Sodom - Genesis XIX Chronique Genesis XIX

Après plusieurs heures passées à menacer dans le ciel, les premières gouttes finirent par tomber, en même temps que le vent d'hiver se levait. Impitoyable, il s'engouffrait dans les moindres niches creusées en flanc de tranchée, frigorifiant les malheureux qui s'y trouvaient. Parcourant l'allée boueuse tant bien que mal, le soldat GERICAULT parvint aux quartiers de fortune de son général. "Lieutenant DAVID !" héla-t-il, une fois arrivé.



Le concerné, un vieux quarantenaire mal habillé, consultait alors les dernières cartes dessinées par l'arrière. Il s'interrompit aussitôt : "Soldat GERICAULT ?



- Mon lieutenant, c'est pas qu'vous devriez v'nir... mais on s'enquiquine pas mal, avec les camarades. DELAROCHE et GROS sont toujours pas rev'nus de leur mission... Y a même VALENCIENNES et GEROME qui ont parié sur s'ils avaient claqué ou non... Le moral est dans les godasses en c'moment, depuis qu'les Pruscots se sont mis à nous marmiter tous azimuts l'aut' soir...



- Et que craignez-vous ?



- J'ai l'impression que l'armée Thrash Metal patine depuis quelques années, pour tout vous dire... Ailleurs, celles du Black Metal et du Death Metal, par exemple, sont on-ne-peut-plus prolifiques. Chaque année, y a beaucoup régiments qui délivrent des offensives pas peu nazes ! Chez nous, ça fait des années qu'j'ai l'impression qu'on rame. Tous les vieux briscards qui ont pointé le bout de leur nez après des décennies de silence comme ceux qui tiennent toujours la baraque nous ont pas laissé pantois... Les régiments EXHORDER par exemple, SACRED REICH, XENTRIX, FLOTSAM AND JETSAM, OVERKILL et DESTRUCTION l'an dernier et là, ANNIHILATOR, EVILDEAD, HAVOK, HEATHEN, WARBRINGER et même les TESTAMENT, tous ceux là, vieux comme jeunes, ils ont pas fait grand effet ces derniers temps... j'ai l'impression qu'y reste plus rien de la fougue de nos troupes... On a pu compter sur les jeunes poilus d'ANTAGONISM ou d'HEXECUTOR pour redresser un peu la binette et à nos côtés, les Alboches de REACTORY et MEKONG DELTA, mais rien de dingue... voyez c'que j'veux dire mon lieut'nant ?



- Vous craignez que notre armée s'affaiblisse significativement, c'est cela ?



- Bin ouais. Il reste quoi des tronches ? TANKARD est trop vieux pour faire quoi que ce soit. DESTRUCTION se paume. KREATOR est tellement à la rue qu'y s'met à faire du café ! Z'entendez ça mon lieut'nant ? Les anticap' se mettent à produire du jus d'qualité "made in Berlin". Franchement le Thrash, c'est plus c'que c'était... et j'veux même pas causer du cas des Sammies. Y reste qui, au final ?



- Il reste le régiment SODOM, annonça fièrement le lieutenant DAVID. Le dernier rempart contre l'ennemi !



- Z'y allez pas un peu fort ptêt mon lieut'nant ?



- Non, soldat GERICAULT. Voilà des années que les Teutons n'ont pas livré une mauvaise offensive. Tout au plus se sont-ils brièvement affaiblis avec quelques escarmouches, en 2019, aussi quelconques qu'inutiles, et on les voyait déjà refourgués au placard. Mais leur dernière opération, Genesis XIX , menée récemment, est là pour nous montrer qu'ils en ont encore dans le buffet. N'avez-vous pas entendu parler de l'opération Genesis XIX , soldat GERICAULT ?



- Pas pour le moins du monde mon lieut'nant..."



"Eh bien cher soldat, reprit le supérieur, ce dernier assaut restera dans les mémoires. A vrai dire, l'état-major le considère même comme le plus grand exploit du régiment SODOM depuis l'opération M-16 , en 2001. Certains pensaient que leur capitaine Tom Angelripper n'avait plus de souffle ? Cette opération a balayé toutes les fausses croyances. Mentionnons par exemple le refrain de "Friendly Fire", de "Occult Perpetrator" ou plus que tout, la fin de "Glock n Roll" où le capitaine s'est livré à un hurlement démentiel seul. Aucun doute à ce niveau-là, au travers de la tempête de balles et d'obus, le capitaine a su se faire entendre de ses hommes."



"Parlons de tempête, tiens, parce que durant leur long périple de douze morceaux pour presque une heure, il y a eu musicalement des temps forts comme des temps plus calmes. Et lorsque l'orage s'est mis à faire tomber les dragées sur leur tête... ça rigole pas. J'ai l'impression que le régiment s'en est allé explorer le terrain du death metal sur les couplets de "Friendly Fire", le refrain de "Dehumanized", et sur cette intro... mon dieu, cette intro ! de "Nicht Mehr Mein Land", où il a plu des blast beats par dessus des collines sinistres de riffs en tremoli, piégant nos hommes dans un formidable maelstrom d'une violence qu'on a rarement vu chez eux. Il s'agit certes de moment court pour mon plus grand regret - je suis votre supérieur, j'aime voir mes hommes souffrir -, trente secondes seulement pour l'intro de "Nicht Mehr Mein Land"... mais comme c'est jouissif !"



- Galonnard, cracha Géricault.



- Pardon ?



- Hein ?"



"Je sais ce que tu penses, reprit DAVID. Tout n'a pas été aussi intense, loin de là. Globalement, leur opération était tout aussi tranquille, enfin, du moins pour du thrash metal. Les morceaux incluant des passages low-tempo ne sont d'ailleurs pas rares, qu'il s'agisse de l'intro de "The Harpooner" et de "Dehumanized", où l'on entend bien la basse du capitaine vrombir chaudement, ou encore de "Waldo and Pigmen". Même "Nicht Mehr Mein Land", après son intro tonitruante, se refroidit considérablement. Autrement, la grande majorité de la tracklist se compose de titres mid ou high tempi."



"Je sais également ce que tu attends : quand tu entends parler d'une opération du régiment SODOM, tu t'attends avant tout à entendre des riffs formidables qui ont fait toutes leurs heures de gloire. Sache-le ici, GERICAULT, tu ne seras pas déçu. Oh non ! Il est vain d'énumérer tous les riffs mémorables tant ils abondent. Certains styles se distinguent, cependant : après une piste d'ouverture, l'opération débute sur la très réussie "Sodom & Gomorrah" et à son fidèle clin d'oeil à la cultissime opération Persecution Mania , menée en 1987. A l'inverse, "Euthanasia" est un morceau s'inscrivant dans une veine plus récente ( Epitome of Torture et Decision Day ). Autrement, on ne compte plus les main riffs et les refrains simplement excellents qui font soit opiner du chef frénétiquement, soit lever le poing comme dans un signe de ralliement, avec "Genesis XIX", "Glock n' Roll" "The Harpooner", "Waldo & Pigmen" ou "Friendly Fire". La basse également est une fois de plus à l'honneur. J'ai déjà cité deux morceaux dans lesquels elle a le beau rôle, mais ajoutons en plus le main riff de "Genesis XIX" où elle pétarade telle un sapin hoquetant sur les rues mal pavées de la capitale."



"Enfin au milieu de cette déferlante frénétique et presque mécanique de bons riffs, tels les moulins à cafés de nos ennemis qui liquident sans vergogne nos premières lignes sur le no mans land, on compte quelques moments de répits. Qu'il s'agisse d'intros lentes et doomy comme "Dehumanized" ou "The Harpooner" ou de longs breaks avec "Genesis XIX", le régiment s'est également reposé une paire de fois, ce qui a permis aux hommes de respirer et de tenir sur toute la durée de leur route."



"Rien ne manque sur cet album : la batterie suit également le rythme infernal des riffs avec sa double pédale à en faire trembler la terre (le talent de la bleusaille, pardi !) comme le provoque le passage de nos Renault FT-17. Rien ne manque, ou presque. On pourrait déplorer deux petites choses à cette opération : les soli sont rares et quand ils sont présents ils sont oubliables, ce qui est d'autant plus dommage que le régiment s'est doté d'un guitariste supplémentaire il y a deux ans. Enfin, le mix, s'il a ce grain chaud qui sent bon l'old-school, ne met pas assez en valeur la voix de l'Onkel Tom en la sous-mixant - à moins que ce ne soit les guitares qui le soient trop ? Mais clairement, c'est du pinaillage qui n'entachera globalement pas l'appréciation de cette opération."



"Alors ! conclut DAVID. Tu vois ? Il y a encore une lumière dans les armées du Thrash Metal, un peuple d'irréductibles Alboches qui, à travers le feu et les flammes, résiste encore et toujours à la médiocrité. De quoi temporairement balayer tes craintes, hein GERICAULT ?"



GERICAULT n'eut pas le temps de répondre ; depuis la tranchée, il venait d'entendre son capitaine hurler : "Baïonnette au canon !" C'était l'heure.

