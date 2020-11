Arsebreed - Butoh Chronique Butoh





On va effectivement très vite être fixé sur le niveau de ce long-format insipide et ennuyeux au possible, car afin de donner le ton d'entrée le quintet nous balance à la suite trois compos de moins de deux minutes chrono (« Obliteration », « Manifest » et « Disintegration »), totalement poussives qui se contentent de blaster et tabasser dans le vide quasiment en continu, et qui se voient juste interrompues par de courts plans bien lourds à la double, basiques et entendus des milliers de fois auparavant S'il n'y a rien à retenir de ce démarrage ce qui va également marquer les esprits c'est cette production abominable, totalement étouffée et sans puissance à la fois compressée à outrance et totalement synthétique. De fait difficile de distinguer quelquechose de la masse informe même quand l’ensemble s’équilibre un peu plus et s’allonge à l’instar des plus techniques et intéressants « Tether » et « Equilibrate » au solo plus long et sympathique. Si un léger regain d’intérêt semble s’amorcer ici il ne va hélas pas durer bien longtemps, vu que le reste ne va être qu’une simple redite des éléments joués et entendus précédemment que ce soit sur le linéaire « Malevolence » ou le redondant et ennuyeux « Emergence », à la lassitude étalée au grand jour dès les premières notes.



Car si les mecs trouvent le moyen d’ennuyer l’auditeur pratiquement de suite, ils meublent également le faible temps d’écoute en y incorporant à tout bout de champ des samples et bruits de fonds inutiles en guise de conclusion sur plusieurs plages, histoire de meubler ce qui peut l’être mais sans parvenir à faire oublier le manque criant d’inspiration. Si les parties leads permettent à l’ensemble de sortir légèrement de sa torpeur elles se contentent de n’être qu’une vaste redite de bout en bout, tant on a la sensation là-aussi d’entendre la même chose en permanence, posée sur une rythmique lambda et basique au possible. Bref rien ne se dégage de tout ça et le pire c’est que le combo trouve le moyen de faire un disque aussi mauvais et bas de gamme que les derniers SIX FEET UNDER, ABORTED FETUS, et toute la gamme des signatures Comatose et de la vague Slamming Death d’Europe de l’est. Autant dire qu’avec un rendu pareil le groupe pourtant déjà dans la deuxième du genre réussi l’exploit de descendre encore plus bas, pour être carrément relégué dans le troisième échelon, d’où il lui sera très difficile de sortir tant la médiocrité entendue ici n’incite guère à l’optimisme pour la suite, malgré le pedigree de ses membres. Décidément cette année particulière fait sortir de leur sommeil les seconds couteaux du Death Néerlandais, car après le retour de DISAVOWED après treize ans d'absence c'est au tour d'ARSEBREED de refaire parler de lui après quinze années de silence radio ou presque. Si l’on parle de ces deux formations c’est que leur destin global est intimement lié car outre des membres en commun elles sont signées toutes les deux chez Brutal Mind, pour un résultat général malheureusement raté chez l'une comme chez l'autre. Car même si le rendu pour la première n'était pas grandiose ça tenait néanmoins encore à peu près la route, ce qui n’est pas le cas de la seconde où l’on est carrément dans le foutage de gueule intégral et franchement énervant. En effet tout y est d'une platitude musicale sans bornes conjuguée à une durée ultra-courte (à peine trente minutes montre en main), indigne après une attente aussi longue. 