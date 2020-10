Sale Freux - Le dernier corbeau du monde Chronique Le dernier corbeau du monde (Compil.)

SALE FREUX. Ah si, il faut aller relire celles que j’ai faites de L’exil, Adieu, vat ! et Demain, dès l’aube, j’avais écrit le double de ce que je fais habituellement. J’ai toujours des choses à dire quand Dunkel sort de sa tanière pour nous inonder de ses Ténèbres intérieures…



Et une autre vérité qui fait encore plus mal, c’est qu’à chaque fois que j’écoute les compositions du Français j’ai l’impression que la plupart de tout ce que j’ai écouté d’autre n’était qu’une distraction en attendant du sérieux. Oui, j’ai aimé écouter TO CONCEAL THE HORNS, MORTIS MUTILATI, GREVE, OCTOBER FALLS ou WINTERFYLLETH mais ce n’était pas SALE FREUX. Ce n’était pas ultime, et je m’en rends compte à nouveau en écoutant les 5 pistes de Le dernier corbeau du monde. SALE FREUX arrive toujours à éclipser dans mon esprit tout le reste… Et cette fois-ci encore j’ai eu envie de l’écouter en boucle, de l’user avant de pouvoir enfin en ressortir et retrouver d’autres groupes.



Cinq pistes qui ne sont cependant pas des nouveautés. C’est une compilation de trois sorties précédentes, à côté desquelles beaucoup avaient pu passer, car il s’agissait de splits assez confidentiels. Voici les détails :



« Freux-fuyant » et « Battant la retraite » viennent du split avec SANCTUAIRE paru en 2018 à 300 exemplaires vinyles.

« L’envolée de Circé » et « L’Espèce en voie de disparition (Hymne à l’art noir) » viennent du split de 2018 avec SHADOWS GROUND, sorti en vinyle à 300 exemplaires.

« Le dernier corbeau du monde » est un long titre de 17 minutes qui était sur le split de 2019 avec FORN VALDYRHEIM, lui aussi en vinyle, mais tiré à seulement 200 copies.



2020 - France d'Oïl Productions Black Metal de France notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 2008 - France

tracklist 01. Freux-fuyant 02. Battant la retraite 03. L'envolée de Circé 04. L'espèce en voie de disparition 05. Le dernier corbeau du monde

Durée : 44:46

parution 10 Septembre 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

