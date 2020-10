Necrowretch - Welcome To Your Funeral Chronique Welcome To Your Funeral (Live)





On naviguera ainsi d’un « Sprawl Of Sin » à « Verses From The Depths », ponctués ici et là par les typiques hurlements du frontman, (sur « Tredeciman Blackfire » par exemple), les tympans sans cesse martelés par la frappe dévastatrice et monstrueuse d’Ilmar, à n’en point douter une recrue de choix pour le combo. Et accessoirement véritable machine de puissance et de vitesse derrière son kit (matez à l’occasion sa drumcam sur le titre « Bestial Rites », vous comprendrez ce que je veux dire).



Ce concert fait partie des tous derniers donnés par le line-up de l’époque, et notamment en compagnie de K.Desecrator - déjà batteur de session pour Destroyer 666 - parti voir si l’herbe était toute aussi morte ailleurs, sans que la prestation ne soit en aucun entachée par ces futurs mouvements de personnel (le redoutable « Black Death Communion » peut en témoigner !).



Violent et sans compromis, à la fois pur et jusqu’au-boutiste, ce live incendiaire ne jouit pourtant pas de l’engouement que son statut unique devrait lui apporter. Sortie trop confidentielle (500 exemplaires, et infos peu relayées par la presse) ?



Quoi qu’il en soit, quand on écoute ce genre de brûlot, on ne peut que constater que son seul défaut est sa brièveté, et espérer que Vlad et ses sbires décident de réitérer l’expérience pour les vingt ans du groupe (ne vous affolez pas, ce n’est pas pour après-demain : on sera en 2028 !).



En attendant, je prierai les étourdis qui ne l’ont pas encore fait de glaner les quelques rares copies qui doivent rester avant qu’il ne soit trop tard et de profiter de ce bien bel objet tout à fait à l’image de ses géniteurs : bestial et dominateur. Enregistré en 2018 pour clôturer les dix premières années du groupe, cet unique live du groupe a le mérite d’être clair d’entrée de jeu : simple sigil sur la pochette, photo d’un Vlad diabolique sur l’insert, et une setlist axée sur l’album défendu lors de cette « Satanic Crusade » : je parle bien évidemment de Satanic Slavery , troisième full-length de la formation (avec pas moins de quatre titres sur six).On naviguera ainsi d’un « Sprawl Of Sin » à « Verses From The Depths », ponctués ici et là par les typiques hurlements du frontman, (sur « Tredeciman Blackfire » par exemple), les tympans sans cesse martelés par la frappe dévastatrice et monstrueuse d’Ilmar, à n’en point douter une recrue de choix pour le combo. Et accessoirement véritable machine de puissance et de vitesse derrière son kit (matez à l’occasion sa drumcam sur le titre « Bestial Rites », vous comprendrez ce que je veux dire).Ce concert fait partie des tous derniers donnés par le line-up de l’époque, et notamment en compagnie de K.Desecrator - déjà batteur de session pour Destroyer 666 - parti voir si l’herbe était toute aussi morte ailleurs, sans que la prestation ne soit en aucun entachée par ces futurs mouvements de personnel (le redoutable « Black Death Communion » peut en témoigner !).Violent et sans compromis, à la fois pur et jusqu’au-boutiste, ce live incendiaire ne jouit pourtant pas de l’engouement que son statut unique devrait lui apporter. Sortie trop confidentielle (500 exemplaires, et infos peu relayées par la presse) ?Quoi qu’il en soit, quand on écoute ce genre de brûlot, on ne peut que constater que son seul défaut est sa brièveté, et espérer que Vlad et ses sbires décident de réitérer l’expérience pour les vingt ans du groupe (ne vous affolez pas, ce n’est pas pour après-demain : on sera en 2028 !).En attendant, je prierai les étourdis qui ne l’ont pas encore fait de glaner les quelques rares copies qui doivent rester avant qu’il ne soit trop tard et de profiter de ce bien bel objet tout à fait à l’image de ses géniteurs : bestial et dominateur.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE