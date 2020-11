Uniform - Shame Chronique Shame





Et donc, je dois en manquer car j’ai du mal à me sortir de la tête que Shame, nouvel album d’Uniform, sonne extrêmement... américain. Le groupe ne m’avait pourtant pas toujours donné cette sensation, sa réalisation précédente – si l’on met à part ses collaborations avec The Body –, le punk et fiévreux



Une réponse se trouve peut-être dans ce côté flambeur-frimeur, donnant dans le grand spectacle au point de frôler l’épique le plus absurde, que contiennent ces trente-quatre minutes. Uniform, après une optique « straight to the point » développée avec talent et retenue sur Shame, d’images implacables et grandiloquentes, les paroles parlant de Dieu, de destinée, de mal-être, d’actes et de jugements, la musique s’aventurant vers le thrash, le black metal, délaissant l’aspect noise de leur musique tout en gardant une base industrielle (criante sur le morceau-titre par exemple).



Une optique qui se rapproche des débuts de la formation, en particulier le (trop) chargé Wake in Fright, et qui peine à me convaincre. Je l’avoue, dès la parution du clip de « Dispatched From the Gutter », ses guests tape-à-l’œil, le merchandising annoncé, l’affaire sentait pour moi le roussi. Shame montre une ambition qui me donne envie de me moquer lors des moments où il passe avec difficulté, les différentes couleurs des versions vinyles ne se retrouvant pas dans ces compositions certes variées mais manquant d’étincelles. Où est allé celui qui parvenait à tenir avec raideur et rage cette ambiance de guerre civile en devenir sur



La tentation est donc grande de voir en Shame un gros burger pour qui cherche le style au-delà de la substance, l’avant-gardisme sans fond, la forme au-dessus du reste (« All We’ve Ever Wanted », aussi travaillé qu’inutile avec ses chœurs et ses larsens semblant ajoutés en post-production). Uniform n’a pas ici cette cohérence et cette émotion sous-jacente, la chair à vif derrière les riffs-hachoirs, qui le rendaient plus trouble et plus fascinant sur Ghosthouse. Cependant, il serait incomplet de s’arrêter à assimiler un groupe à ce que l’on pense de plus défavorable envers un pays que, somme toute, on fantasme plus que connaît. Uniform reste capable de faire preuve d’une modestie qui fait mouche : ainsi, la conclusion « I Am the Cancer » renoue avec une sentimentalité prenante se terrant dans les répétitions entêtantes et l’hostilité ambiante, le clou final étant pleinement réussi. 