le matraquage multicouche de « An Bat None »). Autre élément appelé à faire la différence, le chant : éthéré et androgyne au point qu’on jurerait avoir affaire à une chanteuse, il fait le lien entre riffs de guitare tournoyants et séquences électroniques toutes en délicatesse retro.



Cela étant, aussi hypnotique et apaisante que puisse être la musique de KAIRON;IRSE ! (Ah ! J’ai menti !), ces territoires musicaux aux contours incertains trouvent leur limite dans l’errance, tentation à laquelle s’adonnent un peu trop nos quatre sculpteurs de son (la pénible « Hypnogram »). Dans le même ordre d’idée, la nature remue-méninges de la proposition ne sera pas du goût de tous, les guitares écrasantes brouillant le propos plus qu’elles ne l’enrichissent. Aussi, on préfèrera retenir un début de programme fort réussi, de la montée en puissance de « Psionic Static » jusqu’à la stratosphérique « An Bat None ».

2020 - Svart Records Metal psyché notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.5/10

plus d'infos sur Kairon; IRSE!

Metal psyché - Finlande

nouveaute A paraître le 11 Septembre 2020

écoutez An Bat None

tracklist 01. Psyonic Static (6:28) 02. Retrograde (5:42) 03. Welcome Blue Valkyrie (6:40) 04. An Bat None (6:04) 05. Mir Inoi (5:05) 06. Altaïr Descends (6:40) 07. Hypnogram (6:06) 08. White Flies (3:51) 09. Polysomn (2:25)

Durée : 49:05

line up Dmitry Melet / Chant, Basse, Guitare

Johannes Kohal / Batterie

Lasse Luhta / Guitare, Basse

Niko Lehdontie / Guitare, Synthés, Programmation, Backing Vocals