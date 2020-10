To Conceal The Horns - Purist Chronique Purist

Combien de secondes peuvent être parfaites sur un album ? Ou alors même sur un seul morceau ? Pas tant que ça, parce que la perfection est impossible de bout en bout. Il suffit alors de la toucher uniquement par moments pour déjà créer un album culte. Eh bien TO CONCEAL THE HORNS n’est pas parfait sur toute la ligne, ni même excellent de bout en bout, mais il réalise déjà l’exploit de l’être sur toute une piste ! Oui, cet album contient un morceau parfait. Parfait aux oreilles de Sakrifiss, on est bien entendu dans du subjectif, mais aïe aïe aïe, que ce titreme touche en plein cœur ! Et même après plusieurs écoutes, il me fait le même effet ! Performance ! Ce titre, c’est « Musta Usva », qui signifie « brume noire » en finnois. Oui, c’est un groupe finlandais, même si à part la langue utilisée sur ce titre peu d’informations le laissent deviner. Les paroles des autres morceaux sont en anglais, et le style pratiqué est un black metal destructeur très parfumé de claviers. Des claviers utilisés pour orienter les compositions vers un black atmosphérique légèrement tourné vers le symphonique.



Et cette formule atteint donc un niveau incroyable sur « Musta Usva ». Le titre commence au galop, avec une déferlante d’agressivité et un long cri growlé. Après quelques secondes infernales il laisse place à des trémolos efficaces sur ce qui nous semble au début être la partie centrale du titre. On est déjà à ce moment-là touché par la mélodie, mais voilà que la composition évolue encore et que tout à coup c’est une plongée dans la mélancolie ultime qui nous surprend ! C’est comme si tu avais mis les pieds dans le bain et qu’alors que tu te dis « ça fait du bien de tremper ses pieds » tu es happé par un orgasme du corps tout entier ! Les vocaux en retrait apportent là un côté fantômatique très frissonnant...



Et là où le one mans band tenu par Agitathur Vexd d’ODIOSIOR devient génial, c’est en enchainant cette piste par un court instrumental acoustique. Il lui ajoute ainsi encore de la consistance ! Il nous laisse le temps de reprendre nos esprits, comme pour nous confirmer qu’il vient de se passer quelque chose qui réclame un petit temps mort. Et l’autre qualité de ce morceau, c’est de nous éveiller sur les qualités des autres ! En les réécoutant on y trouve plus de détails, on se rend compte d’éléments qui avaient pu nous échapper. Et l’album se dévoile alors peu à peu, devenant vite addictif. L’agressivité continue est fréquemment contrebalancée par des éléments plus doux qui se greffent dessus, et viennent donner de la consistance. Les choeurs donnent aussi l’impression d’élever le tout plus haut encore, pourtant utilisés eux aussi en retrait... Les 43 minutes passent alors à une vitesse folle et surprennent par leur efficacité.



TO CONCEAL THE HORNS et son label de confiance Purity Through Fire sortent là un premier album très maîtrisé, vértitablement imparable. Excellent !!!

2020 - Purity Through Fire Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur To Conceal The Horns

Black Metal Atmosphérique - 2018 - Finlande

écoutez The Rite of Purification

tracklist 01. Ataraxy - Intro 02. Realm of Averiandur 03. Wanderer in Time 04. The Rite of Purification 05. Musta Usva 06. Vapaus - Interlude 07. Death Horizon

Durée : 43:21

line up Agitathur Vexd / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 1 Mars 2020

