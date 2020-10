Ritual Suicide - Nocturnal Haematolagnia Chronique Nocturnal Haematolagnia

RITUAL SUICIDE fut un groupe ukrainien. Il a splitté en 2019, mais avait encore un album sous le coude, Nocturnal Haematolognia, qui sort ainsi fin 2020. 11 pistes dans la pure lignée de ce que le mentor a toujours voulu créer depuis 2005 : du black metal cru qu’il estime être le fier disciple de nos Légions Noires ! C’est bien ce que Majest affirme et a tenté de reproduire, d’abord accompagné d’un batteur à ses débuts, puis d’un bassiste fidèle depuis 2010 : Zaaph. Alors je ne contredirai pas l’influence de notre scène car on tape véritablement dans le black metal sans concession, terrifiant et à la limite du chaotique, porté par un son raw crade. Mais par contre le résultat n’est pas à la hauteur des meilleures formations des LLN. MUTIILATION, VLAD TEPES, BELKETRE sont bien loin même. RITUAL SUICIDE n’en a ni la force, ni l’aura.



Et les Légions Noires sans force ni aura, c’est assez limité. L’Ukrainien joue au méchant et tente de nous plonger dans des Ténèbres mais il donne surtout l’impression d’être fouilli et de s’exciter tout seul. À chaque écoute la même image me vient à l’esprit. Je suis devant une fenêtre dans une pièce isolé, et tout à coup surgit de l’autre côté un énergumène qui sautille comme un demeuré, qui fait des grimaces invraisemblables, et semble gueuler de toutes ses forces. Sauf que de mon côté, je ne l’entends pas. Du coup il est peut-être terrifiant, mais cela ne me parvient pas, et je ne me sens même pas en danger, protégé par la fenêtre. Il a même essayé de m’agresser en se jetant sur la vitre de toutes ses forces, mais il s’est écrasé comme une bouse, glissant ensuite lentement sur le sol…



Difficile de reproduire ses idoles… J’ai essayé à plusieurs reprises de pénétrer dans les 57 minutes, mais c’était toujours pénible. La seule fois où j’ai acquiescé à ce que j’entendais, c’est au moment où un sample de film est ajouté à une piste « Sacrifice to Those of the Night » sur lequel on entend en français : « Regarde comme elles sont attirées par le sang ! Elles le voient ! Elles le désirent ! »… Mais c’est tout et vraiment tout. Le reste ne m’a absolument pas convaincu une seule seconde et je me suis ennuyé ferme. J’en suis peut-être fautif, mais alors que je suis habituellement bon public, RITUAL SUICIDE m’a laissé de marbre. Je ne regretterai donc pas sa disparition, et oublierai même son existence dans quelques semaines… Trop laborieux !

2020 - Forever Plagued Records Trve Raw Black Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Trve Raw Black Metal - 2005 † 2019 - Ukraine

nouveaute A paraître le 20 Octobre 2020

tracklist 01. Let the Blood Flow 02. Torture Chambers 03. Ordination of Masochistic Souls 04. Tenets of the Final Nights 05. Sacrifice to Those of the Night 06. Satiating the BloodCrazed Nymph 07. Unto Starving Shadows They Bled 08. Pact With the Unliving 09. The Moon Is a Cruel Mistress 10. Nocturnal Haematolagnia 11. All The Blood Is Drained

Durée : 57:59

