Whoredom Rife Emissary - Vinternatt

Chronique

Vinternatt (EP)



Sorti à l’occasion du solstice d’hiver 2019, Vinternatt est l’expression d’une volonté, d’un besoin impérieux. Celui pour Vegar Ytterdal Larsen alias V. Einride d’explorer momentanément de nouveaux horizons sans pour autant sortir du cadre de ce que représente cette entité qu’il mène depuis maintenant une dizaine d’années en compagnie de Kjell Rambech. Ainsi le Norvégien qui exerce ici en solo a choisi d’opérer sous un autre patronyme, celui de Whoredom Rife Emissary. Une entité définitivement à part mais néanmoins rattachée à la maison mère pour un projet foncièrement différent mais bel et bien complémentaire :



V. Einride a écrit : "Today is winter solstice, the darkest night of the year. We appropriately present Emissary, a sub-project under the banner of Whoredom Rife. The aim is to display a more low-key side to the band, and to appeal to the listener in a different way. The idea is that both projects can interact with eachother, yet stand on their own. As the name suggests, Emissary is a solo project on behalf of Whoredom Rife, but with the same names and ideas involved."



Disponible dans un premier temps au seul format numérique via les pages Bandcamp de Whoredom Rife et du label Terratur Possessions, l’insistance d’une partie du public souhaitant littéralement mettre ses mains sur ces quelques titres aura raison du plan initial puisqu’à compter d’avril 2020, la structure basée à Trondheim en proposera finalement une édition physique naturellement limitée. Proposé sous la forme d’un simple 7", cet exercice parallèle se voit agrémenté pour l’occasion d’une illustration et d’un layout signés Andreas Tylden (Altaar, One Tail, One Head, Amulet, JR Ewing...). Une oeuvre tout en sobriété pour une musique naturelle et dépouillée.



Quatre titres, quinze minutes, voilà en quelques chiffres ce que propose V. Einride avec Vinternatt. Dans les faits, le Norvégien laisse tomber les armes au profit d’une Folk acoustique dont les atmosphères sombres et païennes évoquent naturellement les racines nordiques de son unique compositeur. Des ambiances feutrées et cérémonieuses entretenues par le caractère particulièrement envoutant de ces quatre compositions puisque en dépit de quelques nuances bien senties ("Spir"), celles-ci restent marquées par des constructions relativement répétitives, par ces voix solennelles situées tantôt au premier plan ("Vinternatt") tantôt plus en retrait ("Spir", "Beyond The Skies Of God", "Solverv"), par ces percussions ritualistes ("Vinternatt") et enfin par l’usage d’un synthétiseur aux nappes discrètes ("Solverv").



Alors effectivement, nous sommes ici bien loin du Black Metal féroce habituellement dispensé par Whoredom Rife mais le lien de parenté n’en est pourtant pas moins évident tout au long de ce petit quart d’heure. À vrai dire, ces quelques titres auraient très bien pu servir d’interludes aux trois albums des Norvégiens tant ceux-ci évoquent à leurs manières ces thèmes chers au duo de Trondheim (la mythologie nordique, le paganisme et cette fameuse voie de la main gauche). Certes, le sentiment d’agression et de rage qui habite ces réalisations n’est pas ici de la partie mais ce sont bien les mêmes atmosphères habitées que l’on retrouve tout au long de ce Vinternatt.



Petit aparté acoustique offert entre Nid - Hymner Av Hat et Winds Of Wrath, Vinternatt donne à entendre et à découvrir une autre facette de Whoredom Rife. Je ne sais pas si l’exercice sera réitéré dans le futur mais celui-ci permet en tout cas de varier les plaisirs au sein d’une discographie déjà bien fournie et donc plutôt homogène. Certes, ce modeste EP ne plaira probablement pas à tout le monde mais étant donné la productivité des Norvégiens, rien ne vous empêche de l’ignorer. Bref, une sortie qui n’a rien d’indispensable mais qui permet à V. Einride d’élargir son horizon et le notre par la même occasion.



DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE