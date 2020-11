Miasmatic Necrosis - Apex Profane Chronique Apex Profane

Une pochette aussi obscure qu’intrigante, une étiquette "Goregrind" fièrement revendiquée, les noms de Regurgitate, Dead Infection et Carcass énoncés, et un groupe qui entretient le mystère autour de son line-up... Inutile de dire que cet "Apex Profane" n'a pas eu à trop se forcer pour m'emballer.



C'est sous la houle de Goatgrind Records (Sulfuric Cautery, Lurid Panacea...) qu'est sorti, le jour d'Halloween de l'an de crasse 2020, la toute première manifestation de Miasmatic Necrosis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour son coup d'essai, la formation Américaine frappe très, très fort ! Se revendiquer héritier des ténors d'un genre tout entier, c'est placer la barre haute. De ce côté-ci, le pari est remporté, haut la main : "Apex Profane", en 21 titres et autant de minutes, déballe l'étal et étale la tripaille encore fumante.



La production est exemplaire, colle au style en même temps qu'aux semelles. Un magma d'abats figuré par ces guitares boueuses, accordées dans les chaussettes, qui dispensent des riffs poisseux semblant fondre sur la section rythmique (batterie ? boîte à rythme ?) qui fait ce qu'elle peut pour s'extirper de la masse, entre mid-tempo ravageurs et accélérations qui finissent de nous coller le nez dans l'assiette. À la carte de cet "Apex Profane", vous ne trouverez que des morceaux de choix, rances à souhait. Miasmatic Necrosis se revendique des parrains, et de côte-ci, on ne peut pas leur reprocher d'avoir menti : ça groove quand il faut groover, provoquant immanquablement le hochement de tête, sourire débile accroché au visage (Dead Infection), les accélérations putrides couplées à l'éternel évier qui se débouche font mouche (Regurgitate), et l'univers composé de pathologies rares et de descriptions de dissections ne donne qu'une seule envie : celle de foncer sous la douche après l'écoute (Carcass). "Apex Profane" comblera sans mal l'amateur de Goregrind comme ceux qui goûtent le Death à tendance Gore (Undergang, par exemple).



Pour autant, aussi qualitatif soit-il, je serai presque un poil déçu du contenu de ce premier opus. Présenté de façon très cryptique, avec un visuel qui emprunte plus au religieux qu'aux thématiques que l'on retrouve habituellement dans le style, je m'attendais à pouvoir goûter à un disque tout en ambiances, de ceux qui font cruellement défaut au Goregrind : les "Human" de Gored, les "Show-off Cadavers..." de Lymphatic Phlegm, le premier album de Sublime Cadaveric Decomposition, par exemple. "Apex Profane" semble plus soucieux de coller à ses modèles qu'à tenter de développer un semblant d'atmosphère, plutôt dommage quand on vous vend un disque de cette façon !



Enfin, si l'on fait fi de ce petit reproche très subjectif, ce tout premier opus de Miasmatic Necrosis reste parfaitement honorable. Certes un peu scolaire, il a néanmoins le mérite de se hisser dans le haut du panier du genre, contemplant de haut les disques qui se contentent d'empiler les poncifs pour tenter de grimper. Une belle découverte, et un groupe à suivre, pour sûr !

2020 - Goat Grind Records
Goregrind

tracklist 01. The Putridarium (02:25) 02. Incorrigible Decomposition (00:54) 03. Embryonic Cranial Pulp (00:47) 04. Emetic Eucharist (01:50) 05. Noisome Sillage (00:19) 06. Festering Carrion Transubstantiation (00:58) 07. Interitus (00:32) 08. Body Farm (00:46) 09. Septic Expulsion of a Collapsed Cavity (01:41) 10. Muciferous (01:10) 11. Engorged Trachea Purulence (00:06) 12. Gargling Smegma (01:28) 13. Tâche noire (00:48) 14. Seeping Parasitic Innards (00:17) 15. Degloved (00:32) 16. Mucosanguineous Mess (00:37) 17. Secreting Sebaceous Cyst (01:38) 18. Apotheosis of a Malodorous Procedure (01:46) 19. Pathogenic Malformation (00:27) 20. Baptism in Bile (00:52) 21. Apex Profane (02:05)

Durée : 21:58

