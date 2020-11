Skelethal - Unveiling The Threshold Chronique Unveiling The Threshold

Unveiling The Threshold, deuxième album paru il y a quelques jours seulement sur Hells Headbangers Records.



Fervent adepte du Do It Yourself, Skelethal s’est une fois de plus chargé de l’enregistrement et de la production de ces huit nouvelles compositions. Il a cependant confié cette fois-ci le mastering à Greg Wilkinson, patron et opérateur des Earhammer Studios chez qui sont notamment déjà passés Mortuous, Undergang, Fetid, Necrot, High On Fire, Vastum, Hyperdontia et toute une tripotée d’autres formations plus recommandables les unes que les autres. Pour l’artwork, Gui Haunting et ses acolytes ont vu les choses en grand, sollicitant pour l’occasion les talents d’Eliran Kantor qui a su s’éloigner de ses représentations figuratives pour quelque chose de plus abstrait mais aussi de plus inquiétant. Une oeuvre qui n'est pas sans évoquer là encore les terrifiantes créatures et autres citées sous marines de Lovecraft...



Cependant, on en restera là pour ce qui est des nouveautés puisque naturellement Skelethal renoue avec ce Death Metal d’obédience suédoise sur lequel il a bâtit toute sa réputation. Perpétuant avec une passion et une dévotion inébranlables cet héritage transmis par les plus grands noms de l’époque (de Dismember à Grave en passant par Nihilist, Carnage ou Entombed), les Français continuent de rendre hommage à leurs aînés, ceux qui ont marqué l’histoire du Death Metal ni plus, ni moins. N’attendez donc pas des Lillois qu’ils se lancent dans une quelconque révolution car vous seriez très certainement déçus. Par contre, s’il y a bien une chose que l’on ne peut pas leur reprocher c’est bien de livrer une interprétation honnête et sans prétention (si ce n’est celle d’offrir à chaque nouvelle sortie d’excellentes compositions) dans le respect évident d’une certaine tradition Death Metal.

Aussi, sans tomber dans les travers d’une production beaucoup trop musclée et aseptisée, on va naturellement retrouver sur Unveiling The Threshold tout ce qui fait le charme de ces sorties d’antan à commencer par un son âpre et particulièrement épais rappelant la grande époque des Sunlight Studios et de cette fameuse pédale HM-2. Pré-requis quasiment indispensable à n ‘importe quelle relecture se voulant la plus fidèle possible, ce choix de production aussi marqué n’offre en général aucune chance de se distinguer. Heureusement pour nous et pour Skelethal, ce son n’est pas ce qui le définit, en tout cas pas uniquement. Là où les Français tirent évidemment leur épingle du jeu, c’est dans la qualité et l’efficacité indiscutables de leurs riffs



Bon, c’est vrai, sur les huit titres que proposent Unveiling The Threshold trois nous sont déjà connus Malgré quelques soucis de line-up survenus peu de temps après la sortie d’ Of The Depths... qui d’ailleurs auraient sérieusement pu entamer cette dynamique dans laquelle il était inscrit (pas facile en effet de passer d’un duo historique à un one man band), Skelethal a toujours fait en sorte qu’on ne l’oublie pas. De cet excellent split en compagnie des Rennais de Cadaveric Fumes ( Heirs Of Hideous Secrecies ) en passant par cette très chouette démo sortie l’année dernière qui nous permettait notamment de faire connaissance avec les deux nouvelles recrues ( Antropomorphia ), le groupe lillois n’a jamais manqué une occasion de faire parler de lui et cela toujours en bien. Aujourd’hui, un peu plus de trois ans après la sortie de leur premier album, les Français reviennent nous sonner les cloches avec l’arrivée d’, deuxième album paru il y a quelques jours seulement sur Hells Headbangers Records.Fervent adepte du Do It Yourself, Skelethal s’est une fois de plus chargé de l’enregistrement et de la production de ces huit nouvelles compositions. Il a cependant confié cette fois-ci le mastering à Greg Wilkinson, patron et opérateur des Earhammer Studios chez qui sont notamment déjà passés Mortuous, Undergang, Fetid, Necrot, High On Fire, Vastum, Hyperdontia et toute une tripotée d’autres formations plus recommandables les unes que les autres. Pour l’artwork, Gui Haunting et ses acolytes ont vu les choses en grand, sollicitant pour l’occasion les talents d’Eliran Kantor qui a su s’éloigner de ses représentations figuratives pour quelque chose de plus abstrait mais aussi de plus inquiétant. Une oeuvre qui n'est pas sans évoquer là encore les terrifiantes créatures et autres citées sous marines de Lovecraft...Cependant, on en restera là pour ce qui est des nouveautés puisque naturellement Skelethal renoue avec ce Death Metal d’obédience suédoise sur lequel il a bâtit toute sa réputation. Perpétuant avec une passion et une dévotion inébranlables cet héritage transmis par les plus grands noms de l’époque (de Dismember à Grave en passant par Nihilist, Carnage ou Entombed), les Français continuent de rendre hommage à leurs aînés, ceux qui ont marqué l’histoire du Death Metal ni plus, ni moins. N’attendez donc pas des Lillois qu’ils se lancent dans une quelconque révolution car vous seriez très certainement déçus. Par contre, s’il y a bien une chose que l’on ne peut pas leur reprocher c’est bien de livrer une interprétation honnête et sans prétention (si ce n’est celle d’offrir à chaque nouvelle sortie d’excellentes compositions) dans le respect évident d’une certaine tradition Death Metal.Aussi, sans tomber dans les travers d’une production beaucoup trop musclée et aseptisée, on va naturellement retrouver surtout ce qui fait le charme de ces sorties d’antan à commencer par un son âpre et particulièrement épais rappelant la grande époque des Sunlight Studios et de cette fameuse pédale HM-2. Pré-requis quasiment indispensable à n ‘importe quelle relecture se voulant la plus fidèle possible, ce choix de production aussi marqué n’offre en général aucune chance de se distinguer. Heureusement pour nous et pour Skelethal, ce son n’est pas ce qui le définit, en tout cas pas uniquement. Là où les Français tirent évidemment leur épingle du jeu, c’est dans la qualité et l’efficacité indiscutables de leurs riffs ("Antropomorphia", " Repulsive Recollections", "Cave Dwellers", "Adorned With The Black Vertebra", "Abyssal Church... The Portal Revealed"...) et de tous ces chouettes solos mélodiques plein de feeling (l’arrivée officielle de Lucas de Mortal Scepter dans la formation a clairement fait du bien à ce niveau là), dans cette dynamique de tous les instants que l’on doit essentiellement à ces cavalcades ultra entrainantes ("Sidereal Lifespan" à 0:46 ou 1:38, "Emerging From The Ethereal Threshold" à 0:51, "Repulsive Recollections" à 1:02, etc) mais aussi à ces séquences et autres titres moins rentre-dedans ("Sidereal Lifespan" à 0:56, l’entame mélodique de "Emerging From The Ethereal Threshold", "On Somber Soil", etc) ainsi, et c’est relativement nouveau, dans ce soupçon de brutalité supplémentaire constaté depuis l’arrivée derrière les fûts de Lorenzo Vissol, batteur des excellents Bütcher et Schizophrenia et adepte des salves de blasts bien senties ("Sidereal Lifespan" à 2:50, "Antropomorphia" à 0:57, les premières secondes musclées de "Cave Dwellers" ou "Adorned With The Black Vertebra"...).Bon, c’est vrai, sur les huit titres que proposenttrois nous sont déjà connus ("Antropomorphia", " Repulsive Recollections" et "Emerging From The Ethereal Threshold") mais nous n’en tiendrons pas rigueur à Skelethal qui continue ici de nous régaler de son Swedish Death Metal de haute volée. Car même si nous sommes d’accord pour dire que les premiers albums du genre resteront à jamais indétrônables, ce que propose ici Skelethal (et cela depuis déjà plusieurs années) s’inscrit sans mal parmi les relectures les plus fidèles, sincères et convaincantes qu’ils nous aient été donné d’entendre. Non, le groupe n’a rien inventé et non il n’entend pas bouleverser non plus le petit monde du Death Metal. Par contre une chose est sûre, cette recette, aussi ressassée soit-elle, reste trente ans plus tard toujours aussi redoutable si tant est que l’on sache en doser parfaitement les ingrédients avec ce qu’il faut de talent. Les vrais savent. Skelethal sait.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE