Clairvoyance - Demo Chronique Demo (Démo)

Le groupe dont on va causer aujourd’hui nous arrive de Pologne et répond au nom de Clairvoyance. Heureusement pour vous et pour moi, il ne s’agit pas comme son patronyme pourrait le suggérer d’un groupe de Post Black Metal à capuche et encens mais d’un jeune groupe de Death Metal formé en 2019 par d’illustres inconnus puisqu’à l’exception du guitariste Lipek (Mental Casket, Gash Faith) arrivé cette année, personne ne semble avoir de CV à faire valoir (en tout cas pas sur Metal Archives).



Avant d’être cette entité à cinq têtes et de signer sur Blood Harvest Records pour la sortie de son premier album qui devrait arriver dans les prochains mois, Clairvoyance évoluait sous la forme d’un quatuor et sortait en mai dernier une première démo intitulée... Demo. Un titre qui a le mérite d’être clair à défaut de sortir du lot. Grâce à celle-ci, le groupe n’a pas manqué de convaincre rapidement quelques labels à commencer par Caligari Records, Putrid Cult Records et Behind The Mountain qui sortiront ainsi cette dernière sous différents formats (dans l’ordre, cassette, CD et vinyle).



Du haut de ses trois titres et dix minutes, ce premier témoignage phonographique ne vous demandera pas beaucoup d’engagement puisque comme on dit vulgairement, celui-ci passe "comme papa dans maman". C’est ainsi sans grande originalité mais avec ce qu’il faut d’efficacité et des moyens tout à fait adaptés à la situation que le groupe marche dans les pas de certains grands anciens, à commencer par Incantation à qui la formation originaire de Varsovie doit effectivement beaucoup.

Servi par une production impeccable qui pue le souffre et les Enfers, Clairvoyance va dérouler à peu près tous les éléments que l’on est en droit d’attendre d’un groupe puisant son inspiration du côté de papa McEntee et de sa bande : riffs fuligineux et trémolos blasphématoires, growl monocorde d’une profondeur abyssale, séquences lourdingues tout à fait malfaisantes et pour finir ces accélérations particulièrement jouissives ! À ces éléments clefs, Clairvoyance vient tout de même y ajouter une petite touche personnelle grâce à un groove fiévreux et communicatif, presque Hardcore, qui ne laissera certainement pas insensible les quelques auditeurs qui poseront une oreille attentive sur ces titres. Des passages comme ceux rencontrés sur "Pointless Rebirth" à 1:26, "Broken Shackles" à 3:10 ou "Abyss" à 0:49 en feront ainsi chalouper plus d’un avant de repartir, comme en 40, se taper la tête contre les murs sur ces accélérations bien senties ou dodeliner tranquillement de la caboche lors de ces moments plus pesants.

Bref, Clairvoyance n’invente rien mais récite ici sa leçon avec enthousiasme ce qui suffit largement à me contenter. D’autant qu’en dehors de cette question de personnalité, il n’y a rien à reprocher de particulier aux Polonais qui livrent ici des compositions particulièrement bien ficelées. Loin de perdre leur temps en élucubrations inutiles, ces trois morceaux se concentrent ainsi sur l’essentiel, gardant l’idée d’une efficacité de tous les instants tout en faisant en sorte d’apporter ce qu’il faut de nuances et de variétés pour ne pas lasser. De ce riffing sombre et redoutable à ces passages écrasants venant plomber l’atmosphère ("Pointless Rebirth" à 0:57, la première moitié de "Broken Shackles", "Abyss" à 1:56) en passant par ces blasts salvateurs permettant notamment de libérer cette tension ("Pointless Rebirth" à 0:16, "Broken Shackles" à 0:42, "Abyss" à 1:16), il n’y a là absolument rien à jeter.



Dans sa chronique de Sect Of Vile Divinities, dernier album en date d’Incantation, Keyser soulignait à juste titre qu’aujourd’hui, malgré son influence énorme sur la scène Death Metal, les Américains étaient largement supplantés par tout un tas de jeunes formations beaucoup moins expérimentées qu’elle mais qui à défaut de jouir de cette fameuse aura avaient au moins pour eux des sorties bien plus inspirées. C’est le cas de Clairvoyance qui en trois titres seulement vient rappeler qu’Incantation ne sont plus tout à fait les patrons (sauf sur scène, faut pas déconner) et qu’effectivement, dans ce registre (celui d’un Death Metal caverneux et blasphématoire) on peut trouver facilement plus inspiré. Reste à voir si Clairvoyance sera capable de confirmer ce premier tir particulièrement convaincant. Si ce n’est pas le cas, on pourra toujours sécher nos larmes en réécoutant cette chouette première démo plutôt bien née.

2020 - Caligari Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

plus d'infos sur Clairvoyance

Death Metal - 2019 - Pologne

formats K7 / 26/06/2020 - Caligari Records

tracklist 01. Pointless Rebirth (03:30) 02. Broken Shackles (03:55) 03. Abyss (03:31)

Durée : 10:56

line up Maciej Cesarczyk / Chant

Denis Didenko / Guitare

Jasiek Kraciuk / Basse

Adrian Szczepański / Batterie

parution 3 Mai 2020

