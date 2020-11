Malicious - Deranged Hexes Chronique Deranged Hexes

Je ne vais pas vous mentir et vous l’avez de toute façon probablement déjà remarqué mais tout ce qui sort chez Invictus Productions, Dark Descent Records ou Me Saco un Ojo Records fini généralement par trouver une place dans nos colonnes. Évidemment, il y a bien quelques exceptions (et franchement elles ne doivent pas être nombreuses) mais celles-ci sont généralement voulues, soit par manque de temps soit par manque d’intérêt, rarement parce qu’elles nous sont tout simplement passées sous le nez faute d’attention. C’est pourtant le cas des Finlandais de Malicious qui n’en sont pas à leur premier coup d’essai mais qui avec ce premier album se sont fait un plaisir de nous prendre, moi et quelques autres, par surprise.



Formé en 2011 dans une ville dont le nom comporte beaucoup trop de "a", Malicious n’a pas traîné à embrayer la première, sortant ainsi dès l’année suivante sa toute première démo. D’abord sous forme de CD-R autoproduit puis rapidement au format cassette grâce au concours du label Me Saco Un Ojo. Trois ans plus tard, toujours sur le label anglais, les Finlandais signent leur retour à l’aide d’un EP qui finira par bénéficier en 2017 d’un pressage CD via Dark Descent Records. Malgré ces associations alléchantes, je passerai complètement à côté de Malicious jusqu’à recevoir il y a quelques semaines le promo de Derenged Hexes, premier album sort ichez Invictus Productions qui, s'il n’invente rien, risque tout de même de mettre la tête de travers à pas mal de monde...



En effet, torchées en tout juste vingt-cinq petites minutes, ces huit nouvelles compositions s’inscrivent dans le registre d’un Death Metal particulièrement excessif et jusqu’au boutiste. Largement influencé par les deux premiers albums de Morbid Angel ainsi que les deux seules démos de Necrovore, Malicious rejoint les rangs de ces formations beaucoup plus récentes qui se sont engagées à perpétuer cet héritage (de Degial à Beyond en passant bien également par Concrete Winds, Vorum et In Obscurity Revealed). C’est donc pied au plancher, le couteau entre les dents et les yeux injectés de sang que les Finlandais mènent ici leurs assauts à coups d’attaques particulièrement brèves (pas plus de de trois minutes par titre) et impitoyables (aucun temps mort si ce n’est comme à l’accoutumé quelques séquences au groove bien balancé). Sur les rotules dès la première salve portée ("Infinite Perdition"), l’auditeur n’aura jamais vraiment l’occasion de reprendre son souffle, subissant inlassablement les coups administrés avec violence et sadisme par un Malicious dont le Death Metal n’en fini pas de nous bousculer.



Alors évidemment, la formule à ses limites mais le groupe à le bon goût de ne jamais se fourvoyer en les dépassant. En restant effectivement sous la barre de la demie heure, les Finlandais réussissent à conserver notre intérêt sans jamais instaurer un quelconque sentiment de lassitude. Certes, il vous faudra avoir le coeur bien accroché pour ne pas vaciller face à une telle leçon de violence mais si vous êtes clients de ce genre d’album aussi furieux qu’effréné, je ne doute pas un seul instant que vous ressortirez de ces vingt-cinq minutes avec le sourire aux lèvres. Car il y a effectivement quelque chose de tordu à prendre autant de plaisir à se faire malmener par ces riffs diaboliques qui fusent dans tous les sens, ces solos chaotiques ultra speed balancés avec désinvolture à la face de l’auditeur qui ne sait plus où est sa tête ni son corps, cette batterie explosive qui n’arrête pas d’en mettre partout, tout le temps et ce chant arraché tout à fait à propos.



D’une intensité et d’une urgence rares, Derenged Hexes régale parce qu’il évoque une forme de violence primitive et animale qu’il est tout simplement impossible d’exprimer dans nos sociétés civilisées sous peine de conséquences graves. Album exutoire, ce dernier ne révolutionnera pas le petit monde de la musique extrême mais n’en reste pas moins un disque d’une sauvagerie absolument redoutable qui ne manquera pas de satisfaire les besoins en violence brute des plus excessifs d’entre vous.

2020 - Invictus Productions Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Malicious

Death Metal - 2011 - Finlande

nouveaute A paraître le 30 Octobre 2020

tracklist 01. Infinite Perdition (02:55) 02. Ecstasis (02:49) 03. Hideous Transformations (03:18) 04. Perpetual Paranoia (02:58) 05. Death Embalmed (03:23) 06. Nefarious Mutations (03:09) 07. Impurity's Total Downfall (02:57) 08. Deranged Hexes (03:32)

Durée : 25:01

line up Miska Heikurinen / Chant, Guitare

Niko Paasonen / Guitare

Tuomas Laakso / Basse

Riku Polameri / Batterie

