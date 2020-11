Funérarium - Spiritisme Chronique Spiritisme

Quel groupe étrange que FUNERARIUM. Avec un accent sur le E, et donc Funérarium si écrit en minuscules. Quel groupe étrange ou plutôt quel homme étrange ! Il s’appelle Kardec et il n’a créé sa formation qu’en 2018 alors qu’il est un amateur de musiques sombres depuis très longtemps. Peut-être même plus longtemps que toi figure-toi. C’est un étrange personnage qui est avant tout plein de mystères, proposant une tenue horrifique et un visage bien ridé qui laisse croire qu’il est le petit frère de l’Empereur Palpatine. Mais c’est aussi un étrange personnage parce qu’il semble vouloir garder son destin en main et fait désormais tout lui-même lorsqu’il sort un album. Pas seulement la composition et l’interprétation comme beaucoup de one mans band, mais aussi l’organisation du visuel, de l’objet en tant que tel aussi. Et c’est même plusieurs fois par an qu’il se démène pour sortir ses œuvres comme il l’entend. 2 albums en 2018, 4 en 2019, et déjà 3 en 2020 avec ce Spiritisme. Le suivant, Haunted, est déjà prêt d’ailleurs. J’ai la plupart des derniers albums, en plus du premier, et ils sont tous sous un format DVD, limités à un tirage très limité, bien présentés et accompagnés de petits plus surprenants.



Seuls 30 exemplaires de Spiritisme existent. Numérotés, le mien est le 15. La pochette met à l’honneur l’une des plus grandes influences du musicien puisqu’il en a même pris le nom de scène : Allan Kardec. Ce Français né au début du XIXe siècle est surnommé « le codificateur du spiritisme ». C’est en fait vers 1855 qu’il plonge dans l’univers des médiums et se lande dans des recherches qui ont beaucoup séduit par la suite et qui ont marqué l’histoire. Il sort en 1857 Le Livre des Esprits, ouvrage qui reste l’un des plus lus dans le monde depuis sa sortie. Il y présente la doctrine spirite et contient aussi des questions posées aux Esprits ainsi que leurs réponses. Et puis Allan Kardec est mort en 1869, intégrant par la suite le fameux cimetière du Père-Lachaise. FUNERARIUM a décidé de consacrer tout cet album à cette histoire, mais elle était déjà fortement présente sur les albums précédents, ne serait-ce que par les thématiques continuellement abordées.



Ces explications étaient nécessaires pour également expliquer les bonus qui accompagnent la version CD de l’album : carte postale avec une photo de la sépulture d’Allan Kardec, plan du Père-Lachaise, feuille plastique servant de planche Ouija et même la goutte, cet accessoire contrôlé par l’Esprit pour s’exprimer sur la Ouija ! Que de cadeaux dans cette version CD ! C’est que le musicien veut véritablement sortir un objet qui correspond à son concept, et il semble se ficher de rentrer dans ses sous. C’est déjà terriblement respectable comme attitude...



6 pistes apparaissent sur l’album, et elles sont la suite logique de ce que faisait FUNERARIUM jusqu’à présent, améliorant encore d’un cran les effets désirés. La formule du Français est très personnelle, principalement composée d’une musique ambiant relaxante, au clavier hypnotique, au piano réconfortant et aux légers sons électroniques. En créant une impression de rêve profond, ces passages nous placent dans un décor brumeux agréable, dans lesquels on aimerait rester emmitoufflés pour toujours. Mais ils sont vite rattrapés par des parties plus black metal, mais uniquement à cause de riffs de guitare saturés et des vocaux harsh qui déclament posément une mélancolie douloureuse. La douceur flirte avec l’intrigant. La beauté se montre toujours fragile. Il n’y a pas à dire, c’est vraiment original et l’on reconnaît bien une patte unique. Cependant il faut apprécier les passages instrumentaux qui tournent sur eux-mêmes pour triturer l’esprit au risque de trouver à plusieurs reprises le temps long. C’est ainsi un voyage qui pourra plaire ou déplaire selon la capacité de l’auditeur à plonger dans l’univers offert à ses oreilles.

2020 - Indépendant Ambiant Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Ambiant Black Metal - 2018 - France

tracklist 01. Rivail origine 02. Le cercle spirit (Paris 1855) 03. Présence 04. Le livre des esprits (1857) 05. Spiritisme 06. Éloge funèbre (Mort d'Allan Kardec 1869)

Durée : 30:53

parution 5 Juin 2020

