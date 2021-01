Hyperdontia - Abhorrence Veil / Excreted From The Flesh Chronique Abhorrence Veil / Excreted From The Flesh (Compil.)





Mais avant toute chose, que s’est-il passé du côté des natifs de Copenhague depuis la sortie de l’excellent A Vessel Forlorn) sur laquelle on trouve notamment un titre inédit avant d’enchaîner en 2020 avec la sortie d’un EP (Excreted From The Flesh), deux singles, un split en compagnie des Américains de Mortiferum et une compilation, celle dont il va être question aujourd’hui.



Intitulée Abhorrence Veil / Excreted From The Flesh, celle-ci réunit comme son nom l’indique les deux seuls EPs qu’Hyperdontia a sorti à ce jour ainsi que trois inédits en guise de bonus. Tout d’abord une nouvelle version du titre "Internal Incineration" (présent initialement sur le EP Abhorrence Veil) ainsi que deux reprises. La première de Cannibal Corpse ("Disfigured") et la seconde de Darkthrone ("Cromlech"). Le tout nous est proposé sous forme de CD slipcase par deux labels brésiliens, My Dark Desire et Old Shadows Records. Une initiative particulièrement louable si ce n’est que cette compilation reste malgré tout compliquée à obtenir de ce côté-ci de l’Atlantique...



Quoi qu’il en soit, ne boudons pas notre plaisir, puisqu’on tient là une compilation particulièrement complète des quelques à-côtés proposés par Hyperdontia depuis sa formation en 2015 (ne manque finalement que le titre "A Vessel Forlorn"). Proposés de manière chronologique, on va retrouver dans un premier temps les trois morceaux du EP Abhorrence Veil (trois pour les différentes versions cassettes, deux seulement pour la version 7"). Parfait préambule à l’album

Les deux titres suivants sont ceux du EP Excreted From The Flesh sorti en mars 2020 sur Me Saco Un Ojo (vinyle) et Extremely Rotten Productions (cassette). Sur ces deux nouveaux morceaux, David Mikkelsen a donc tiré sa révérence et laissé sa place à Mathias Friborg qui, loin de démériter, propose un growl peut-être moins épais et baveux mais peut-être plus malveillant. On remarque également que la production se fait ici plus dense comme pour mieux souligner le caractère étouffant de ces nouvelles compositions. Pour le reste, rien n’a changé du côté d’Hyperdontia et certainement pas l’aspect implacable qui caractérise son Death Metal. On va ainsi retrouver cette même force brute que la formation danoise se plaît à déployer à coups de riffs sombres et diaboliques, de leads infernaux, de tchouka-tchouka et autres blasts particulièrement soutenus et de ralentissements toujours aussi bien sentis. Hyperdontia a peut-être dû laisser partir un charismatique chanteur mais il n’a pas pour autant perdu au change. En tout cas une chose est sûre, il est toujours aussi remonté !

Même constat en ce qui concerne cette relecture du titre "Internal Incineration" avec Mathias Friborg derrière le micro. Les différences vont une fois de plus se situer au niveau de la production et du chant ainsi que dans cette conclusion que les Danois vont pour l’occasion faire ici trainer davantage grâce à ce lead qui n’en finit pas... Foncièrement, cette nouvelle version n’apporte pas grand chose mais qui irait s’en plaindre servie comme elle l’est au sein d’une compilation regroupant justement EPs, reprises et autres titres inédits ?

D’ailleurs, en parlant de reprises, c’est sur cet exercice que se conclut cette compilation. La première est celle de Cannibal Corpse avec le titre "Disfigured" tiré de l’album Vile. Proposé initialement sur un single limité à 200 exemplaires intitulé Excavations (avec sur la face B la même reprise de Darkthrone qui nous est proposée ici à la suite), cette relecture se veut extrêmement fidèle à la version originale et ceci jusque dans le growl finalement très proche de celui de Corpsegrinder. Il en va de même pour cette version de "Cromlech" bien que la production bien moins typée Swedish Death Metal et l’interprétation lui confèrent tout de même un caractère beaucoup plus brutal que la version originale. Dans les deux cas, on appréciera de voir les gars d’Hyperdontia se prêter à ce genre d’exercice toujours fort sympathique, notamment lorsqu’il est exécuté de la sorte.



Trente-quatre minutes plus tard, on laisse Hyperdontia avec le sentiment d’être parfaitement rassasié. C’est bien simple, il n’y a rien à jeter sur cette compilation presque complète qui retrace toute la carrière du groupe, de ses premiers balbutiements audio en 2017 jusqu’à ses plus récentes sorties dont les parutions remontent à quelques mois seulement. Bref, il n’y a là aucune raison valable pour faire l’impasse sur cette sortie si ce n’est peut-être encore une fois l’impossibilité de mettre la main dessus aujourd’hui en Europe... Allez, on se revoit pour la chronique du split avec Mortiferum d’ici quelques jours ! Malgré tout un tas de sorties parues l’année dernières (cinq au total), je dois bien reconnaître que je me suis un petit peu endormi sur le cas des Danois d’Hyperdontia. Pourtant, celles-ci ne sont pas du tout passées inaperçues (en tout cas pas chez moi), mais il faut croire que j’avais d’autres chats à fouetter. 2020 - My Dark Desires Records Death Metal

plus d'infos sur Hyperdontia

Death Metal - 2015 - Danemark / Turquie

tracklist 01. Stapled Down (03:46) 02. Internal Incineration (04:17) 03. Malicious Concept (03:46) 04. Warping Sacristy (04:19) 05. Excreted From The Flesh (04:38) 06. Internal Incineration (New Version) (05:05) 07. Disfigured (Cannibal Corpse Cover) (03:39) 08. Cromlech (Darkthrone Cover) (04:17)

Durée : 33:47

line up David Mikkelsen / Chant

Mathias Friborg / Chant, Guitare

Mustafa Gürcalioğlu / Guitare

Malik Çamlıca / Basse

Paweł Tunkiewicz / Batterie

parution 3 Juillet 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Hyperdontia

Nexus Of Teeth

2018 - Dark Descent Records

