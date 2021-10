Stormkeep - Galdrum Chronique Galdrum (EP)

On a fait grands bruit, notamment en ces pages, des quelques projets parallèles des membres de Blood Incantation. De Spectral Voice à Black Curse en passant par Chthonic Deity, Natürgeist ou Wayfarer, tous ont obtenus bonne presse par chez nous. Si on pourrait légitimement nous considérer comme de véritables petits fanboys, il faut quand même reconnaitre que les quatre américains possèdent un certain talent pour donner naissance ou ne serait-ce que participer à des projets particulièrement dignes d’intérêt. À cette liste non-exhaustive vient aujourd’hui se rajouter le groupe Stormkeep dont j’aurai déjà du vous parler depuis belle lurette...



Formé en 2017 à Denver, le groupe réuni dans ses rangs Isaac Faulk de Blood Incantation et Wayfarer (chant, guitare, batterie et synthétiseur), Jamie Hansen et Shane McCarthy de Wayfarer respectivement à la guitare et à la basse ainsi qu’un certain Lord Dahthar aux synthétiseurs. Tous les quatre ont sorti en 2018 une première démo cassette intitulée Promotional Tape MMXVIII avant de poursuivre deux ans plus tard avec la parution sur Ván Records d’un EP intitulé Galdrum. C’est Ian Miller qui signe ici l’illustration particulièrement réussie dans un esprit évidemment très proche de l’oeuvre d’Albrecht Dürer baptisée "Ritter, Tod Und Teufel" (1593) qui, rappelez-vous, a notamment servi à illustrer l’album Channeling The Quintessence Of Satan des Autrichiens d’Abigor.



Si l’artwork et le line-up s’avèrent particulièrement alléchants, sachez que le contenu est lui aussi tout à fait à la hauteur. Loin du Death Metal cosmique d’un Blood Incantation ou du Black Metal de saloon d’un Wayfarer, Isaac Faulk et ses camarades s’adonnent ici à la pratique d’un Black Metal symphonique puisant son inspiration du côté de la scène norvégienne des années 90. De Windir à Emperor en passant par Dimmu Borgir, Obtained Enslavement et même Abigor (dont les premiers albums doivent beaucoup à ceux d’Ihsahn et sa bande), Galdrum propose pendant un petit peu plus de trente minutes un voyage en pleine nature scandinave, de ces fjords brumeux et enneigés à ces forêts mystérieuses et envoûtantes. Une évasion naturellement emprunte d’une certaine nostalgie mais également d’un talent indiscutable qui va notamment permettre de bien vite reléguer aux oubliettes ce relatif manque de personnalité. D’ailleurs le groupe réussit également à éviter les pièges que réserve généralement ce genre d’hommage à commencer par celui de ne pas tomber dans la pâle copie sans âme ni intérêt ou bien encore celui qui consiste à vouloir trop en faire quitte à sombrer dans tous les pires clichés du genre…



Heureusement ce n’est pas le cas puisque Stormkeep, malgré l’évidences de ses influences, signe ici une relecture élégante de ce Black Metal Symphonique des années 90 grâce en grande partie à des compositions fouillées, un riffing et des mélodies majestueuses, un sens de la dynamique particulièrement affuté et une certaine retenue dans l’usage de ces claviers. Oscillant entre six et dix minutes (à l’exception du titre "Lost In Mystic Woods And Cursed Hollows" qui sert ici de conclusion instrumentale), chaque morceau est ainsi l’occasion pour Stormkeep de développer l’étendue de ses talents tout en prenant soin de respecter cet univers aux règles tacites. Saluons ainsi tous ce qui fait le charme de ce premier EP. Tout d’abord l’efficacité de ces trémolos sombres et glacials entendus sur "Glass Caverns Of Dragon Kings" à 0:45, "Lightning Frost" à 0:08, "Of Lore" à 2:27 et plus généralement de ces riffs dont le caractère incisif rappellera de bons souvenirs à tous les amateurs d’Emperor. Puis l’énergie et la puissance de ces accélérations soutenues qui vont permettre de marquer la force offensive de Stormkeep dans ces instants les plus intenses comme sur "Glass Caverns Of Dragon Kings" à 0:59, "Lightning Frost" à 0:08 et "Of Lore" à 2:27. Ensuite ces nombreux et parfois discrets changements de rythmes qui vont s’accompagner de variations dans les thèmes exécutés afin d’offrir du relief à des morceaux qui sans cela auraient auraient certainement souffert d’une certaine linéarité. Enfin l’élégance aristocratique de ces mélodies (les cordes synthétiques de "Glass Caverns Of Dragon Kings" servi en guise d’introduction ou sur ce break acoustique entamé à partir de 3:50, "Lightning Frost" à partir de 0:08 avec là encore ces nappes en toile de fond, "Of Lore" et sa superbe introduction acoustique aux ambiances médiévales particulièrement prenantes) sublimées par ces voix plus solennelles, presque religieuses ("Glass Caverns Of Dragon Kings" à 6:49 et "Of Lore" à 3:41), ainsi que par les notes de cette flûte médiévale interprétée par Shield Anviel aka Jake Rogers de Caladan Brood, Gallowbraid et Visigoth sur "Glass Caverns Of Dragon Kings" à 4:25 et 7:46 ainsi que sur "Of Lore" à 0:51.



Servant de préambule à un premier album qui sortira le mois prochain toujours sur Ván Records (et dont l’artwork constitue à lui seul une véritable promesse), Galdrum s’impose sans mal comme une franche réussite. Une sortie qui ravira à n’en point douter tous les amateurs de Black Metal Symphonique par son élégance et sa majestuosité, par l’efficacité et l’intensité de son propos, par la variété de ces thèmes dispensés tout au long de cette petite demi heure et naturellement par ces ambiances d’un autre temps. Bref, une sortie enthousiasmante de plus à mettre sur le compte des membres de Blood Incantation et de leurs associés... Vivement la suite maintenant !

2020 - Ván Records Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (2) 3.46/5

plus d'infos sur Stormkeep

Black Metal - 2017 - Etats-Unis

tracklist 01. Glass Caverns Of Dragon Kings (10:22) 02. Lightning Frost (06:30) 03. Of Lore... (10:48) 04. Lost In Mystic Woods And Cursed Hollows (04:58)

Durée : 32:38

line up Otheyn Vermithrax / Chant, Guitare, Basse, Synthétiseur

Apokteino / Guitare

Nebula Husk / Basse

Lord Dahthar / Synthétiseur

parution 20 Novembre 2020

