Ossuary Anex - Obscurantism Apogee Chronique Obscurantism Apogee

Ce qu’il y’a de bien avec certains pays et labels en particulier c’est qu’on sait pratiquement à l’avance si la qualité sera ou non au rendez-vous, et qu’on peut dire ainsi sans se tromper si le disque en question vaut ou non la peine d’être acheté et écouté. Alors quand ici on voit qu’on a affaire à du Brutal Death Moderne venu de Russie et signé chez Xtreem Music, on est à peu près certain que le résultat ne va pas voler bien haut, et c’est effectivement le cas ici avec ce troisième opus du quintet d’Ufa qui se montre d’une platitude affligeante, à l’instar de ces prédécesseurs d’ailleurs… Si on ne cesse de dire que la scène locale Russe est très souvent d’un niveau digne de deuxième division voire même en dessous, ici le combo se montre néanmoins moins désolant que nombre de ses compatriotes (ABORTED FETUS pour ne citer qu’eux), ce qui n’est pas très dur en soi. Si on avait déjà remarqué sur ces précédentes sorties que sa musique bas du front avait la fâcheuse tendance à se répéter particulièrement tôt dans l’écoute, ce nouveau long-format ne va hélas pas faire exception à la règle tant les riffs bateaux vont donner la sensation d’être toujours les mêmes, complétés par un batteur qui se contente de reprendre tout du long des patterns identiques et des breaks semblables.



Car si au départ « Contempt Of God » va être relativement digeste par ses variations multiples entre lourdeur et vitesse (complétées par des relents martiaux et tribaux), on s’aperçoit néanmoins du côté très générique de l’ensemble, chose qui ne va cesser de s’amplifier au fur et à mesure de l’avancée de cette galette. Si l’étouffant « Firestorm » (au tapis de double massif) et l’enlevé « Obscurantism Apogee » tiennent encore la route à défaut d’être marquants, avec « Revelation (Apocalypsis Ioannis) » les choses vont se gâter lentement mais sûrement, alors qu’on n’est seulement qu’au tiers de cet album. A partir d’ici on va tomber progressivement dans une longue léthargie dont on ne sortira qu’une fois l’écoute achevée tant ça ne décolle jamais, et donne la désagréable sensation d’être en roue-libre totale. Outre le fait d’avoir l’impression d’écouter le même titre en continu l’ensemble (qui se montre d’ailleurs imperméable à souhait) sonne plastique et sans âme, renforçant de fait la sensation d’herméticité, malgré la présence d’invités prestigieux (Dave Rotten d’AVULSED et Frank Rini d’INTERNAL BLEEDING). En effet plus on va avancer et plus l’ennui va grandir du fait de cette ambiance monolithique et impénétrable, d’où émerge cependant quelques variantes comme les passages brise-nuques sympathiques de « According To Their Deeds » ou une noirceur accrue sur « The Beyond-Man » qui sans faire sauter au plafond amène un soupçon de variété bienvenue mais surtout inespéré, à défaut de remonter le niveau général.



Il ne faut en effet pas se leurrer tant ces cache-misère ne suffisent pas à faire regagner de l’intérêt à cette réalisation qui n’en a pratiquement aucun tant sa linéarité est présente de bout en bout, aidée en cela par des compos bien trop longues qui se contentent de recycler indéfiniment ce qui a déjà été fait au préalable. Et cela évidemment sans compter ce son moderne synthétique dégueulasse au possible digne d’un mauvais groupe de Deathcore et qui donne vite mal à la tête, histoire d’enfoncer un peu plus le clou. Autant dire que malgré quelques fulgurances éparses OSSUARY ANEX n’a quand même pas beaucoup d’arguments pour surnager au milieu de cette masse débordante de suiveurs sans intérêt, et qu’il ne relèvera pas le niveau général de sa nation qui (hormis le Black) a vraiment du mal à exister et être crédible. Bref encore un nom qui semble condamné à rester définitivement dans les limbes de l’underground, qui ces derniers temps ne cesse malheureusement de grossir et d’asphyxier un style en totale décrépitude, et qui a beaucoup de mal à se renouveler.

2020 - Xtreem Music Brutal Death Moderne notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.5/10

plus d'infos sur Ossuary Anex

Brutal Death Moderne - 2008 - Russie

écoutez Path To Golgotha

Firestorm

Ecoute intégrale

tracklist 01. Contempt Of God 02. Firestorm 03. Obscurantism Apogee 04. Revelation (Apocalypsis Ioannis) 05. Path To Golgotha 06. We Are The Antichrist 07. According To Their Deeds 08. The Beyond-Man 09. The Great And Celestial Massacre

Durée : 43 minutes

line up Max Extrimov / Guitare

Aza / Basse

Sergey Yudin / Batterie

Chiba / Guitare

Kirill Tur / Chant

parution 22 Septembre 2020

