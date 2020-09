Burial Remains - Spawn Of Chaos Chronique Spawn Of Chaos





En effet d’entrée le groupe nous balance une des meilleures compos de cette galette via l’excellent et entraînant « As Darkness Shall Reign », tout en vitesse et bien remuant où le riffing affûté fait mouche, aidé par un batteur rapide qui n’en fait jamais des tonnes, à l’instar des autres instruments. Car comme pour son prédécesseur ce second volet ne s’encombre pas de futilités et offre presque quarante minutes de son à l’écriture directe permettant ainsi de mettre le cerveau en veille, et de faire défiler les plages sans problèmes majeurs, même si quelques lacunes et répétitions vont apparaître durant sa deuxième partie. Après ce début en fanfare l’ensemble va ensuite progressivement s’équilibrer au niveau du tempo et alterner ainsi rapidité et lenteur, comme sur l’agréable « Where Death Begins » ou le glacial « Slaves To The Cult » aux riffs coupants et gelés pas dégueulasses du tout. Et même quand les gars lèvent le pied et alourdissent l’ambiance par un mur de guitares massif et une batterie bridée à l’extrême (via le très bon « At Dawn Came The Shadows »), tout cela reste convaincant et réussi de par cette primitivité et une durée qui ne s’éternise guère trop.



Car si le tout est encore à la hauteur sur les explosifs et radicaux « Spear Of Destiny » et « Spawn Of Chaos » (où les mecs ont de nouveau appuyé sur l’accélérateur et misé sur le frontal bas du front), à partir de « Swallowed By Sulphur » le tout va baisser en qualité et en accroche. En effet outre une écriture moins inspirée et incisive, le tout va donner l’impression de reprendre les mêmes plans et de recycler les fonds de tiroir du genre, sans pour autant marquer durablement les esprits, tant ça se montre linéaire et répétitif (à cause notamment de passages rallongés inutilement). Ce constat s’applique également sur le redondant « Legions Of Death » qui montre une facette plus sombre mais qui souffre aussi d’une monotonie grandissante, la faute à la simplicité pratiquée par la formation, qui donne par moments la sensation de faire toujours la même chose. Heureusement on le dit fréquemment mais terminer par une reprise se révèle être souvent une très bonne idée, la preuve ici avec cette version fidèle de « Tortured Souls » des vétérans de SLAUGHTER, qui fait parfaitement son office et fait regretter un peu plus le split des Canadiens.



Du coup malgré ses imperfections et sa production assez mollassonne qui manque cruellement de puissance l’ensemble n’a pas à rougir par rapport aux ténors et vétérans du style, même si ça reste encore bien loin de les égaler, vu que ça continue de jouer en seconde division. Si ça donne parfois le sentiment d’être exécuté de façon pépère et en pilotage automatique il n’en reste pas moins que ça défoule et que ça fait du bien par où ça passe, ce qui est déjà pas mal en soi. Cependant malgré ses évidentes qualités (plus nombreuses que les points faibles) il est évident que tout ça sera vite oublié et qu’on reviendra vite vers ses classiques mythiques et incontournables. La faute à un manque de plages vraiment marquantes et d’hymnes incontournables, complétés par une linéarité propice à un certain décrochage en route, même si le tout fait quand même le métier avec passion, envie et enthousiasme… à défaut de marquer durablement les esprits. Si certains mettent une plombe à sortir un nouvel album ça n'est absolument pas le cas du quatuor de Drachten qui à peine plus d'un après la sortie de l'expéditif « Trinity Of Deception » revient déjà avec un successeur plus abouti, mais aussi pas mal de mouvements en interne. Car en si peu de temps il s'en est pourtant passé des choses avec d’abord un changement de label, puis aussi le départ du chanteur et le recrutement d'un nouveau bassiste. 2020 - Raw Skull Recordz Death Metal Old-School notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Death Metal Old-School - 2017 - Pays-Bas

nouveaute A paraître le 5 Septembre 2020

tracklist 01. As Darkness Shall Reign 02. Where Death Begins 03. At Dawn Came The Shadows 04. Slaves To The Cult 05. Spear Of Destiny 06. Spawn Of Chaos 07. Swallowed By Sulphur 08. Legions Of Death 09. Tortured Souls (SLAUGHTER cover)

Durée : 39 minutes

line up Wim de Vries / Chant - Guitare

Philippus Yntema / Guitare

Danny Boonstra / Batterie

Henk Zinger / Basse

Trinity Of Deception

2019 - Transcending Obscurity