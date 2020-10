Todesstrafe - Under the Sign of the Storm Chronique Under the Sign of the Storm

Ach ! Tu es enfin là lecteur Ûbermensch 345. Tu nous as fait attendre. Va te posieren au fond de la Zimmer. Les explications vont commencer zurück mais d’abord, eine petite information et ein appareil que Klaus a mis au point. Le coupeur der accent ! Et je l’enclenche jetzt ! Voilààààà. C’est tout de même plus pratique et plus agréable comme ça. Cette petite machine est Wonderbar ! Bon, elle a juste encore quelques sautes...



Alors si je vous ai tous convoqués ici, c’est parce que nous avons des doutes au sujet de l’un des nôtres, ou de l’un que nous pensions être des nôtres : Sagamore. Nous n’aimons pas être suspicieux mais cela fait plusieurs fois que son comportement nous laisse croire qu’il a des pensées déplacées. Vous avez peut-être entendu sa position concernant les groupes de NSBM ? C’est inadmissible ! Il a affirmé à plusieurs reprises que 90% de la scène était de la scheiß ! Nous avions laissé passer pensant qu’il parlait uniquement d’un point de vue musical, et qu’il ne nous trahissait pas sur un point de vue idéologique, mais mehrere indices sont tout de même venus compléter nos craintes ! Nous avons épluché ses apparitions sur les réseaux sociaux et figurez-vous qu’aucune photo ne le montre faisant notre salut. Pas une seule ! Keine kompromittierenden Fotos ! Peut-être les fait-il uniquement à la maison… Also Klaus est allé fouillé sa petite demeure et il a été geschoskt car il n’y avait pas la décoration officielle de notre klub. Sur les coussins, pas nos croix noires sur rond blanc sur fond rouge mais des süße Katzen. Pas de Führer encadré au-dessus de la commode mais des dessins de paysages exotisch ! Pire, Klaus a trouvé une DVDthèque et il y avait des films avec Yvan Attal… Ach... Il est partout !



Ces petits doutes assemblés les uns aux autres nous ont donc forcés à faire appel à une de nos toutes nouvelles trouvailles pour connaître la vérité s’il ment : la machine à sucer l’opinion. Klaus l’a appelée La Suceuse ! Die Saugvorrichtung ! Très facile d’utilisation, elle se pose sur le zizi dur pendant que le patient est en train de dormir ! Ensuite on pose la question de son choix et la Suceuse donne la wahre pensée du propriétaire du zizi. Klaus est entré chez Sagamore la nuit dernière pendant qu’il était dans son dodo. Il a mis la Suceuse à l’emplacement voulu, et il a mis son pouce dans le popotin du monsieur afin que kiki devienne plus grand. Finalement Klaus a dû mettre le poing parce que le pouce était sans effet ! Le kiki enfin dur, Klaus a enclenché le nouvel album de TODESSTRAFE. Le groupe italien qui propose là son deuxième essai a été choisi parce que sa Musik a le superpouvoir de faire dresser le poil de chaque membre de notre communauté ! Nul ne peut résister à cet album s’il a dans son âme la juste pensée richtig ! Et le résultat a été décevant avec le zizi de Sagamore qui n’a pas été très loquace, et il est même redevenu riquiqui en moins d’une minute, Klaus a dû jouer du poing à nouveau dans le kuku pour redonner la vigueur à Sagamore mais le manège a recommencé et finalement duré ainsi plus de 34 minutes, tout le long de la galette en fait. Klaus en a des courbatures jusque dans l’épaule, en plus d’une odeur de curry indien tenace qui ne veut plus lui quitter le bras…



Rien n’y a fait alors que Under the Sign of the Storm a tous les éléments pour convaincre : des chansons d’époque intégrées au début et à la fin ! Nein pour ses oreilles ! Des passages de discours de nos idoles passées ! Nein ! Une musique qui matraque fort sans but ! Nein ! Des ajouts RAC ! Nein ! Shade für uns ! Rien ne l’a fait réagir ! Il a même prouté vers la 5ème piste, laissant tomber un petit morceau de caca de son derrière ! Ce qui nous a éclairé sur son réel Gesicht. Il est insensible à notre art. Il ne saisit pas comme TODESSTRAFE est un joyau pour celui qui est dévoué à la cause ! Il se limite à la musique et ne peut donc pas du tout saisir ! Alors combien de points ça vaut pour un escroc saltimbanque comme lui ? Klaus ? Combien de points Klaus ? Comment ça il t’en reste un ? De poing !? Ach, tu es très lustig Klaus, ahaha. Garde-le bien de côté parce que ce soir c’est chez Sakrifiss que tu vas te rendre avec la Suceuse. Il est douteux lui aussi ! 2020 - We Are At War Records Black Metal notes Chroniqueur : 2 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Todesstrafe

Black Metal - 2016 - Italie

tracklist 01. No Soldier Left Behind 02. The Shining Banner 03. Clenched Fist Destroyer 04. Good Night Red Pride 05. Ceremonial Flames 06. White Sword of Sorrow 07. Fortress Europe

Durée : 34:12

parution 5 Janvier 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

