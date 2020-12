Youna - Zornvlouch Chronique Zornvlouch

Remarqué pour ses travaux au sein de I I (Infernal Invocation) et Evil Warriors, Matthias Kempe alias Mts s’est lancé en 2019 dans un projet solo du nom de Youna. Là où cette première entité verse dans un Black/Death impitoyable et la seconde dans un Black/Thrash mené bille en tête, Youna va explorer les contrées plus lumineuses d’un Black Metal orthodoxe. Aussi, après la sortie d’un EP intitulé Urgewalt paru l’année dernière sur Into Endless Chaos Records (CNTMPT, Evil Warriors, Morast, Spectres & Teeth...), le one-man band a "récemment" récidivé avec la sortie en juin dernier de son premier album baptisé Zornvlouch.



Disponible en vinyle via Into Endless Chaos Records, Zornvlouch est illustré avec soin par Matthias Kempe lui-même qui réalise ici une sorte de collage apocalyptique semblant annoncer la fin du monde. Une oeuvre qui préfigure à juste titre le contenu de ce premier album scindé en deux parties, "tod" (mort) et "teufel" (diable). Non, je vous le dis tout de suite, on ne va pas beaucoup rigoler à l’écoute de ces quelques compositions...



Passé ce sabbat de sorcières qui va permettre de poser les bases d’une ferveur religieuse omniprésente, notre homme va rapidement passer aux choses sérieuses. Comme tous les autres projets dans lesquels celui-ci est impliqué, c’est le couteau entre les dents que Matthias Kempe mène ses assauts, imposant ainsi avec force et conviction une cadence soutenue mais néanmoins conciliante. Effectivement, il arrive dans un élan de compassion que ce dernier lève brièvement le pied au profit de séquences moins radicales, parfois propices à la prière et à la communion spirituelle avec le taulier d’en bas ("Knochen Zu Asche, Kronen Zu Rost" et sa légère pointe de groove dispensée à 2:17, la première partie de "Vreveler" ou encore les dernières secondes de "Verdrieß Und Verderben").



Pour le reste, c’est sans pitié que l’Allemand fait ployer le genou de ses fidèles, imposant son dictat à coups de trémolos aussi fourbes que malveillants (le riffing assassin de "Tievelsühtic" est probablement le plus sournois d’entre tous mais le reste de l’album est loin de faire pâle figure) et d’accélérations diaboliques d’une efficacité absolument incontestable (les joies du blast-beast exécuté en continu pour mieux assoir sans partage ni merci sa suprématie divine). Pour apporter tout de même un peu de relief et au passage entretenir cette ferveur évoquée un peu plus haut, Matthias Kempe va donner dans le chant clair incantatoire et prophétique, déclamant ici ("Knochen Zu Asche, Kronen Zu Rost" à 3:06 et 4:20) ou là ("Zornvlouch" à 2:50, "Vreveler" (qui pour le coup est un long passage samplé), "Tievelsühtic" à 1:33 et 3:24, "Verdrieß und Verderben" à 1:40 et 4:08) ses annonces de fin du monde et autres vérités apocalyptiques. Un parti pris qui peut parfois surprendre (j’avoue avoir toujours un peu de mal à me faire à la manière dont sont amenées ces vocalises sur "Tievelsühtic") mais va apporter indéniablement du cachet et de la personnalité à Youna et à son Black Metal intense et illuminé. Et puisque nous en sommes à évoquer le chant de Mts, il aurait été bien mal avisé de ma part de ne pas relever la qualité de cette voix arrachée. Véritablement habitée, celle-ci laisse transparaître de puissants sentiments de haine et de dévotion. Une espèce de rage viscérale que rien ne semble pouvoir contraindre ni diminuer...



Quelque peu perdu parmi tout un tas de sorties hautement recommandables mais aux noms peut-être tout simplement plus évocateurs ou ronflants, ce premier album de Youna est pourtant ce que l’on peut appeler une franche réussite. De celles qui en tout cas ne manquent ni de talent, ni d’efficacité ni même de personnalité (ce qui est plutôt rare de nos jours) ou de profondeur. Bref, si vous êtes de ceux en quête perpétuelle de nouveautés à vous glisser dans les oreilles, je ne saurais que vous conseiller de vous pencher sur le cas de Matthias Kempe et plus spécifiquement de son one-man band Youna qui au regard de ces quelques titres semble sur la bonne voie. À suivre (on l’espère...).

2020 - Into Endless Chaos Records Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 8.33/10

tracklist 01. Knochen Zu Asche, Kronen Zu Rost (06:41) 02. Tievelswizzan (05:19) 03. Zornvlouch (04:54) 04. Vreveler (04:11) 05. Tievelsühtic (03:41) 06. Verdrieß Und Verderben (05:37) 07. Urgewalt (07:49)

Durée : 38:12

line up Mts / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 1 Juin 2020

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

