GAEREA est sorti, j’ai été convaincu. J’ai mis un 8/10 qui était amplement mérité car les compositions avaient trouvé un équilibre que j’ai parfois trop de mal à trouver dans les groupes plus ou moins assimilés au post black metal. Et apparemment je n’ai pas été le seul à apprécier leur musique car cette deuxième sortie a entraîné beaucoup de commentaires ! Des commentaires de tous genres, et parfois même sortis avant l’album en lui-même : « Ils portent des masques, encore des bouffons qui surfent sur la vague moderne », « UADA et GAEREA, ce sont vraiment les deux grosses plaies en 2020. ». Mais qu’est-ce que c’est vil ce genre de critiques indirectes ! On sait bien que désormais le corpse paint est trop connoté trve black metal, et surtout que se peinturlurer le visage à chaque apparition c’est bien trop chiant. Une cagoule, un masque, hop, c’est enfilé en quelques secondes.







C’est donc ce que les Portugais ont choisi, et qui leur sied pleinement. Cela leur donne un air de bourreaux, froids et appliqués. Et c’est clair que ce nouvel album est appliqué à l’extrême. Les compositions sont carrées de chez carré, avec une maîtrise qui peut même en devenir rageante. C’est ainsi la prolongation de l’album précédent, avec peut-être encore plus d’efficacité. Le black metal y est lourd, excité, révolté, mais très bien mené. Les pistes sont longues mais sans le paraître. Qui aura remarqué que la première faisait 11 minutes, et que la sixième et dernière dépassait les 13 minutes ? Personne car on est totalement absorbé par le talent d’écriture. Le post black metal montre ici sa facette la plus exacerbée, avec de grosses inspirations orthodoxes, et avec des vocaux emportés par un growl très inspiré par celui de BEHEMOTH, mais qui se permet de flirter avec des gémissements torturés et douloureux.



2020 - Season Of Mist Post Black orthodoxe notes Chroniqueur : 8.5 / 10

Post Black orthodoxe - 2016 - Portugal

tracklist 01. To Ain 02. Null 03. Glare 04. Conspiranoia 05. Urge 06. Mare

Durée : 51:44

parution 24 Juillet 2020

