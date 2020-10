Lymphatic Phlegm - Show​-​off Cadavers – The Anatomy of Self Display Chronique Show​-​off Cadavers – The Anatomy of Self Display

Il faut le dire, on voit prononcé "criminally underrated" un peu trop souvent, et un peu trop à la légère. Le morceau qui passe sur la table de dissection aujourd'hui va venir redonner du sens, de la chair à cette expression.



Parce que si je vous dis "Goregrind", je suis prêt à parier que ce n'est pas "Brésil" qui vous viendra directement en tête. Pourtant, le pays dissimule en ses entrailles l'un des plus fiers et historiques représentants du style, qui, depuis sa conception en 1997, poursuit son petit bonhomme de chemin, sans se soucier ni de la renommée, ni du succès. 19 (!!) split albums avec des formations plus ou moins qualitatives (surtout moins, en fait), quelques démos... Et seulement deux full-length, "Pathogenesis Infest Phlegmsepsia" en 2002... Et "Show​-​off Cadavers – The Anatomy of Self Display" cinq ans plus tard. Injustement boudé au profit de plus grosses sorties, pondues par les ténors du genre - les Last Days of Humanity, Regurgitate et autres germes de pourriture. Pourtant, ce deuxième opus n'a vraiment pas à rougir face aux patrons, bien au contraire. Remportant, à défaut d'une place aux côtés des plus grands dans l'histoire du genre, un succès d'estime bien mérité.



Car le duo Rodrigo Alcantara / André Luiz frappe très fort, en donnant naissance à rien de moins que l'un des meilleurs albums d'un genre tout entier. Je te vois venir, s(c)eptique que tu es, laisse moi donc te couper l'herbe sous le pied : Oui, la boîte à rythmes utilisée par nos deux compères est infâme. Oui, malgré le son impeccable de cette guitare aux teintes cadavériques, la faute à un master signé Scott Hull (excusez du peu), l'ensemble semble être un peu fait de bric et de broc... Et c'est bien ce qui fait tout le charme de cet opus : d'arriver à installer une ambiance de morgue alors qu'il tient à peine debout. "Show​-​off Cadavers – The Anatomy of Self Display", c'est un peu Herbert West qui est enfin arrivé à doser correctement son sérum : Lymphatic Phlegm ouvre tous les tiroirs et fait danser la gigue aux cadavres. Ces riffs ondulants, d'une précision chirurgicale, sublimés par une distorsion assez troublante (bien loin de la HM-2 poussée à bloc), en seraient presque élégants - et surtout, originaux. Lymphatic Phlegm figure plus le précis d'anatomie que la barquette d'abats du rayon boucherie, et c'est bien ça qui le rend unique.



La plupart des grands albums du genre se contentent du strict minimum, et c'est aussi pour ça qu'on les aime. D'aucuns se contentent de groover pépère, sans grande intelligence, d'autres préfèrent tartiner leurs titres de blast-beats et de gargouillements d'évier bouché. Lymphatic Phlegm s'est mis lui-même en marge de la scène, car il n'a pas peur d'être ambitieux - une qualité, mais une sacrée source de frustration. Son manque de moyens, notamment sur la rythmique, et la légère faiblesse de sa production l'empêchent de tutoyer les sommets. Un petit gâchis, en somme, surtout lorsque l'on écoute ces soli de gratte, cette obscurité dans les cordes, l'absence complète de réconfort dans cette production rêche, c'est le carrelage froid que l'on prend en pleine face, l'assaut des scalpels que l'on subit. "Show​-​off Cadavers – The Anatomy of Self Display ", c'est une demie-heure éprouvante, composée uniquement de morceaux de choix, putrides et pourtant si savoureux, un vrai bonbon pour ceux qui recherchent (désespérément) de l'ambiance dans leur Goregrind.



Presque progressif, diablement bien composé et interprété, "Show​-​off Cadavers – The Anatomy of Self Display" fait partie de ces petites pépites obscures qui redorent le blason d'un genre tout entier, injustement résumé à une vaste blague par quelques pisse-froid. Lymphatic Phlegm, un tour de montagne russe en soins ambulatoires, entre vapeurs de désinfectant et odeurs de sang, plus ou moins frais. À découvrir d'urgence, pour ceux qui seraient passés à côté... Et une bonne occasion de le refaire tourner, pour ceux qui savent déjà.

2007 - Black Hole Productions
Goregrind
Chroniqueur : 8 / 10

tracklist 01. Detailed Bypass Surgical Procedure (Whole Vena-Cava Anastomosis) (01:39) 02. Creutzfeldt - Jakob Disease vs. Cadaveric Dura-Mater Grafts (01:21) 03. Y (02:13) 04. Forensic Evidences: Detailed Entomological Calculations (Rear Maggots to Adulthood to Identify Species) A P.M.I. Preview by Cadaveric Fauna Analysis (02:58) 05. Miscarriage Conceptions in Obstetricia (01:11) 06. Gynaeccological Sickness (Pathologist cover) (01:20) 07. An Undergo Post-Mortem Exam (Brought into the Autopsy Suite) (00:32) 08. Phagocyte Dysfunctions by the Increasing of Bacterial Infections Incidence (01:45) 09. Compulsive Concupiscentia of Pathologist (02:26) 10. Pneumo-Diffusion Dysfunctions for Anatomo-pathological Abnormalities of the Diffusing Membranes (01:14) 11. ...with the Rib Cage and All Major Organs Removed the Cadaver Was... (Stitched Up by a Mortuary Personnel) (03:37) 12. Malignant Obstruction of the Bilious Efflux in the Chronic Cholecystitis (01:32) 13. (TIPS) Trans-Jugular Intra-Hepatic Porta-Systemic Shunts (02:07) 14. Impressive "Hands-On": The Senior Pathologist's Autopsy Technique (02:44) 15. Profuse Hemorrhage from the Bottom Esophagus Sub-Mucous Varicosity (01:35) 16. Insalubrious Formation of the Collateral Blood Vases in the Whole Gastro-Enterological Tract (03:06)

Durée : 31:20

parution 8 Novembre 2007

