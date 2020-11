Striges - Verum Veterum Chronique Verum Veterum

Ça, c’est un groupe énervé ! Oh oui, il est même particulièrement excité. On s’attendait à quelque chose de bon en voyant le line-up, eh bien on n’est pas déçus, emportés par un dynamisme extrême et des riffs convaincants !



Le line-up d’abord ! Trois grands gaillards dont le plus connu est Shatraug, bassiste et guitariste ici, qui se retrouve chez HORNA, SARGEIST, MORTUALIA, DOEDSVANGR… Rien que sa présence doit convaincre tout fan de black d’aller poser ces oreilles sur ces 40 minutes. Le batteur est quant à lui LRH, qui n’a pas à rougir avec sa liste de groupes : BAPTISM, HORNA et surtout TROLLHEIMS GROTT qu’il a formé à ses 14 ans !!! Et enfin le chanteur est le petit intrus de par sa nationalité. Contrairement aux deux autres il n’est pas finlandais mais américain. C’est Vaedis, membre de VIMUR et HELLGOAT.



Et ces trois là ne sont pas réunis pour enfiler des perles. Plutôt pour enfiler des pépites, et ça commence super fort avec un titre de fou ! « Scourge of the Ages » est un tube imparable ! Ah si ! Pas autant que la Macarena c’est vrai, mais il a une puissance de feu irrésistible ! Très speed, avec un riff démoniaque, et avec surtout une orientation bien intéressante puisque sur sa troisième minute il nous calme légèrement le jeu et intègre un chant semi-clair en chœur. C’est excellent, avec un petit goût de old-BELENOS qui vient se glisser sous la langue ! Dommage d’ailleurs que ce genre d’élément ne se retrouve pas ailleurs.



Ce qui n’empêche pas les 6 autres compositions de botter le cul sévèrement, et sans temps mort. Le black metal est ici vraiment possédé, emballé et contagieux. Une écoute et tout explose ! Mauvaise forme du moment ? Elle explose ! Une mouche qui bourdonne autour de ta tête ? Elle explose ! Beau-papa qui te casse les couilles parce que ta musique est trop forte ? Il explose ! TOUT explose avec STRIGES, il est inarrêtable !



Alors oui, il y a quand même un petit bémol qui pourrait empêcher de crier au génie et à l’album de l’année : la similitude un peu trop marquée des pistes entre elles. Il y a les morceaux excellents, et il y a ceux qui y ressemblent. Le nombre d’écoutes n’y change rien, au contraire, les ressemblances sont trop flagrantes, et l’on a finalement l’impression d’écouter des variantes d’une même piste. Ce n’est pas catastrophique non plus, donc je garde une note très positive, mais je n’aurais pas rechigné contre un poil de variations supplémentaires…

2020 - Blut & Eisen Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 2010 - Etats-Unis / Finlande

tracklist 01. Scourge of the Ages 02. Devouring the Flame 03. Seven Ghouls from the Mountains of Mashu 04. Summoning the Sorceress of the Moon 05. Parched with Eternal Thirst 06. Entwined in Shadows, Drawn to Death 07. An Ancient Mournful Soul

Durée : 40:44

parution 13 Octobre 2020

