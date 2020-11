Odiosior - Syvyyksistä Chronique Syvyyksistä

ODIOSIOR c’est carrément un premier album qui apparaît ! Très productif le petit bonhomme ? En fait non, il faut juste se rappeler que l’EP paru en août 2020 en CD était en fait la manifestation physique de celui proposé un an plus tôt en digital ! Mais alors que le label en avait été son compatriote Spread Evil Productions, c’est l’Allemand Purity Through Fire qui a désormais pris notre ami sous son aile.



Syvyyksistä, nom qui paraît improbable pour un Français basique et à l’esprit étroit comme Sakrifiss, signifie en fait bien quelque chose ! En finnois, il veut dire « des profondeurs » ! Il est formé de 7 pistes inédites, qui tournent entre 5 et 7 minutes. Et pour moi qui ai eu l’occasion d’écouter l’EP précédent, je dois avouer avoir eu une petite surprise en constatant que les nouvelles compositions assuraient bien plus le spectacle ! C’est vraimant bon et efficace, terriblement bien mené et entrainant. En allant vérifier la chronique d’



C’est un album qui fait taper du pied ! Il a ainsi bien cela de sa nationalité ! La Finlande est l’une des nations le plus doué pour nous jouer des mélodies gallopantes qui donnent envie de bouger. Les mélodies sont ainsi très importantes sur ce nouvel opus, et elles font mouche. Elles ne sont pas révolutionnaires, mais tout à fait pertinentes et efficaces, bien équilibrées avec la hargne portée aussi bien par les vocaux que par la batterie. Il y a bien de quoi « kiffer », d’autant plus que des claviers s’en mêlent pour rebooster l’ensemble et que des choeurs s’invitent par moments pour élever les ambiances vers les cieux !



01. Viha minussa 02. Takaisin kaaokseen 03. Laulu pimeydessä 04. Syvyyksistžä 05. Kaipaus 06. Olen myrkkyžä 07. Sotaan

Durée : 41:35

