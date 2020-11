Dira Mortis - Rusty Razor Cuts Chronique Rusty Razor Cuts (Compil.)

Dans la (grande) famille du death polonais, j’annonce le groupe Dira Mortis et un de ses skeuds intitulé "Rusty Razor Cuts". A vot’ bon cœur m’sieurs-dames.



Dira Mortis est un duo né en 1998 à Gorlice en Pologne, mais, au contraire de nombre de ses compatriotes que je ne vous ferai pas l'affront d'énumérer ici, il n'a pas connu la même trajectoire ascendante. Non, eux sont restés dans un anonymat plus ou moins confidentiel, à l'instar d'un Damnation, Mutilation, Hell-Born ou Naumachia pour ne citer qu'eux.



Rapidement rejoint par d’autres musiciens (dont la valse des noms vous lassera plus surement que de la mazurka dansée par Kamel Ouali) , Dira Mortis aura sorti deux albums entre 2013 et 2015, ainsi que plusieurs formats intermédiaires considérés pour certains comme démos ou e.p.'s selon le point de vue (ou la ration de vodka ingurgitée)

C'est ce que propose de rassembler ce "Rusty Razor Cuts" tout au long de ces 19 morceaux. Et oui quand même ; au moins en aurez-vous pour vos zlotys.



Le premier de ces enregistrements, "Revulsion" (2001), est d'ailleurs considéré comme une simple démo ou élevé au rang d'e.p. (pour ma part je penche pour la première version car, sur les quatre pistes proposées, il n''y a que trois "véritables" chansons, le reste de la première piste étant mixé à l'intro).

Le second e.p., "Murder Epidemic" (2002), contient de très bons morceaux parmi lesquels "Obsessed With The Vision Of The Apocalypse", "Dominated By Fear" ou l'éponyme "Murder Epidemic".



Enfin, "Architecture Of Mind" (2003) contient, selon les versions, quatre à six pistes, la version extended offrant deux relectures de chansons déjà publiées à savoir "The Return Of Evil" de la démo de 2001, et "Dominated By Fear" de l'e.p. de 2002.

A mon gout, c'est d'ailleurs l'enregistrement que je trouve le moins intéressant, d'autant que les inédits ne sont pas totalement foufous non plus, et probablement moins percutants/fouillés/travaillés que le reste des autres pistes.

Ceci étant, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de l'écoute car on reste quand même en face de titres bien ficelés et evil de bout en bout, et au son bien plus U.S. que Polonais d'ailleurs.



Au final, malgré ces quelques défauts confortant leur place de seconds couteaux, la paradoxale sensation d'une bonne découverte quand je m'étais procuré cette compilation d'e.p's, juste un peu gachée par une fin très légèrement redondante et des chansons parfois un peu trop courtes, et à la fin souvent taillée à la serpe (enfin, à la faucille).



Bref, pour tous les fans d'evil death metal, allez-y, vous aurez gagné votre journée.

2014 - Defense Records Death metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist Intro / Revulsion

Cruel End

Slow Agony

The Return of Evil

Funer(e)ality

Intro

Reality

Obsessed with the Vision of Apocalypse

I'm Power of Myself

False Prophecies

Dead Souls

Dominated by Fear

Murder Epidemic

Artificial Layer

Burned Out by the Thoughts

Intro

Architecture of Mind

Vex Victim

Sentence

Durée : 42'27

