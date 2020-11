Havukruunu - Uinuos syömein sota Chronique Uinuos syömein sota

Bon, je crois que ça y est, HAVUKRUUNU est devenu un groupe avec une réputation assez accrue. Les fans ne cessent d’augmenter et les amateurs du style sont tous conquis par ces Finlandais qui enfoncent le clou encore plus profondément sur ce troisième album ! HAVUKRUUNU, qui signifie « couronne de conifère » semble-t-il, a une longue existence, mais un très long démarrage aussi. Et c’est après plus de 10 ans de gestation discrète qu’il a enfin éclos, à travers un premier album en 2015. Il a permis un début en fanfare, attirant l’attention vers lui. Puis en 2017 la confirmation a été nette. Et en 2020 on vise encore plus haut avec une musique qui se sophistique encore plus. HAVUKRUUNU a compris qu’il avait les armes pour conquérir plus large, il ne s’en prive pas !



J’avais déjà expliqué lors de la précédente chronique à quoi ressemble HAVUKRUUNU, mais pour t’éviter de faire un détour, je peux reciter quelques références ici, d’autant qu’elles sont toujours d’actualité. Cette formation fait du black mélodique conquérant et guerrier dans un style qui rappelle principalement trois formations légendaires ! Il y a avant tout MOONSORROW qui revient à l’esprit, mais aussi nos compagnons de FORTERESSE et nos vieux gaillards de NOKTURNAL MORTUM, version plus récente, version des trois derniers albums en date. Les pistes sont toutes extrêmement dynamiques et dégueulent une hargne contagieuse. Mais pas une hargne destructrice, plutôt une hargne positive qui te pousse à te réveiller, à te rebeller, à prendre les armes de vikings pour aller pourfendre du trou de balle ! Et si cette impression est encore plus forte qu’auparavant c’est parce que le guitariste a beaucoup plus de place sur cet album pour placer ses solos ! Ils sautent aux oreilles tellement ils émaillent les 8 pistes de l’opus. Ils agrandissent l’espace en grand et pourraient d’ailleurs un peu décevoir certains, qui regretteront qu’ils soient trop mis en avant.



Mais cette avancée est naturelle. Et elle était sans doute nécessaire pour qu’HAVUKRUUNU poursuive sa route et son évolution. Tout est mieux poli, mieux construit, mieux agencé. Avec les inconvénients que cela entraîne, dont une petite perte de proximité. On voit le groupe s’envoler, devenir le papillon qu’il mérite mais qui s’éloigne de nous. C’est beau de le voir virevolter dans les airs, mais il est désormais difficile de l’attraper, de le serrer, d’avoir l’impression qu’il est à nous, uniquement à nous…

2020 - Naturmacht Productions Black Metal Mélodique Conquérant notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8.5/10 Webzines : -

plus d'infos sur Havukruunu

Pagan Black Metal - 2005 - Finlande

tracklist 01. Uinuos syömein sota 02. Kunnes varjot saa 03. Ja viimein on yö 04. Pohjolan tytär 05. Kuin öinen meri 06. Jumalten hämär 07. Vähiin päivät käy 08. Tähti-yö ja hevoiset

Durée : 46:33

parution 14 Août 2020

