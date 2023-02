Necrovation - Ovations To Putrefaction Chronique Ovations To Putrefaction (Démo)





Intitulée Ovations To Putrefaction, celle-ci sort en février 2004. Les cent premiers exemplaires sont produits par le groupe lui-même avant un deuxième pressage quasi-identique (si ce n’est la couleur de l’artwork) réalisé la même année par le label japonais Deathrash Armageddon (Abigail, Barbatos, Cruel Force, Ruins, Satanic Warmaster...). Au total ce sont deux cents cassettes rapidement écoulées sur lesquelles mettre la main s’est rapidement avérée être une aventure à la fois fastidieuse et onéreuse. Il faudra attendre février 2012 pour que le groupe se décide à en presser une version vinyle grâce au soutien du désormais défunt Serpent Pulse Records (Usipian, Sulphurous, Reverie, Iniquity...). Une édition légèrement revue et corrigée puisque l’artwork toujours signée des mains de Per Ola Karström a en effet été retravaillé pour l’occasion. Un coup de frais servant probablement à palier le côté un poil trop amateur de la version originale.



Au programme de cette première démo, quatre titres d’un Death Metal sauvage et primitif ayant permis à l’époque d’amorcé le retour en grâce d’un genre tombé quelque peu dans l’oubli au profit de lectures plus brutales et/ou techniques et même d’autres styles plus sulfureux. Alors effectivement, les historiens auront vite fait de me rappeler que Repugnant et Kaamos restent en Suède ceux à l’initiative de cette nouvelle vague (et cela dès 1999) mais avec Verminous, Necrovation en fût néanmoins l’un des plus dignes acteurs au début des années 2000.

Démo de 2004 oblige, la production de ces quelques titres peut sembler aujourd’hui perfectible. Certains y trouveront ainsi probablement à redire à cause d’une saturation trop prononcée, d’un manque d’équilibre et d’un côté peut-être un brin distant et trop bordélique. Naturellement tout cela n’est pas parfait mais le charme de cette jeunesse faisant avec les moyens du bord persiste et donne un peu de cette saveur doucement surannée à ce premier enregistrement officiel.

Ce que l’on retiendra surtout de Ovations To Putrefaction, c’est bien davantage la qualité des quatre titres qui la composent. Alors certes, on y trouve déjà le morceau "Putrid Evocation" qui sera repris plus tard sur l’excellent



Alors que la scène Death Metal tire la gueule face à d’autres genres bien plus populaires tout en faisant face à d’autres problématiques (perte de vitesse des grands noms de la première heure, productions de plus en plus synthétiques, artworks et imageries absolument dégueulasses (dans le mauvais sens du terme avec l’avènement des outils sur ordinateurs), quelques formations décident de revenir aux fondamentaux quitte à sonner d’entrée de jeu terriblement datés et pourtant ô combien pertinents. Certes, Necrovation n’invente rien mais en s’engouffrant dans cette voie ouverte par d’autres quelques années avant lui, le groupe a su donner un petit coup de fouet à une scène Death Metal en perte de vitesse et de repères. 