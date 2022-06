Infectious Grooves - Sarsippius' Ark Chronique Sarsippius' Ark

(Limited Edition)





Intitulé Sarsippius' Ark (Limited Edition), ce deuxième album nous est offert par un line-up quelque peu allégé puisque Stephen Perkins (batterie), Dave Kushner (guitare), Rocky George (guitare) et Dave Dunn (synthétiseur) ne sont désormais plus de la partie (enfin sauf sur les titres les plus anciens déjà entendus ailleurs). Pour assurer les nouvelles parties de batterie, le groupe a donc fait appel à un certain Josh Freese qui à l’époque n’avait pas encore fondé A Perfect Circle et était surtout connu pour sa participation au sein du groupe de Punk Rock californien The Vandals. Sans surprise, tout cela est sorti chez Epic Records avec pour l’occasion un artwork toujours aussi sympathique plaçant cette fois-ci nos batraciens préférés dans l’immensité de l’espace.



Le contenu de ce deuxième album étant des plus disparates, je vais donc procéder à une description non pas titre par titre (l’exercice est assez pénible) mais plutôt par catégorie en commençant par les quelques morceaux inédits proposés ici par Infectious Grooves c’est à dire ceux qui normalement devraient avoir ici le plus d’intérêt. Il s’agit de "Turtle Wax (Funkaholics Anonymous)", "Don't Stop, Spread The Jam!", "Three Headed Mind Pollution" et "These Freaks Are Here To Party". Si les ingrédients restent naturellement les mêmes que ceux utilisés sur



Heureusement, il n’y a pas que ces quelques inédits à savourer tout au long de ces cinquante-six minutes. Infectious Grooves nous réserve en effet deux belles petites surprises avec deux reprises savamment interprétées. La première de Led Zeppelin avec le titre "Immigrant Song" relativement fidèle à la version originale en dépit de quelques petites touches funky dispensées ici et là. La seconde de David Bowie avec le titre "Fame" non pas métamorphosé mais délicieusement remis au goût du jour avec un son très Metal, des guitares passées à travers plein d’effets (wah-wah et compagnie) et ce groove absolument délicieux et encore plus fiévreux que sur la version originale. Si le travail de monsieur Bowie restera à jamais intouchable, impossible de ne pas tomber sous le charme de cette reprise d’Infectious Grooves qui offre ici une relecture qu’à titre personnelle je trouve d’ailleurs meilleure que la version originale (pas taper s’il vous plaît). Bref, un titre qui justifierait à lui-seul l’achat de cet album.



Passé ces quelques inédits et autres reprises, Sarsippius' Ark (Limited Edition) est également composé de deux titres live. "Infectious Grooves" enregistré vraisemblablement à Philadelphie (si l’on en croit en tout cas les dires d’Aladdin Sarsippius Sulemenagic Jackson The Third sur le titre précédent) et "Do The Sinister" enregistré cette fois-ci au The Universal Amphitheatre devenu depuis le Gibson Amphitheatre. Assez peu sensible à l’exercice (à quelques exceptions près), je reste relativement de marbre face à ces versions un poil moins percutantes et plus approximatives que celles offertes sur album. Qui plus est, le public est quasiment inaudible dans les deux cas rendant ainsi caduque cette sensation "live" sensée s’en dégager... Bref, sympa, sans plus.



Passons ensuite à "Slo-Motion Slam" et "Savor Da Flavor" tous les deux issus des sessions d’enregistrement de l’album



Outre ces nombreux intermèdes qui prêteront une fois encore à sourire (le début de "A Legend In His Own Mind (Ladies Love ‘Sip)" qui est sûrement mon moment "Sarsippius" préféré de l’album), reste le titre "Infectious Grooves" proposé dans une versions démo datant de 1989. Si l’essentiel de la version finale se trouve ici présent, on remarque quand même que le rythme n’est pas tout à fait le même puisqu’il est ici plutôt à la baisse (ce qui lui sied moins) et que ces guitares sonnent également beaucoup Metal rendant ainsi cette version bien moins incisive et dynamique même si elle conserve ce groove indécent et particulièrement irrésistible. De même, le synthétiseur relativement discret sur la version finale se montre ici beaucoup plus présent. Sans être nécessairement gênant, il revêt un caractère un peu plus désuet. Du coup, si on lui préférera la version proposée sur album, il est cool de voir l’évolution (discrète) de ce titre qui reste assurément l’un des meilleurs du premier album.



Album bâtard de part son contenu divers et varié, Sarsippius' Ark (Limited Edition) s’impose forcément comme une légère déception après l’excellent Sarsippius' Ark (Limited Edition) reste un disque fun, léger et funky qui s’écoute malgré ses défauts avec beaucoup de plaisir. Chauffé à blanc par le succès retentissant de l’excellent The Plague That Makes Your Booty Move... It's The Infectious Grooves paru moins d’un an et demi auparavant, Mike Muir et Robert Trujillo choisiront de rempiler dès 1993 avec ce qui est officiellement considéré comme le deuxième album d’Infections Grooves. 