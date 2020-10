Necrophobic - Dawn Of The Damned Chronique Dawn Of The Damned





Dawn Of The Damned continue sur les traces de son prédécesseur, c’est à dire un retour aux sources du genre à la précision chirurgicale tout en étoffant davantage ses compositions cette fois. Malgré tout cet ornement, cela ne suffira pas à combler une efficience déjà légèrement en deçà. La faute à des rallonges dispensables aux passages moins inspirés et bien trop classiques, contraste avec les soli et l’ancienneté des musiciens. Reste que Necrophobic délivre un black/death de qualité supérieure (je vous laisse comparer au nouvel album de Trident, on ne joue pas dans la même cour), les adeptes ne pourront qu’être ravis. A deux semaines d’intervalle les nouveaux opus de Necrophobic puis de Mörk Gryning. Le retour quasi-acté de Lord Belial puis une annonce éventuelle pour l’arlésienne Dawn et je m’interroge sur l’existence des multivers. Qui aurait cru à l’exhumation de tous ces géniteurs du black/death suédois ? Pouce levé à Century Media qui aura recruté quasiment tous les maîtres du style en activité dans son écurie (Sacramentum, Unanimated, Dawn, Naglfar). Ici plus besoin d’allumer des cierges pour le groupe de Stockholm, ce dernier est bien lancé et revient deux ans et demi après un huitième album plébiscité de toutes parts. Les Suédois se sépareront de leur bassiste Alexander Friberg (Firespawn) pour le remplacer par Allan Lundholm (Interment, Moondark). Artwork de Necrolord dans des tons rouges, production de Fredrik Folkare et un Sebastian Ramstedt qui tient les manettes… Comme un air de Mark Of The Necrogram Clairement, si vous avez écouté le précédent album et que vous connaissez le Necrophobic post-1997, vous devriez vite retrouver vos repères dès l’ouverture “Darkness Be My Guide”. La bande continue sur ce black/death incisif et mélodique typiquement “nineties” en montant en gamme dans le travail de composition. Hautement calibré donc, soli hallucinants inclus sur chaque titre, des leads qui vous replongent plus de 20 ans en arrière, les très mélodiques “Mirror Black” et “Tartarian Winds” (2:12), l’imparable “The Infernal Depths Of Eternity” (une efficience qui pourrait même rappeler un certain The Third Antichrist ) ou encore “The Shadows”. Habitué à une musique relativement concise ( Womb of Lilithu de côté), le groupe ira tenter des morceaux de plus de 7 minutes et étonnamment le résultat se pose bien là sur “The Infernal Depths Of Eternity” (meilleur morceau de la galette à mon sens). “The Return of a Long Lost Soul” sera quant à lui plus expérimental et peinera malheureusement à totalement capter notre attention et nous procurer quelconque émotion, la faute en partie à une atmosphère satanique “kitschouille” assez aseptisée. Une tare qui n’est malheureusement pas nouvelle pour les phobiques de la mort.A l’instar de Mark Of The Necrogram un black/death classique, trop même par moment. L’ouverture “Darkness Be My Guide”, le morceau éponyme, “As The Fire Burns” et d’autres passages plus succincts qui restent dans une zone de confort, souvent rattrapés par un solo démentiel. Petite surprise, on notera le final thrashy (plus bonus que conclusion) rentre-dedans “Devil’s Spawn Attack” épaulé de Marcel Schirmer (Destruction) pour les vocaux. D’ailleurs le frontman Anders Strokirk fera un boulot remarquable encore dans ses modulations démoniaques, reprenant ce qu’avait laissé Tobias Sidegård avec ses divers effets vocaux. Comme pour chaque album, on n’évitera évidemment pas le fâcheux sujet “batterie”... Un jeu famélique et un son horripilant de son fondateur (et seul rescapé depuis 1989). Portez donc attention lors des passages plus “posés”, par exemple l’introduction de “Mirror Black”. Sérieusement pour un batteur ayant plus de trente ans d’expérience ? Mieux ne vaut pas se focaliser sinon nos oreilles pleureront et les dents grinceront… Je n’imagine pas le coup de pied au cul avec un “vrai” batteur. Beau gâchis.continue sur les traces de son prédécesseur, c’est à dire un retour aux sources du genre à la précision chirurgicale tout en étoffant davantage ses compositions cette fois. Malgré tout cet ornement, cela ne suffira pas à combler une efficience déjà légèrement en deçà. La faute à des rallonges dispensables aux passages moins inspirés et bien trop classiques, contraste avec les soli et l’ancienneté des musiciens. Reste que Necrophobic délivre un black/death de qualité supérieure (je vous laisse comparer au nouvel album de Trident, on ne joue pas dans la même cour), les adeptes ne pourront qu’être ravis.

