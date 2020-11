Visceral Mass - Visceral Mass Chronique Visceral Mass (EP)

Formé l’année dernière à Los Angeles, Visceral Mass semble selon Metal Archives avoir déjà mis ses activités à l’arrêt. Une situation évidemment fâcheuse pour n’importe quelle formation qui tente de se faire un nom dans cette jungle sans pitié mais qui ne doit pas vous empêcher de poursuivre la lecture de cette chronique, surtout si vous êtes amateurs de Death Metal bovin et pas très malin... Et oui, car en dépit de ces aléas, la brève carrière des Américains reste néanmoins marquée par la sortie l’été dernier d’un premier EP éponyme sous l’étendard de l’incontournable label californien Maggot Stomp Records.



Illustré par Þorvaldur Guðni Sævarsson aka Skaðvaldur (Coffin Rot, Evoker, Hellripper, Koffin, Nekro Drunkz...), Visceral Mass n’a pas grand chose de neuf à nous proposer et, c’est une évidence, ne fera pas date dans l’histoire du Death Metal (il est de toute façon trop tard pour ça). Doit-on pour autant jouer les blasés et passer outre une sortie aussi courte que bien ficelée ? Personnellement, c’est plutôt vite vue...



Alors naturellement quatre titres c’est toujours trop peu mais dans la mesure où le style pratiqué par le duo américain laisse peu de place à l’improvisation et répond à un cahier des charges balisé et dument respecté, c’est finalement largement suffisant pour se faire un avis tranché et définitif sur la question.



Maggot Stomp oblige, Visceral Mass ne fait montre d’aucune finesse ni subtilité. Les intentions du duo étant ainsi très claires et ses arguments exposés avec force et conviction dès les premiers instants. Certes, les Américains n’échappent pas à quelques petits loupés (je reste notamment très circonspect face au sample utilisé en guise d’introduction sur le titre « Flesh Eating Deceased »), mais dans l’ensemble on est rapidement séduit par ce Death Metal plutôt orienté mid-tempo (en dépit d’un caractère brutal bien trempé) et servi ici par une production épaisse et particulièrement crunchy (miam miam ces guitares qui grésillent dans les tympans).

Loin de chercher à nous impressionner par sa vélocité ou son niveau technique, Visceral Mass va plutôt privilégier une approche modérée via un enchainement de séquences au groove typiquement new-yorkais et ô combien efficaces ("Human Stew" à 0:48, "Flesh Eating Deceased" à 1:11, "Verses Of Perversion" à 1:41 et 3:56, "Drowning In Rot" à 1:17) et d’accélérations bien senties à base de blasts loin de friser l’hystérie et de tchouka-tchouka entrainants soulignées par cette délicieuse caisse claire héritée de la scène Brutal Death des années 90 ("Human Stew" à 2:19, l’entame de "Flesh Eating Deceased" passée cette pénible introduction, "Verses Of Perversion" à 1:27 ou à 2:03, "Drowning In Rot" à 0:24 et 1:06). Le duo ne bat donc pas ici des records de vitesse mais il se dégage néanmoins de ses quatre compositions quelques choses de cradingue, brutal et impitoyable qui ravira autant les amateurs de Brutal Death école new-yorkaise (de Suffocation à Dehumanized en passant par Internal Bleeding ou Pyrexia) que ceux plus enclins à apprécier un Death Metal sombre et purulent bien dans l’ère du temps (sans être forcément proches, le parallèle avec des groupes comme Fetid, Cerebral Rot, Malignant Altar, Sanguisugabog, Undergang, Mortiferum ou Frozen Soul me semble pourtant évident).



Malheureusement déjà à l’arrêt, je ne sais pas si une suite sera un jour donnée par Visceral Mass à cette première démo plutôt prometteuse. Car si les Californiens ne prennent ici aucun risque, marchant allègrement dans les pas d’autres formations dont la réputation n’est aujourd’hui plus à faire, ils le font avec suffisamment d’efficacité et d’honnêteté pour convaincre et donner envie d’en entendre davantage. En attendant le jour où cela sera possible, on continuera de s’enfiler avec plaisir les quatre titres de cette démo bien baveuse et brutale car comme dirait Thérèse ou presque: "c’est pas fin, ça se mange sans faim !"

2020 - Maggot Stomp Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Visceral Mass

Death Metal - 2019 - Etats-Unis

tracklist 01. Human Stew (03:08) 02. Flesh Eating Deceased (02:44) 03. Verses Of Perversion (04:48) 04. Drowning In Rot (03:07)

Durée : 13:47

line up Jack Scully / Chant, Guitare, Basse

Max Baxter / Batterie

parution 31 Juillet 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

