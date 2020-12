Undergang - Aldrig I Livet Chronique Aldrig I Livet





Si je donne l’impression de râler, sachez quand même que je suis extrêmement content de voir Undergang de retour avec un nouvel album. Ce n’est pas que les Danois m’aient particulièrement manqué (pas moins de six sorties entre Aldrig I Livet sort sous les bannières de Dark Descent Records (CD) et Me Saco Un Ojo Records (LP) alors que, crise sanitaire oblige, Greg Wilkinson ne signe ici que le mixage et le mastering et non plus l’enregistrement…



À priori, peu de choses ont donc changé du côté d’Undergang. Sauf qu’à regarder le tracklisting et la durée des compositions de plus près, on s’aperçoit tout de même que l’on compte ici moins de morceaux que sur son prédécesseur pour une durée pourtant légèrement supérieure. Alors attention, Aldrig I Livet ne dépasse que de peu la demi-heure (trente et une minutes) ce qui veut dire qu’à l’instar de

Avec un seul morceau affiché à plus de cinq minutes ("Rødt Dødt Kød"), les Danois maintiennent donc le cap fixé lors de l’album précédent, proposant sans surprise mais pour notre plus grande satisfaction ce Death Metal baveux et pataud qui a fait sa réputation. Une fois de plus, personne n’ira crier au génie à l’écoute de ces neuf nouveaux morceaux (à l’exception de



Car non, la musique d’Undergang ne respire toujours pas la grosse intelligence. Entre ce riffing à trois notes effectivement très simple mais ô combien redoutable ("Præfluidum", "Spontan Bakteriel Selvantændelse", "Indtørret Lig", "Menneskeæder" et son côté presque guilleret,



Se faisant, le groupe danois en profite ainsi pour assoir sa position au sein d’une scène particulièrement concurrentielle. La formule est simple, bien connue des amateurs du genre et ne réserve au final que très peu de surprises mais l’essentiel est là : des titres entrainants et efficaces, une atmosphère sale et dégoulinante et un groove à faire se déhancher les morts dans leurs cercueils. On a vu plus intelligent, plus technique et certainement mieux joué mais en matière de Death Metal baveux et cradingue, Undergang connait et maitrise son sujet. La preuve par neuf !

