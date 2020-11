Blood Star - The Fear Chronique The Fear (EP)

Quand j'ai appris que Jamison Palmer, le guitariste des excellentissimes Visigoth, avait un autre projet, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai eu des étoiles plein les yeux. Normal après tout pour un groupe s'appelant Blood Star ! Dans ce combo formé en 2017, Palmer est accompagné du bassiste Noah Hadnutt qui a déjà par le passé filé un coup de main sur scène à Visigoth, du batteur extrême Daniel Alexander (Deathblow, Envenom) depuis remplacé par le Canadien Al Lester de Spell, et de la chanteuse Madeline Smith. Ce petit monde propose en mai dernier sur Shadow Kingdom Records sa toute première sortie, un EP deux-titres intitulé The Fear à la jolie pochette galactique.



Je ne m'occupe que très rarement de ce genre d'enregistrement ultra courts souvent plus frustrants qu'autre chose, sauf quand c'est franchement très très fort. Je l'avais fait pour le génial Bells of Awakening de Visigoth, aucune raison de ne pas se pencher sur le cas du petit frère Blood Star du même niveau de qualité. Si les deux groupes américains font du heavy metal, ils n'ont toutefois pas grand chose à voir et on remerciera Palmer de ne pas faire de la redite avec cet autre projet. Alors que Visigoth fait dans un heavy metal épique et conquérant à la production moderne, Blood Star sonne en effet plus rétro et NWOBHM avec un son bien vintage. Le premier morceau éponyme, "The Fear", donne le ton. Sur une rythmique assez speed très efficace et entraînante, articulé autour d'un riff mélodique virevoltant de grande qualité et porté par le chant convaincant de Madeline Smith aux mélodies vocales catchies (miam ce refrain prenant !), celui-ci va nous faire entrer directement dans le vif du sujet en nous présentant toutes les qualités du combo. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'un de mes groupes fétiches à l'écoute de "The Fear" : Satan. Autrement dit, du grand art ! La deuxième piste, "Tortured Earth", a d'abord fait quelque peu retomber le soufflé pour ma part. Après un "The Fear" incroyablement jouissif, le mid-tempo plan-plan de "Tortured Earth" a freiné mes ardeurs. C'était le temps de deux-trois écoutes avant que les qualités du titre finissent par me convertir. Si ma préférence reste pour le morceau d'ouverture qui s'impose ni plus ni moins comme un des meilleurs tubes heavy metal que j'ai pu entendre, "Tortured Earth" présente lui aussi des atouts indéniables. Mid-tempo certes mais avec un gros feeling toujours à l'ancienne, un riffing costaud, un solo tout aussi inspiré que sur la pièce précédente, un groove vintage, une basse ronde et chaude et à nouveau les lignes vocales entêtantes au léger écho de la frontwoman sur les couplets ainsi qu'un refrain mémorable.



Moins de dix minutes et me voilà déjà ultra hypé par le quatuor de Salt Lake City que j'espère voir vite sortir un long-format ou au moins un EP plus conséquent tant ce The Fear bien trop court me fait saliver à chaque écoute (vu la durée éphémère, j'ai bien dû le faire tourner une cinquantaine de fois sans aucune lassitude !). On reste dans du bon vieux heavy du début des années 1980 aux constructions simples et classiques qui ne va donc pas changer la face du monde mais qu'est-ce que c'est bien fait ! La production parfaitement adaptée, les riffs, les solos, les mélodies et ce chant féminin savoureux, que du bonheur. Il s'agit toutefois peut-être de la seule chose qui pourrait en effrayer certains. Ce serait bien dommage car Madeline Smith a du talent à revendre, un peu à la Christine Davis de Christian Mistress. Pas aussi farouche et poignante que Leather Leone de Chastain, sans doute ma chanteuse heavy préférée, mais tout à fait pertinente dans son rôle et clairement un des atouts principaux de Blood Star pour peu que l'on adhère aux frontwomen. Marrant en tout cas de voir que deux des meilleures sorties heavy metal de 2020 s'avèrent tenues par des femmes (Sölicitör, dans un genre beaucoup plus cru et virulent, on en parlera bientôt). On en voit de plus en plus fleurir de ces formations et personnellement, je m'en félicite. Amateurs de revival heavy, je ne peux ainsi que vous conseiller de vous pencher sur cette première offrande de Blood Star des plus prometteuses. Une sacrée belle découverte qui vous rappellera Iron Maiden, Satan et plein d'autres nectars pour les oreilles, tout en ayant le mérite de ne pas sonner comme Visigoth. Jamison Palmer a décidément de l'or dans les mains.

2020 - Shadow Kingdom Records Heavy Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (3) 4.25/5

tracklist 01. The Fear (03:57) 02. Tortured Earth (04:37)

Durée : 08:34

line up Jamison Palmer / Guitare

Madeline Smith / Chant

Noah Hadnutt / Basse

Daniel Alexander / Batterie

parution 29 Mai 2020

