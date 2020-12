Gutless / Mortal Wound - Gutless / Mortal Wound Chronique Gutless / Mortal Wound (Split 12")





Une oeuvre d’art d’un goût plus que douteux que l’on doit à madame Karina Monzon qui nous avait pourtant habitué jusque là à des illustrations plutôt sympathiques comme celles réalisées pour Cerebral Rot et Disembowel. Heureusement c’est là le seul vrai (faux) reproche que l’on pourra adresser à ce split car pour le reste, c’est la totale déglingue !



Après la sortie de leurs premières démos respectives il y a déjà deux ans (les excellentes



Ce sont les Australiens de Gutless qui ont l’honneur d’ouvrir les hostilités avec "Manufactured God" suivi de "Morbid Retribution", deux nouveaux morceaux dans un style toujours aussi impitoyable puisque si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez probablement que nous avions quitté le groupe de Melbourne sur une très bonne première impression. Cette suite, aussi maigrelette soit-elle, était donc particulièrement attendue. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne déçoit pas puisqu’elle s’inscrit dans la lignée des titres présents sur



Un petit peu plus généreux que ses camarades de jeux, Mortal Wound prend la suite avec trois nouveaux morceaux portés là encore davantage sur l’attaque plutôt que sur les atmosphères (même si ces nombreux samples en début et fin de morceau y participent à leur manière). D’ailleurs, à l’image de ce que proposent les Australiens, ces compositions s’inscrivent dans la continuité des morceaux présents sur Tomb Of The Mutilated et The Bleeding (le growl très inspiré par celui de Chris Barnes (enfin quand celui-ci avait encore un semblant de voix), ces assauts thrashisants ainsi que certains riffs plutôt primitifs). La formule déployée par les Californiens n’a donc rien de très originale mais cela n’a comme souvent pas beaucoup d’importance puisque ni vous ni moi ne sommes là pour ça. Et s’il s’avère peut-être moins impitoyable que le Death Metal de Gutless, il y a cependant chez Mortal Wound une sorte de simplicité régressive qui ne manquera pas de séduire les amateurs des premières heures de Canniboul.



Aussi moche qu’efficace, ce split entre Gutless et Mortal Wound est à l’image de ces deux démos, une franche réussite qui se contente de taper là où ça fait mal, sans finesse ni grande intelligence mais avec beaucoup de justesse. Maintenant, après ces quelques mises en bouche particulièrement alléchantes, on espère que les deux groupes seront capables de passer à un format plus conséquent histoire d’en finir avec ce sentiment de frustration qui persiste après chaque écoute... Et l’oscar de la pochette la plus dégueulasse de 2020 est attribué à Gutless et Mortal Wound pour leur split paru chez Me Saco Un Ojo et Maggot Stomp Records...Une oeuvre d’art d’un goût plus que douteux que l’on doit à madame Karina Monzon qui nous avait pourtant habitué jusque là à des illustrations plutôt sympathiques comme celles réalisées pour Cerebral Rot et Disembowel. Heureusement c’est là le seul vrai (faux) reproche que l’on pourra adresser à ce split car pour le reste, c’est la totale déglingue !Après la sortie de leurs premières démos respectives il y a déjà deux ans (les excellentes Mass Extinction et Forms Of Unreasoning Fear que je vous recommande chaudement), Gutless et Mortal Wound ont choisi d’unir leurs forces le temps d’un split aussi court que jouissif. Paru en vinyle chez Me Saco Un Ojo Records et en cassette chez Maggot Stomp Records, ce dernier propose cinq nouveaux morceaux pour une durée qui n’excède pas les vingt minutes (je vous entends déjà râler...).Ce sont les Australiens de Gutless qui ont l’honneur d’ouvrir les hostilités avec "Manufactured God" suivi de "Morbid Retribution", deux nouveaux morceaux dans un style toujours aussi impitoyable puisque si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez probablement que nous avions quitté le groupe de Melbourne sur une très bonne première impression. Cette suite, aussi maigrelette soit-elle, était donc particulièrement attendue. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne déçoit pas puisqu’elle s’inscrit dans la lignée des titres présents sur Mass Extinction . Sans introduction ni détour, les trois garçons de Gutless vont se charger de marquer à nouveau les esprits en laissant s’exprimer cette furieuse envie d’en découdre. Pas de demi-mesure ici puisque le trio va effectivement passer l’essentiel des quelques minutes qui lui sont allouées pour tout démonter sur son passage. Servi par une production abrasive qui donne à ces deux nouvelles compositions un aspect relativement cradingue (sans que cela ne les desserves pour autant), "Manufactured God" et "Morbid Retribution" enchaînent les riffs assassins et les accélérations infernales sans jamais vraiment faiblir. On trouve tout de même quelques moments moins en tension mais dans l’ensemble, c’est bien le couteau entre les dents que les trois australiens mènent leurs assauts. Une intensité associée à une efficacité absolument redoutable ainsi qu’à un côté brutal relativement prononcé qui font de Gutless un groupe particulièrement impressionnant. Je me répète mais vivement la suite !Un petit peu plus généreux que ses camarades de jeux, Mortal Wound prend la suite avec trois nouveaux morceaux portés là encore davantage sur l’attaque plutôt que sur les atmosphères (même si ces nombreux samples en début et fin de morceau y participent à leur manière). D’ailleurs, à l’image de ce que proposent les Australiens, ces compositions s’inscrivent dans la continuité des morceaux présents sur Forms Of Unreasoning Fear soit un Death Metal à l’ancienne qui rappelle parfois celui de Tomb Mold dans certaines fulgurances (ce growl profond et monocorde, ces attaques chargées un poil plus alambiquées que le reste, ce sens du groove tout de même un peu plus pataud que celui des Canadiens) mais aussi et surtout celui d’un Cannibal Corpse époqueet(le growl très inspiré par celui de Chris Barnes (enfin quand celui-ci avait encore un semblant de voix), ces assauts thrashisants ainsi que certains riffs plutôt primitifs). La formule déployée par les Californiens n’a donc rien de très originale mais cela n’a comme souvent pas beaucoup d’importance puisque ni vous ni moi ne sommes là pour ça. Et s’il s’avère peut-être moins impitoyable que le Death Metal de Gutless, il y a cependant chez Mortal Wound une sorte de simplicité régressive qui ne manquera pas de séduire les amateurs des premières heures de Canniboul.Aussi moche qu’efficace, ce split entre Gutless et Mortal Wound est à l’image de ces deux démos, une franche réussite qui se contente de taper là où ça fait mal, sans finesse ni grande intelligence mais avec beaucoup de justesse. Maintenant, après ces quelques mises en bouche particulièrement alléchantes, on espère que les deux groupes seront capables de passer à un format plus conséquent histoire d’en finir avec ce sentiment de frustration qui persiste après chaque écoute...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE