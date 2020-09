Evulse - Pustulant Spawn Chronique Pustulant Spawn (Démo)

Pustulant Spawn. C’est naturellement sur Transylvanian Tapes (label du chanteur James Rauh) que le groupe a une fois de plus trouvé refuge pour une sortie uniquement numérique, en tout cas à l’heure où j’écris ces quelques lignes puisque la version cassette ne devrait arriver qu’à la toute fin du mois (une version européenne via Dawnbreed Records est également en préparation mais aucune date n’a pour le moment été annoncée). Aussi, le seul véritable changement à signaler concerne le départ du batteur Matt Thompson, remplacé par Valles (Ensepulcher, ex-Skeletal Remains). Pour le reste, on sait où l’on met les pieds.



Néanmoins, si rien n’a vraiment bougé du côté des Américains, on note tout de même qu’il y a du mieux côté artwork avec cette fois-ci une oeuvre signée Aaron Lee. Un travail effectivement un poil plus engageant qui rappelle quelque peu les sorties Brutal Death de la fin des années 90 (on pense à Jon Zig par exemple). Le logo de David Mikkelsen est quant à lui resté en tout point identique et c’est très bien comme ça. Enfin, pour en terminer avec ces présentations d’usage, sachez que cette nouvelle démo propose là encore quatre titres à se mettre sous la dent mais qu’elle culmine cette fois-ci à plus de treize minutes ! Toujours pas de quoi s’étouffer mais étant donné le format on saura s’en contenter.



Evulse n’ayant pas fait de l’expérimentation ou de l’originalité son crédo, vous ne serez pas surpris d’apprendre que Pustulant Spawn s’inscrit naturellement dans la droite lignée de



Et quoi de mieux pour nous le signifier qu’attaquer cette nouvelle démo avec un titre porté pour l’essentiel sur le mid-tempo ? Ce n’est donc pas pied au plancher qu’Evulse lance ici les festivités mais plutôt à coup de riffs vicieux dont le groove putride et entrainant n’est pas sans rappeler par moment celui d'Undergang, Cerebral Rot ou Fetid. Ainsi, sans forcément perdre en efficacité, le groupe montre qu’il est capable de faire preuve d’un minimum de finesse (toute proportion gardée, on parle quand même ici de Death Metal !) et ainsi varier les plaisirs entre deux séquences toujours aussi intenses et explosives. Bien entendu "Repulsive Infestation", n’est pas le seul exemple puisque les passages où Evulse ralentit la cadence se trouvent également sur chacun des trois autres titres mais à la manière d’un

Pour le reste, à l’image de ce que l’on trouve sur la précédente démo du groupe, Evulse va s’appliquer à mettre les pieds dans le plats à coup de passages plus ou moins soutenus (blasts, semi-blasts, tchouka-tchouka...) qui, soulignés par ces moments plus nuancés évoqués plus haut ainsi que ces quelques leads/solis mélodiques dispensés ici ou là, vont apporter une réelle dynamique à ce Death Metal particulièrement redoutable. Car si celui-ci ne brille pas par son originalité, il à au moins pour lui un sens de l’efficacité particulièrement bien développé.



