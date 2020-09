Mortis Mutilati - The Fate of Flight 800 Chronique The Fate of Flight 800





Voilà donc la thématique choisie par notre valeur sûre du black metal français. MORTIS MUTILATI - et avant tout à sa tête Macabre – se penche à nouveau sur les horreurs et tragédies réelles. Rappelons que le monsieur travaille dans les pompes funèbres et qu’il côtoie donc la véritable mort, pas ses symboliques ou ses fantasmes, mais bien la mort elle-même. Il avait d’ailleurs utilisé la photo d’un couple disparu pour la pochette de



Celui qui attend une copie de l’album précédent sera peut-être déçu alors de l’orientation, mais en se replongeant ensuite à nouveau dans ces 8 pistes, il en découvrira les nuances, les qualités. Elles sont indéniables, mais le groupe est encore plus subtil que jamais. Les morceaux apparaissent plus rèches qu’avant, plus agressifs et avec un rythme plus soutenu dans l’ensemble. C’est clair, il est rempli de parties qui tabassent, très speed et donc bien moins dans la douceur que ce qu’on pouvait retrouver avant. Mais ça existait déjà pourtant chez lui, c’est juste qu’il a revu les dosages de ses ingrédients et qu’il a mis plus de hargne. Les épices sont pourtant bel et bien là, mais un cran moins nombreuses. On entend bien des touches de piano, de la guitare acoustique, mais sans que cela devienne des éléments récurrents. Ils deviennent bien plus rares, et quelque part plus précieux également ! Par contre, les éléments qui reviennent à plusieurs reprises et semblent presque lier les pistes les unes aux autres, ce sont d’abord des riffs mélodiques très clairs ainsi que des vocaux féminins. Les premiers marquent la singularité de chaque piste, avec toujours le même talent pour partager du sentiment. Ces mélodies très efficaces apportent une envolée tragique qui vient trancher mais aussi bien équilibrer les ambiances rèches. Elles restent très vite en tête et provoquent ce petit pincement au coeur, celui qu’on a à l’apparition d’un passage qui nous a marqué et qu’on attend dans un titre. Le défaut est bien entendu qu’il tire un peu trop la couverture vers lui, et qu’il peut faire glisser le reste au second plan. Quant aux vocaux féminins, ce son en fait des choeurs discrets qui se rapprochent d’interventions fantomatiques. On se demande si ce sont les âmes des disparus ou alors des voix célestes qui les appellent, mais quoi qu’il en soit ces apparitions apportent une touche douce mais intrigante et presque mystique et surtout elles provoquent des hallucinations. Les silhouettes des victimes apparaissent devant nous en même temps que ces vocaux.



La magie opère donc aisément sur cet album, qui aborde un thème qui aurait pu être glissant, car loin de ceux habituels dans le black metal, mais le défi est relevé. Je me plaindrais juste, mais juste histoire de poser du négatif, que le titre instrumental m’a lassé parce que j’ai toujours du mal avec des compositions sans vocaux, et que certaines parties sont un poil trop longues, mais uniquement parce que j’attends mes moments préférés et que je suis trop impatient. Très bon travail, très bon album, et encore des surprises pour un groupe qu’on commence pourtant à bien connaître ! En 1996, alors que certains d’entre vous ne sont pas encore nés, les jeux-olympiques débutent à Atlanta le 19 juillet. Ces JO seront marqués par un acte terroriste faisant 2 morts et 112 blessés. Mais deux jours avant le début de la compétition, un autre drame avaient marqué l’actualité : l’explosion en plein vol d’un Boeing causant la mort des 230 personnes à son bord. En 1996, alors que certains d'entre vous ne sont pas encore nés, les jeux-olympiques débutent à Atlanta le 19 juillet. Ces JO seront marqués par un acte terroriste faisant 2 morts et 112 blessés. Mais deux jours avant le début de la compétition, un autre drame avaient marqué l'actualité : l'explosion en plein vol d'un Boeing causant la mort des 230 personnes à son bord. Une enquête de 4 ans fut lancée, et elle conclut à un accident. Un court-circuit. D'autres restent toujours persuadés que la cause est toute autre. Une bombe ou un tir de missile, volontaire ou accidentel… À son bord, des inconnus comme vous et moi, mais aussi des personnalités dont certaines assez éminentes : le guitariste Marcel Dadi, un biologiste issu de la famille Mérieux, un professeur de physiologie spécialisé dans la la maladie d'Alzheimer, un joueur de hockey sur glace professionnel… Le nm de ce vol était TWA 800. Le nouvel album des Français de MORTIS MUTILATI, leur 5ème, s'appelle The Fate of Flight 800. Sa date de sortie était prévue le 11 septembre 2020, tout juste 19 ans après un événement encore plus marquant… Rappelons que le monsieur travaille dans les pompes funèbres et qu’il côtoie donc la véritable mort, pas ses symboliques ou ses fantasmes, mais bien la mort elle-même. Il avait d’ailleurs utilisé la photo d’un couple disparu pour la pochette de The Stench Of Death . Il revient deux ans après avec un album qui ravive à nouveau sa patte personnelle tout en proposant une évolution évidente et finalement salvatrice, faisant de la carrière du groupe un ensemble logique composé de pièces à part, de pièces de puzzles qui s’imbriquent parfaitement les unes dans l’autre…Celui qui attend une copie de l’album précédent sera peut-être déçu alors de l’orientation, mais en se replongeant ensuite à nouveau dans ces 8 pistes, il en découvrira les nuances, les qualités. Elles sont indéniables, mais le groupe est encore plus subtil que jamais. Les morceaux apparaissent plus rèches qu’avant, plus agressifs et avec un rythme plus soutenu dans l’ensemble. C’est clair, il est rempli de parties qui tabassent, très speed et donc bien moins dans la douceur que ce qu’on pouvait retrouver avant. Mais ça existait déjà pourtant chez lui, c’est juste qu’il a revu les dosages de ses ingrédients et qu’il a mis plus de hargne. Les épices sont pourtant bel et bien là, mais un cran moins nombreuses. On entend bien des touches de piano, de la guitare acoustique, mais sans que cela devienne des éléments récurrents. Ils deviennent bien plus rares, et quelque part plus précieux également ! Par contre, les éléments qui reviennent à plusieurs reprises et semblent presque lier les pistes les unes aux autres, ce sont d’abord des riffs mélodiques très clairs ainsi que des vocaux féminins. Les premiers marquent la singularité de chaque piste, avec toujours le même talent pour partager du sentiment. Ces mélodies très efficaces apportent une envolée tragique qui vient trancher mais aussi bien équilibrer les ambiances rèches. Elles restent très vite en tête et provoquent ce petit pincement au coeur, celui qu’on a à l’apparition d’un passage qui nous a marqué et qu’on attend dans un titre. Le défaut est bien entendu qu’il tire un peu trop la couverture vers lui, et qu’il peut faire glisser le reste au second plan. Quant aux vocaux féminins, ce son en fait des choeurs discrets qui se rapprochent d’interventions fantomatiques. On se demande si ce sont les âmes des disparus ou alors des voix célestes qui les appellent, mais quoi qu’il en soit ces apparitions apportent une touche douce mais intrigante et presque mystique et surtout elles provoquent des hallucinations. Les silhouettes des victimes apparaissent devant nous en même temps que ces vocaux.La magie opère donc aisément sur cet album, qui aborde un thème qui aurait pu être glissant, car loin de ceux habituels dans le black metal, mais le défi est relevé. Je me plaindrais juste, mais juste histoire de poser du négatif, que le titre instrumental m’a lassé parce que j’ai toujours du mal avec des compositions sans vocaux, et que certaines parties sont un poil trop longues, mais uniquement parce que j’attends mes moments préférés et que je suis trop impatient. Très bon travail, très bon album, et encore des surprises pour un groupe qu’on commence pourtant à bien connaître !

2020 - Autoproduction Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

plus d'infos sur Mortis Mutilati

Black Metal Mélodique - 2011 - France

nouveaute A paraître le 11 Septembre 2020

écoutez Flames Behind You

tracklist 01. Road to Nowhere 02. Flames Behind You 03. Deathcrown 04. The Fate of Flight 800 05. The Smoke of Your Corpse 06. Vultures of Steel 07. Rising Souls 08. Ashes

Durée : 49:43

