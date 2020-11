Cimetière - Extinction Chronique Extinction

Attention, cet album ne contient pas des morceaux, mais un ensemble de petites boules de nerfs. CIMETIERE ne fait pas dans la finesse mais dans le détestable ; le haïssable et il ne fait pas partie de ces groupes qui espèrent plaire, qui espèrent avoir une bonne note, qui espérent qu’on les encense. Il veut sortir ce qu’il a sur le coeur, et tu pourrais bien te prendre une mandale au passage.



Le groupe présente ici son troisième album après Mémoires ancestrales en 2018 et Déshumanisation en 2019 et maintient donc son rythme d’un album par an. Ce qui est assez rare quand il s’agit d’une véritable formation, et pas un one man’s band qui n’a pas à se préoccuper de l’emploi du temps de ses compères. Là, les 4 bonhommes sont sur la même longueur d’ondes, et ils avancent vite, lançant comme un seul homme 8 énormes glaviots dégueulasses. Pas de pitié, pas de demi-mesure.



Il suffit de voir le nom des pistes pour comprendre l’esprit qui les anime, ces Canadiens : « Vengeance », « Disciples du néant », « Nous serons victorieux »... Un programme qui ne laisse pas vraiment beaucoup de place aux calins et aux enfilades. Le principal est donc rapide et agressif : les instruments bien entendu, mais aussi les vocaux, qui jouent d’ailleurs sur plusieurs tableaux : un timbre harsh douloureux, un timbre grave dénué d’émotions... Et donc au final un black metal pur et intemporel, matiné parfois de relents punk.



Il faut pourtant reconnaître que par moment CIMETIERE installe du répit. Cela se retrouve dans des riffs mélodiques plus envolés comme sur « Sinistre destinée », ou dans un rythme plus ralenti comme sur « Extinction », qui contient de plus des choeurs masculins réussis. Ces deux pistes sont ainsi bien plus longues que le reste, 5 et 7 minutes lorsque la moyenne sur les 6 autres était à 3 minutes !



CIMETIERE ne rigole pas et joue la carte du black metal vif et rugueux. Certes, il tombe légèrement dans le piège du petit manque de personnalité, mais il rattrape cet inconvénient par une bonne poignée de pistes efficaces, notamment un « Livré aux charognards » imparable ! Il galoppe sur le cheval de la haine ! Bref, cet album est conseillé à ceux qui veulent retrouver des ambiances sans fioritures, véritables et honnêtes !

2020 - Feu Follet Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cimetière

Black Metal - 2018 - Canada

nouveaute A paraître le 30 Octobre 2020

tracklist 01. Aveuglés 02. Vengeance 03. Sinistre destinée 04. Fléau universel 05. Livrés aux charognards 06. Disciples du néant 07. Nous serons victorieux 08. Extinction

Durée : 30:14

