Sur le célèbre site de référencement des formations de metal, on peut confirmer que le nom de LEVIATHAN est loin d’être original puisqu’elles sont 18 à l’avoir choisi. Mais celle qui vient à l’esprit le plus rapidement à son évocation est l’américaine, celle tenue par Wrest et qui commence à se faire attendre puisque son dernier album était en 2015. Mais comme c’est le cas avec SHINING ou ARKONA, d’autres groupes au même patronyme ont aussi marqué la scène. On retrouve donc fréquemment des rappels des uns et des autres au sujet d’un LEVIATHAN suédois, qui nous intéresse aujourd’hui, et qui avait sorti son premier album avant celui de l’Américain, mais qui s’est fait vantouser le nom. Ce Far Beyond the Light paru en 2002 avait beaucoup plu aux amateurs de black metal et il était venu rejoindre les rangs des « albums n’ayant jamais eu de suite mais rentrés dans la légende ». Eh bien il sort enfin de cette catégorie car après 18 ans d’attente, c’est fait ! LEVIATHAN « suédois » est là, même si le duo n’est plus qu’un projet solo tenu par Roger Markstrom alias Phycon ! Il avait déjà fait les vocaux, la batterie et la basse sur l’album précédent, donc il n’a eu qu’à ajouter la guitare cette fois-ci pour se débrouiller tout seul. Tout seul en subtance car finalement des invités sont venus lui prêter main forte. Entre autres, Vinterfader du regretté DRAPSNATT a écrit et joué l’introduction de 45 secondes, son ancien comparse Nartstrand glisse un solo guitare sur « Förmökelse », Mattias Marklund de VINTERSORG a composé et joué « Verklighetens väv », Dunkel de SALE FREUX fait retentir sa voix sur « Melankolins Ävja »…

Du beau monde pour fêter ce retour qui se manifeste dans 10 pistes et un total de 48 minutes. Et comme toujours dans ces cas-là il y a une certaine appréhension avant de découvrir les compositions. Et comme souvent dans ces cas-là il y a à la première écoute l’impression que ce n’est absolument pas au niveau de ce qu’on espérait. Mais si l’on reste un peu de marbre au début, cela ne dure pas car finalement les pistes de ce nouvel album s’accaparent assez vite, avec certaines qui sortent en plus bien du lot ! Je pense avant tout à « Avgrundens Återsken » qui ouvre l’album parfaitement, avec un riff simple mais décisif sur son refrain et avec aussi l’apparition surprise de chœurs féminins fantomatiques qui viennent achever l’auditeur sur la 4ème minute. « Svart » se démarque également grâce à des changements de rythme réussis, accélèrant et décélérant à plusieurs reprises, comme un tourbillon qui perd et reprend de la puissance. Les chœurs sur « Förbannelsen », assurés par Oscar Boström, ajoutent un léger côté pagan et arrivent à lever le titre à un niveau supérieur. Les guitares qui rappellent FORGOTTEN TOMB par moments me donnent quelques frissons...

Il y a bien de quoi applaudir, même si malheureusement certaines pistes ont moins d’aura et souffrent surtout de ne pas réussir à créer d’ambiances ou d’images particulières. Bien qu’étant bonnes, bien agencées, bien jouées, et sans qu’on n’ait rien à leur reprocher, certaines compositions n’emportent nulle part et ne marquent pas assez pour être retenues. Cela ne rend jamais l’album mauvais mais installe un ronron un poil préjudiciable…



Soyons donc rassurés, le retour de LEVIATHAN n’est pas un flop et il a une grosse part de talent qui saura satisfaire les anciens fans et peut-être même un nouveau public.

2020 - France d'Oïl Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 2001 - Suède

tracklist 01. XVII 02. Avgrundens Återsken 03. Förmörkelse 04. Svart 05. Förbannelsen 06. Verklighetens Väv 07. En Tidlös Illvilja 08. Melankolins Ävja 09. Babylons Sand 10. Pestens Sigill

Durée : 48:15

parution 10 Septembre 2020

