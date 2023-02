Necrovation - Chants Of Grim Death Chronique Chants Of Grim Death (EP)





Intitulé Chants Of Grim Death, celui-ci marque l’arrivée du groupe sur Blood Harvest Records dont il s’agit d’ailleurs de la toute première production officielle (enfin parmi celles qui portent un numéro de catalogue puisque Metal Archives m’apprend que le label était déjà actif en 2001 et qu’on lui doit, sous la forme d’une co-production avec Sounds Of Betrayal, la réédition vinyle de la seconde démo des Suédois de Retaliation intitulée Devastating Doctrine Dismemberment cependant rebaptisée pour l’occasion Boredom And Frustration). Cette petite structure fondée par Rodrigo Alfaro (Satanic Surfers, Ursut, Intensity...), encore jeune au moment des faits, va néanmoins très vite s’imposer comme un label de choix en matière de Death Metal plus confidentiel avec notamment à son actif les premières sorties de groupes comme Verminous, Nominon, Karnarium, Tribulation ou bien encore Ribspreader.



Pour illustrer ce 7", Necrovation a fait appel au Français Nathaniel Colas que l’on peut entendre chanter de nos jours chez Dionysiaque mais qui à l’époque tenait la basse au sein du groupe Bloody Sign tout en rédigeant un tas d’articles pour son fanzine Mutilating Process. Ce dernier livre ici une oeuvre simple et dépouillée qui résume bien l’esprit sombre, sinistre et underground du Death Metal des Suédois. Enfin, côté chiffres et contenu, Chants Of Grim Death c’est quatre morceaux, trois inédits et une reprise de Merciless ("Pure Hate") pour quatorze minutes d’un Death Metal toujours aussi intense et furieusement rétrograde qui dix-neuf ans plus tard à su conserver toute sa pertinence.



Séparés d’a peine une dizaine de mois dans leurs sorties, Chants Of Grim Death partagent évidemment bien des similitudes. À vrai dire, les trois nouveaux morceaux offerts ici par Necrovation ne sont qu’une suite directe de ce que le groupe proposait à l’époque de sa première démo. Pied au plancher, les Suédois s’acquittent tout de même d’une courte introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Aussi la formule reste la même, le groupe déroulant sur des morceaux à la durée relativement contenue (entre trois et quatre minutes) ses riffs sinistres et malfaisants, ses accélérations intenses (blasts et tchouka tchouka) toujours un brin foutraques ("Beyond The Possession" à 0:17, "Rigormortic Mind" à 0:37, "Carnal Bleeders" à 0:06), ses solos et autres fulgurances mélodico-chaotiques ("Beyond The Possession" à 1:01 et 2:31, "Rigormortic Mind" à 1:39 et 2:26, "Carnal Bleeders" à 1:42 et 3:10) ainsi que ces quelques passages moins soutenus qui, comme toujours, servent à apporter un soupçon de relief à l’ensemble ("Beyond The Possession" à 1:22, "Rigormortic Mind" à 1:56, "Carnal Bleeders" à 2:24). Bien entendu, ces quelques titres ne réservent aucune véritable surprise, cependant difficile de ne pas se montrer enthousiaste face à ce genre de Death Metal poussiéreux mené le couteau entre les dents.

Necrovation conclue cette modeste sortie sur une reprise de Merciless, autre groupe suédois réputé lui aussi pour l’intensité et l’urgence de son Death Metal. Relecture fidèle de l’originale qui figure sur le premier album du groupe de Strängnäs (The Awakening), cette reprise permet évidemment de mettre le doigt sur l’une des influences majeures de Necrovation. Naturellement, cette reprise en forme d’hommage n’a pas pour prétention d’égaler l’originale mais cela n’empêche pas Necrovation de faire avec ce titre un excellent travail de ré-interprétation en conservant notamment toute la hargne et l’urgence d’un morceau particulièrement intense.



