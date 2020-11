Finntroll - Vredesvävd Chronique Vredesvävd

A une époque où internet n’avait pas encore tout perverti, où la découverte d’un groupe s’effectuait via le bouche à oreille, la lecture d’un magazine papier, les conseils d’un disquaire (il n’y en avait déjà plus beaucoup), l’écoute d’un CD sampler… j’ai eu vent d’un truc étrange, qui semblait sortir de l’ordinaire. C’était en 1999 et Finntroll sortait son premier album, Midnattens widunder, mélange curieux et intriguant de BM et de folk sorti chez une pointure de l’époque, Spikefarm Records. J’avais beaucoup apprécié cette nouveauté, ce vent de fraicheur. Jaktens Tid puis surtout Nattfödd m’avaient convaincu qu’on tenait là un futur crack de la scène. J’ai quitté le groupe à cet instant, davantage porté à l’époque – et toujours aujourd’hui – vers des sonorités plus lourdes et/ou plus crues. Pour autant, j’ai toujours conservé une oreille affectueuse pour Finntroll, même si ses derniers efforts ne correspondent plus à mes envies.



Vredesvävd sort ainsi du bois et vient à donc à moi dans ces conditions. Qu’en penser ?



L’amateur de Midnattens widunder ne sera pas décontenancé, c’est une première remarque assez étrange que de le dire. Vredesvävd donne en effet l’impression de reprendre les choses là où ce premier album les avaient laissées, soit à un BM moins folk que les dernières productions, plus menaçant et plus clairement metal. Les aspects folk n’ont pas disparu, c’est entendu ; le combo finnois présente toujours des structures dansantes mais dans un esprit sans doute plus proche du Arkona russe que de la foule de combos pagan festifs… La voix relativement black combinée à une rythmique très dynamique renforce les atours metal d’un groupe qui avait perdu un peu le fil, me semble-t-il, au fil du temps.



Ainsi, Väktaren pose en introduction les bases menaçantes à venir, à l’image d’un film genre Seigneur des anneaux. Les grondements laissent la place à l’emphase et à la magie. Att döda med en sten embraie sur des tempi élevés et des notes au piano qui lancent le titre. La structure est très agressive, la batterie n’hésite pas à aller à l’affrontement et les grattes sont dans une dynamique également nettement plus BM qu’à l’accoutumée. Les petits interludes, mêlés à la structure, apportent la touche folk indispensable à l’identité du combo, sans jamais briser la dynamique, ni dénaturer le morceau. Ce premier titre est riche et pertinent ; il est agréable en ce qu’il offre de replonger dans l’histoire du groupe avec plaisir. D’ailleurs, Ormfolk, Forsen et Stjärnors Mjöd confirment par la suite cette orientation. Les guitares adoptent un son relativement thrash par instant, ajoutant un brin de sonorités « tranchantes » aux tempi folk enlevés et sautillants qui demeurent la marque de fabrique des finlandais (Myren, Mask).



Finntroll a également conservé ses interludes plus calmes et ses intros douces qui lui offrent, par la suite, de relancer la machine avec ferveur. Grenars väg et Vid Häxans Härd sont ainsi bâti sur cette démarche, un départ lumineux qui s’oriente vers un titre plus dansant, très dynamique, où les guitares saccadées portent le titre. Les arrangements sont également légion, notamment tirés des bruits de la nature, discrets mais réels (sur Forsen par exemple), comme des instruments traditionnels (guimbarde, violon ou accordéon semble-t-il sur Myren…), qui rappellent les légendes scandinaves, les trolls et les lutins. De la même façon, Ylaren surprend par un départ à la guitare sèche et aux instruments traditionnels, le tout nappé dans un son très organique, très enveloppant.



Vredesvävd est intéressant en ce qu’il renoue avec les débuts du groupe, qui voyaient alors leur folk mâtiné d’une vraie agressivité propre au metal et notamment au BM. Tel est bien le cas ici. La voix est brute, les guitares sont acérées et la batterie ne rechigne jamais à l’accélération. Les finlandais n’en ont pas perdu pour autant leur sens du tempo enlevé, de la structure dansante mais au sens noble du terme, en dopant leurs titres d’emphase ou, selon les cas, d’attaques thrash plus franches. Vredesvävd est, en ce sens, une vraie réussite.

