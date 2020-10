Vous Autres - Sel de Pierre Chronique Sel de Pierre





Comme chez Vous Autres, par exemple. Trente Pièces d’Argent, il contenait aussi ce mystère qui rendait le projet intéressant. A la fois complètement de son époque, par son esthétisme global typique, et à la fois à-part dans ses excès, il montrait alors un appétit le mettant hors-catégorie au sein de la scène codifiée du « post-black à nom français ». Il offrait alors le plaisir de chercher avec lui, faire des liens entre Altar of Plagues, Celeste, This Gift is A Curse, Crown ou encore Abandon, tout en assommant avec une fermeté prouvant que, derrière cette fraîcheur à faire mal, une certaine maîtrise se dessinait.



Mais voilà qui ne pouvait pas durer ! Sel de Pierre est l’album où Vous Autres a trouvé qui il est – malheureusement. Durée réduite, titres des morceaux simplifiés, riffs immédiats et tempétueux, production massive... On est au départ conquis par cette affirmation de soi, lors de « Onde », premier morceau qui entre dans le vif du sujet par une accumulation de tremolos, une batterie autoritaire, un son froid évoquant cette sensation de chute constante ressentie en long et large durant



Seulement, l’absence d’aspérité, la volonté constante d’épater, finissent par lasser sur ces trente-huit minutes. Une fois passé ce son imposant – qui risque de mal vieillir, tant il est inscrit dans son époque –, les riffs se font de moins en moins prenants, une sensation étrange et décevante de ne rester qu’à la surface des choses devenant de plus en plus tenace. Vous Autres frôle le cliché lors de « Sans Sèves » ou encore « In Humus », le bingo du groupe français de post-black se remplissant au fur et à mesure, que ce soit lors d’interludes électroniques / post rock (« Ecueil »), la présence d'invités d’honneur (Maxime Febvet de Déluge venant donner de sa voix sur « Vesuve ») ou encore passages se voulant méchants mais s’avérant surtout incongrus (la deuxième moitié de « Onde » et son break dont je me demande encore ce qu’il fait là).



Pourtant, si la déception est réelle, il n'y a aucune envie d'être excessivement mesquin avec Vous Autres, tant il s'adresse désormais à d'autres personnes que des doomeux amateurs d'ambiances industrielles et blackened comme il a pu le faire avec Champ du Sang . Laissant la lourdeur de côté dans ses riffs pour se concentrer sur un son monolithique, il ne cherche plus tant à faire preuve de sadisme qu'à faire entrer, main dans la main, dans son post-black à lui. De ce côté, nul doute qu'il aura des retours positifs, le cahier des charges étant bien rempli tout en laissant parler ce qu'il faut de personnalité (notamment dans cette charte graphique et ses atmosphères minérales et sentimentales qu'il se plait à rappeler dans ses visuels et noms de morceaux). Seulement, là où son prédécesseur pouvait me rappeler le jusqu'au-boutisme d'un Abandon, Sel de Pierre, lui, me laisse bien trop souvent abandonné. Tant pis.

