Nimbifer - Demo I & II Chronique Demo I & II (Compil.)

À moins d’arpenter YouTube et ses chaines spécialisées dans la diffusion d’obscures sorties toutes plus confidentielles les unes que les autres (Black Metal Promotion et Greg Biehl en tête), le nom de Nimbifer ne doit normalement pas vous dire grand-chose. Avec seulement deux démos à son actif limitées respectivement à 25 et 50 copies, le duo allemand sur lequel on ne sait finalement pas grand chose, est resté jusque-là cloisonné dans les profondeurs de l’underground. Enfin ça c’était avant que le label Vendetta Records (Afsky, Spectral Wound, Sun Worship, Thou, Ultha, Wode...) s’intéresse au cas de Windkelch et Sturmfriedt et ne leur propose d’éditer sous forme de LP une compilation regroupant ces deux fameuses démos aujourd’hui introuvables. Sortie fin août à 300 exemplaires, le label allemand à déjà écoulé l’intégralité d’un second pressage en tout point identique. Autant vous dire que l’intérêt porté au duo allemand n’a cessé de croire ces dernières semaines.



Sortie en avril 2019, Demo I ne laisse aucun doute planer quant à son statut de mise en bouche, première du nom. Entre cet artwork DIY qui pue à plein nez la photocopie bon marché, ce lay-out minimaliste et sommaire et cette production à coucher dehors, on ne peut pas dire que le duo derrière Nimbifer ait cherché à se faire particulièrement remarquer. Un état d’esprit et une esthétique visuelle et sonore qui correspond bien à cette frange Black Metal cultivant coûte que coûte le mystère et la dissimulation. Enregistré par le groupe avec les moyens du bord, cette première démo quatre titres s’inscrit dans un Black Metal largement influencé par la scène hexagonale, Nimbifer allant effectivement marcher dans les pas de formations telles que Nécropole, Caverne ou Sühnopfer. Ces dix huit minutes sont ainsi marquées par un allant particulièrement prononcé (derrière ses fûts, Sturmfriedt n’est pas du genre à faire semblant), le duo allemand ne levant finalement le pied qu’en de rares occasions histoire de tout de même varier les plaisirs et apporter ainsi un soupçon de nuance à son propos, et un sens de la mélodie épique et poignante particulièrement affûté (difficile de ne pas succomber au charme de "Geister", "Im Fahlen Schein" ou "Kadaver"). Forcément, la comparaison semble inévitable et aurait très vite pu tourner en faveur des groupes français mais pour le coup, il faut bien avouer que Nimbifier s’en sort particulièrement bien.



Parue en tout début d’année, Demo II choisie d’emprunter le même chemin sur bien des aspects. Tous en fait si ce n’est cette production un poil meilleure qui lui confère d’emblée un impact plus immédiat. Pour le reste, rien n’a donc changé puisque en plus de cet artwork médiéval servi cette fois-ci , on va également retrouver ce Black Metal largement influencé par Les Légions Noires et ces quelques groupes de qualité évoqués dans le paragraphe précédent. Une musique résolument intense (grâce à cette batterie qui n’a encore de cesse de cavaler), menée la rage au ventre, le duo semblant bien décidé à ne jamais lâcher le morceau. Seul les quelques moments plus en retenus ("Die Diener" à 1:08 et 3:24, l’entame tranquille de "Im Dickicht" puis un peu plus loin à 2:38 et surtout à 3:23) vont permettre à l’auditeur de baisser la garde quelques instants mais pour le reste, c’est définitivement poing sur le coeur, le menton relevé et le regard droit et fier que l’on aborde une fois de plus ces compositions simples mais particulièrement bien ficelées, portées là encore par ces mélodies épiques qui ne manqueront certainement pas de vous hérisser le poil.



Nimbifer a beau oeuvrer dans l’ombre, on comprend aisément à l’écoute de ces deux démos comment Vendetta Records a pu écouler en l’espace de quelques semaines seulement 600 exemplaires de cette compilation. Forcément, il est toujours assez difficile de passer après d’autres groupes talentueux dans un style aussi marqué mais là encore, Nimbifer s’en sort plutôt bien, digérant ainsi ses influences pour réussir à ne pas sonner comme une vulgaire resucée.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Vendetta Records Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Nimbifer

Black Metal - Allemagne

tracklist 01. Geister (04:20) 02. Im Fahlen Schein (04:08) 03. Krone (04:04) 04. Kadaver (06:06) 05. Der Herrscher (05:12) 06. Die Diener (04:22) 07. Im Dickicht (08:29)

Durée : 36:41

line up Windkelch / Chant, Guitare, Basse

Sturmfriedt / Batterie

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Black Cilice

Transfixion of Spirits

2019 - Iron Bonehead Productions Antestor

Omen

2012 - Bombworks Records Cultum Interitum

Poison Of Being

2020 - Godz Ov War Productions Bathory

Blood Fire Death

1988 - Black Mark Productions Illum Adora

...of Serpentine Forces

2019 - Folter Records