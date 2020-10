Savagery - Off The Ruins... Chronique Off The Ruins... (EP)

Né des ruines de Deathroned (vous l’avez ou pas encore ?), Savagery est un groupe parisien qui a sorti en septembre dernier son tout premier EP. Intitulé Off The Ruins... (là c’est bon, vous l’avez quand même ?) Ce dernier est paru sous l’étendard du label allemand Dying Victims Productions, petite structure de qualité chez qui ont également trouvé refuge quelques groupes français tels que Hexecutor, Mortal Scepter et même Perversifier à l’époque où le groupe était encore actif.



Au programme de cette courte mise en bouche illustrée avec goût par le Polonais de Dark Dungeons Atelier, quatre titres dont une reprise de Toxic Holocaust ("Awaken The Serpent") ancrée dans un Speed/Thrash rétrograde n’ayant absolument pas pour objectif de bouleverser les fondements du genre. À cela rien d’étonnant puisque les trois garçons qui composent Savagery ont fait leurs armes au sein d’un groupe de Thrash puisant déjà l’essentiel de son inspiration dans la scène allemande de la fin des années 80.



Bref, outre le fait que Savagery est un groupe qui porte décidément très bien son nom, Off The Ruins… s’inscrit sans surprise dans une tradition elle aussi largement héritée des premiers albums de Kreator, Violent Force, Destruction, Assassin et toute cette prolifique scène d'outre-Rhin déjà évoquée un peu plus haut. On laissera donc de côté l’originalité pour se concentrer sur le reste et croyez-moi, il y a de quoi faire malgré les quinze petites minutes affichées au compteur.

Pas plus vite qu’à fond, Savagery va choisir de ne pas perdre de temps en introduction inutile, préférant effectivement passer aux choses sérieuses d’entrée de jeu à coup de riffs Speed/Thrash cuir, clous, moustache aussi simples qu’efficaces, de tchouka-tchouka effrénés, de solos à l’esprit mélodico-foutraque évident et bien entendu de vocalises arrachées imprégnées de cette urgence et de cette intensité qui caractérise ici chaque titre. Un chant qui d’ailleurs, outre ce fameux accent français inimitable, n’est pas sans rappeler celui de Jey Deflagratör d'Hexecutor, notamment lors de ces envolées stridentes typiques du genre. Bref, le cahier des charges est ici respecté à la lettre et l’amateur de Speed/Thrash ne sera certainement pas dépaysé par ce que Savagery a à lui proposer.



Si à vrai dire je pourrais en rester là tant la musique ds Parisiens encapsule tout ce qui se cache derrière le terme Speed/Thrash, on peut tout de même préciser que les Français ont plus d’une corde à leur arc pour leur permettre de se distinguer. Aussi, à l’exception de cette reprise de Toxic Holocaust qui se fond parfaitement dans le paysage, on remarque assez vite que les titres composés par Savagery sont dans l’ensemble relativement longs, entre trois et six minutes. De quoi varier les plaisir avec quelques breaks particulièrement bien sentis ("Chapel In Ruins" à 3:41 ou sur ce passage entamé à 5:12 qui pue à plein nez les Finlandais de Foreseen ou bien encore "The Curse Of Power" et sa cowbell de l’enfer à 2:57) ou un riffing (voir une écriture) à l’inspiration Punk/Hardcore évidente (flagrant sur l’excellent "Instant Lunacy" mais néanmoins plus subtile sur "Chapel In Ruins" et "The Curse Of Power"). Bref, derrière ses airs de groupe ultra classique suivant rigoureusement une formule bien plus vielle que lui, Savagery a su apporter une pointe de personnalité à travers notamment quelques éléments empruntés à la scène Punk/Hardcore. C’est léger mais suffisamment évidement pour être remarqué.



Quatre petits morceaux et puis s’en vont. Il faudra donc attendre la suite des aventures du trio parisien pour se faire une idée un peu plus concrète de leur plein potentiel. En l’état, cela semble tout de même plutôt bien engagé dans la mesure où le groupe, en plus d’être particulièrement efficace, a réussi à mettre le doigt sur quelque chose qui devrait lui permettre de faire légèrement la différence. En attendant d’en avoir davantage à se caler sous la dent, on continuera de faire tourner Off The Ruins..., une première sortie Speed/Thrash rétrograde des plus réussies.

2020 - Dying Victims Productions Speed / Thrash notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

nouveaute A paraître le 25 Septembre 2020

tracklist 01. Chapel in Ruins (05:59) 02. Instant Lunacy (03:13) 03. Awaken The Serpent (Toxic Holocaust Cover) (01:41) 04. The Curse Of Power (04:56)

Durée : 15:49

line up Arno Mazzari / Chant, Guitare

Julien Caudmont / Basse, Chant

David Caudmont / Batterie

