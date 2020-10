Exhumed / Gruesome - Twisted Horror Chronique Twisted Horror (Split-CD)



Sorti début juin sur Relapse Records, Twisted Horror (un petit clin d’œil à leurs derniers albums respectifs) réunit d’un côté Exhumed dont le dernier album en date (l’excellent



Malgré ces guirlandes de tripailles présents sur bien des visuels et cet intérêt maladif pour les pathologies les plus dégueulasses qui soient, ces Américains sont finalement des gens particulièrement bien élevés. Ce sont ainsi les anciens d’Exhumed qui vont avoir l’honneur d’ouvrir le bal avec trois nouveaux morceaux qui vont d’une certaine manière faire le point entre Anatomy Is Destiny et le petit dernier en date qui, rappelons-le à toute fin utile, est l’une des meilleures surprises de l’année. En effet, un petit coup d’oeil à la durée de ces trois nouvelles compositions suffit pour se rendre compte que le groupe de Matt Harvey ne semble pas vouloir la jouer de manière aussi radicale et expéditive que sur



Après un Leprosy et Spiritual Healing. Hommage ou plagiat ? La frontière à toujours été extrêmement ténue chez Gruesome qui n’hésite pas à utiliser tous les gimmicks possibles afin d’entretenir au plus près cette ressemblance. Pour nous ramener plus de trente ans en arrière, Gruesome va user d’une production poussiéreuse remise au goût du jour (et au passage plus réussie que celle de



Il aurait été facile pour Exhumed ou Gruesome de se planter tant les deux groupes n’ont pas arrêté d’enchaîner les sorties ces dernières années. Pourtant que ce soit l’un ou l’autre, ils s’en sortent ici très bien avec cinq titres qui, en toute logique, devraient plaire aux amateurs respectifs de ces deux formations qui n’ont jamais rien inventé mais se sont par contre toujours appliqués à être le plus efficace possible ainsi qu’extrêmement respectueux de formules inventées par d’autres. Format oblige, Twisted Horrors n’attirera probablement l’attention que des aficionados du genre. Tant pis pour les autres, nous on se régale ! En bon Stakhanoviste que rien n’arrête (pas même cette fichue pandémie), ce n’était finalement qu’une question de temps avant que Matt Harvey ne se décide à sortir un split avec lui-même. D’ailleurs, je suis même plutôt surpris de constater que cela n’a pas été fait avant quand on voit le nombre de groupes dans lesquels a trempé le Californien depuis le début des années 90...Sorti début juin sur Relapse Records,(un petit clin d’œil à leurs derniers albums respectifs) réunit d’un côté Exhumed dont le dernier album en date (l’excellent Horror ) en a rappelé à plus d’un combien le groupe de San Jose excelle dans ce Death Metal à forte tendance Goregrind et de l’autre un Gruesome quelque peu à bout de souffle après un Twisted Prayers bien moins convaincant que le très bon Savage Land . Pour illustrer cette collaboration les deux groupes se sont mis d’accord pour faire appel au talentueux Karl Dahmer (Detherous, Gutalax, Posthumous Regurgitation, Weapönizer...) qui s’est ici fendu d’une oeuvre colorée plutôt bien sentie puisque vous l’aurez probablement remarquez, celle-ci fait également la synthèse entre les artworks d’ Horror et Twisted Prayers Malgré ces guirlandes de tripailles présents sur bien des visuels et cet intérêt maladif pour les pathologies les plus dégueulasses qui soient, ces Américains sont finalement des gens particulièrement bien élevés. Ce sont ainsi les anciens d’Exhumed qui vont avoir l’honneur d’ouvrir le bal avec trois nouveaux morceaux qui vont d’une certaine manière faire le point entre Death Revenge (et les albums précédents, jusque’àet le petit dernier en date qui, rappelons-le à toute fin utile, est l’une des meilleures surprises de l’année. En effet, un petit coup d’oeil à la durée de ces trois nouvelles compositions suffit pour se rendre compte que le groupe de Matt Harvey ne semble pas vouloir la jouer de manière aussi radicale et expéditive que sur Horror . Pourtant, Exhumed est loin de trainer la patte, rentrant effectivement dans le vif du sujet à coups de blasts, riffs tranchants et hurlements à réveiller les morts. Une cadence des plus soutenues que le groupe va d’ailleurs tenir tout au long de ces trois morceaux. La différence avec les titres pour le moins expéditifs que l’on trouve sur l’excellent Horror va se trouver dans l’apport mélodique beaucoup plus prononcé ici (flagrant notamment sur "Rot Your Brain" à 2:49 et "Dead, Deader, Deadest" à 0:46 et 2:00) et une part plus importante de séquences très Carcassiennes pendant lesquelles le groupe va tranquillement lever le pied ("Rot Your Brain" à 3:01 et 3:47, "Dead, Deader, Deadest" à 1:31). Quant au titre "Buried To Die", celui-ci aurait tout à fait pu trouver sa place sur le dernier album des Californiens tant Exhumed ne s’autorise ici aucune fioriture si ce n’est un solo balancé sur une section rythmique menée tête dans le guidon.Après un Twisted Prayers quelque peu décevant, je mentirai si je vous disais que Gruesome n’était pas attendu au tournant. Matt Harvey et ses acolytes sont ici de retour avec deux nouveaux morceaux qui, sans surprise, continuent de rendre hommage à Death et à ces deux albums que sontet. Hommage ou plagiat ? La frontière à toujours été extrêmement ténue chez Gruesome qui n’hésite pas à utiliser tous les gimmicks possibles afin d’entretenir au plus près cette ressemblance. Pour nous ramener plus de trente ans en arrière, Gruesome va user d’une production poussiéreuse remise au goût du jour (et au passage plus réussie que celle de Twisted Prayers ). L’illusion est tellement parfaite que l’on se croirait revenue à cette époque bénie des dieux où Death, Morbid Angel, Cannibal Corpse et Entombed trustaient les charts Death Metal. Mais c’est surtout la qualité générale de ces deux nouveaux morceaux qui a de quoi réjouir. Entre ces riffs à l’ancienne ultra efficaces, ces solos dotés d’un feeling mélodique qui pue à mort les années 80 ("A Mind Decayed" à 3:01 et "Led Into The Dark" à 1:59), cette production sortie tout droit d’une autre époque, ce chant âpre aux intonations si évidentes et familières et enfin cette énergie et cette cadence soutenue imposée tout du long, Gruesome se rappelle enfin à nous bons souvenirs. Personne n’ira encore crier au génie mais pour le coup Matt Harvey et ses copains font ici (très) bonne figure. On en espérerait presque que le groupe nous revienne rapidement...Il aurait été facile pour Exhumed ou Gruesome de se planter tant les deux groupes n’ont pas arrêté d’enchaîner les sorties ces dernières années. Pourtant que ce soit l’un ou l’autre, ils s’en sortent ici très bien avec cinq titres qui, en toute logique, devraient plaire aux amateurs respectifs de ces deux formations qui n’ont jamais rien inventé mais se sont par contre toujours appliqués à être le plus efficace possible ainsi qu’extrêmement respectueux de formules inventées par d’autres. Format oblige,n’attirera probablement l’attention que des aficionados du genre. Tant pis pour les autres, nous on se régale !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE