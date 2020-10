Sedimentum / Phobophilic - Horrific Manifestations Chronique Horrific Manifestations (Split 7")





Intitulé Horrific Manifestations et sorti au seul format vinyle via le label américain Rotted Life Records (Coffin Rot, Coagulate, Exaugurate, Molder...), ce split superbement illustré par Joyc Izmi Vatra aka Jois Cabe Artworks ne s’avère pas bien épais puisque l’on retrouve un seul titre par groupe et par face pour une durée totale n’excédant pas les douze minutes. Certes, c’est peu, mais en attendant d’avoir de la part de ces deux formations quelque chose d’un peu plus consistant à se mettre sous la dent, on saura s’en contenter.



Les premiers à ouvrir le bal sont les Canadiens de Sedimentum avec un nouveau morceau intitulé « Oblitération ». Ne nous ayant pas habitué à ruer dans les brancards d’entrée de jeu, le groupe de Québec City va prendre une fois de plus le temps d’instaurer une certaine atmosphère avant de lancer ouvertement les hostilités. À la manière de "L'océan Encéphalique" qui ouvre sa toute première démo, c’est sur une bourrasque de vent que se découvre "Oblitération". Un sample qui très vite va laisser sa place à un synthétiseur aux sonorités délicieusement 80’s pour une introduction aux relents horrifiques à glacer le sang. Passé cette courte mise en situation, Sedimentum va reprendre les choses là où il les avait laissé un an auparavant, les Canadiens préférant rester fidèles à leur formule en faisant preuve d’une constance qu’on ne peut finalement que saluer. On va donc retrouver sur ce titre de cinq minutes tout ce qui faisait déjà le sel de ces morceaux figurant sur la première démo des Québécois. Un chant gras, profond et lointain, des riffs bien épais, sombres et boueux (les amateurs d’Outre-Tombe ne seront ici pas dépaysés), une basse rugueuse presque noyée sous ces guitares, une batterie aux petits oignons avec cette caisse claire qui claque juste comme il faut, une succession parfaitement équilibrée de passages lourdingues et pesants (de 0:46 à 1:43) ou parfois plus groovy (2:57) et d’accélérations particulièrement jouissives menées le couteau entre les dents à coups notamment de blasts soutenus (à partir de 2:09 ainsi qu’à 4:39), le tout surligné par une production tout aussi dense et baveuse. Bref, Sedimentum ne révolutionnera pas le petit monde du Death Metal avec "Oblitération" mais une chose est sûre, il continue de nous mettre l’eau à la bouche. Vivement la suite !



Du côté des Etats-Unis nous ne sommes pas en reste avec un Phobophilic en pleine forme qui lui aussi nous donne envie d’en entendre davantage. En attendant, il faudra se contenter de "The Bottom Of Creation", une pièce inédite de sept minutes servi à travers une production plus moderne et moins cradingue mais qui pour autant ne manque pas de caractère grâce notamment à des guitares toujours aussi abrasives. À l’image des Canadiens de Sedimentum, Phobophilic reprend ici le chemin de ce Death Metal obscure et versatile qui a fait le succès d’estime de son excellent EP



Douze minutes plus tard, l’impression d’être en compagnie de deux groupes extrêmement prometteurs n’en est que plus évidente. Alors forcément, il y aura toujours un peu de frustration à l’idée de n’avoir que ces deux nouveaux morceaux à s’enfiler ici mais si ces derniers sont à l’image de ce qui nous attends dans les prochains mois alors tant pis, on saura se montrer patients. Certes, le split n’est pas spécialement un format particulièrement apprécié mais si les deux précédentes sorties de Sedimentum et Phobophilic ont su faire mouche chez vous, je vous conseille quand même de ne pas passer à côté de ces deux titres aussi peu surprenants que redoutablement efficaces ! 2020 - Rotted Life Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4.5/5 Webzines : -

plus d'infos sur Sedimentum

Death Metal - 2018 - Canada Phobophilic

Death Metal - 2017 - Etats-Unis

tracklist Sedimentum

01. Oblitération (05:10)

Phobophilic

02. The Bottom Of Creation (07:05)

Durée : 12:15

line up Sedimentum

A.E. / Chant, Guitare

U.N. / Guitare

M.L. / Basse

N.C / Batterie

Phobophilic

Aaron Dudgeon / Chant, Guitare

Josh Poer / Guitare

Christian Alm / Basse

Vincent Tweten / Batterie

parution 29 Mai 2020

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

voir aussi Phobophilic

Undimensioned Identities (EP)

2019 - Blood Harvest Records Sedimentum

Demo (Démo)

2019 - Autoproduction

