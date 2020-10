Urfeind - Þurisabloþa Chronique Þurisabloþa

URFEIND mérite bien cette description. Sortis des Enfers les plus brûlants, ces Allemands balancent un énorme glaviot au visage de tous ceux qui attendaient les bras au ciel qu’un démon les satisfasse.



Les 8 pistes de ces 42 minutes sont maléfiques. Un son lourd pour des compositions habitées par le Malin. C’est véritablement implacable, avec des vocaux parfaitement habités. Ce ne sont pas des cris qui sortent de la bouche du vocaliste mais des flammes ! Et tout dans cet album sent à plein nez le monde de Satan.



C’est bien le genre d’album qui est destiné à faire ressortir la hargne cachée en chacun de nous. L’effet est le même qu’une pompe à air ! Tu es tout raplapla, sans grande énergie, lassé de ta routine, morne face à une société méprisable. Tu as raison d’être révolté, mais il faut que tu te relèves et que tu combattes fièrement. Hop, URFEIND t’aide. Psshhh, psshhh, psshh. Tu gonfles progressivement au fil des morceaux, passant d’un physique à la Zemmour à la carrure d’un Serge Nubret ! Photo ? Ah oui !!!!



















Sauf qu’en fait, on arrête de prendre du gabarit après le 7ème morceau, on est suffisamment bien chargé en muscles, et le dernier morceau calme un peu le jeu. Il est chaud lui aussi bien entendu, mais avec un rythme plus lent. On a atteint l’état qu’on souhaitait et là on a une certaine sérénité. On en impose suffisamment sans avoir à tout détruire. Notre simple présence en impose suffisamment !



Mais si c’est de Satan dont je parle depuis tout à l’heure, il faut tout de même saisir que c’est une image, et que Satan revêt bien des formes. Auprès d’URFEIND, il se trouve dans la thématique de la mythologie nordique. D’où des références continues comme celles de Nidhögg et des Jötunn.



2020 - Vamamarga Conjurations Black Metal

plus d'infos sur Urfeind

Black Metal - 2015 - Allemagne

écoutez Goða Dólgr

tracklist 01. ᚦᚢᚱᛋ 02. Goða Dólgr 03. Rise of Níðhöggr 04. Wargoz 05. Forged by Fire 06. Peruns Extinction 07. The Nothing 08. ᛣᛣᛣ

Durée : 42:22

parution 21 Février 2020

