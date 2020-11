Inquisition - Black Mass For A Mass Grave Chronique Black Mass For A Mass Grave

Comme pour Paysage d’Hiver, Darkspace, Peste Noire ou bien d’autres encore, j’ai toujours estimé qu’Inquisition n’avait jamais commis aucune faute de goût. Depuis Into the Infernal Regions of the Ancient Cult jusqu’à Bloodshed Across the Empyrean Altar Beyond the Celestial Zenith, le combo colombien m’a ravi, entraîné dans son univers ultra singulier comme aucun autre groupe de BM n’en dispose. L’originalité ne tient pas, comme on l’entend souvent, à la voix de crapaud maladif de Dagon ; elle sourd de chaque note – son jeu de guitare est juste incroyable, en fait –, de chaque mélodie, du son aussi de ce groupe qui se permet de ne comprendre que deux membres et aucune basse, ni aucune seconde guitare alors que la moindre de ses pistes te donnent à entendre 10 couches de musique…



Black Mass for a Mass Grave se présente à nous sous des atours qui, à titre personnel, ne me déplaisent pas. L’artwork va peut-être diviser mais cette coulée orange tranche parfaitement avec le fond bleu nuit / violet qui l’entoure. A la vérité, c’est plutôt le contenu qui pourrait davantage surprendre l’amateur / connaisseur du combo. Le détachement de la violence débridée d’un Invoking the Majestic Throne of Satan ou encore de Nefarious Dismal Orations est, pour ma part, assez net. Le groupe a ainsi perdu en violence pure ce qu’il a gagné en ambiance et, disons-le, peut-être même en diversité et en puissance.



Spirit of the Black Star et Luciferian Rays posent les débats sans tarder. Le son est égal à lui-même et le groupe, toujours à deux, occupe comme à son habitude tout l’espace sonore, sans respiration. Les petites dissonances mélodiques qui parsèment la structure sont, comme à l’accoutumée, bien présentes. Mais dès les premiers ponts, repris par la suite, on sent une pointe d’avancée, de nouveauté, comme une espèce d’écho dark wave qui viendrait enrichir les morceaux (par exemple, Extinction of Darkness and Light et Hymn to the Absolute Majesty of Darkness encore), entrecoupée ça et là de solis plus heavy qui offrent une dynamique incroyable au titre. Ces longues dissonances qui s’étirent, marque de fabrique du groupe, constituent toujours la base des morceaux, comme les arrangements récurrents à la guitare (Necromancy Through a Buried Cosmos).



Si le rythme a ralenti, c’est pour mieux donner à entendre les solis mélodiques (Luciferian Rays) et mettre en valeur une rythmique toujours centrale dans l’architecture des titres. Constitués de boucles hypnotiques, bien des morceaux sont conçus comme jonchés de rappels auditifs pour l’auditeur (Luciferian Rays et Spirit of the Black Star mais également Necromancy Through a Buried Cosmos, au rythme lent et ultra mélodique, avec une thématique de notes aériennes récurrentes ou Triumphant Cosmic Death et ses notes d’orgue cosmiques).



Globalement, Black Mass for a Mass Grave emprunte un chemin bien plus posé que ces prédécesseurs, autrement plus mélodique on l’a dit, mais sans perdre en puissance, aussi bien musicale que purement évocatrice. Necromancy Through a Buried Cosmos, My Spirit Shall Join a Constellation of Swords et Extinction of Darkness and Light sont ainsi de très beaux morceaux, chargés en émotions. D’un autre côté, Triumphant Cosmic Death, même sur un rythme posé, est nettement plus guerrier, comme pouvait l’être Spirit of the Black Star. Beast of Creation and Master of Time est puissant et véloce, les riffs presque thrash. Ils n’échappent pas non plus aux notes thématiques récurrentes, tel un orgue invisible sonnant dans le brouillard. La guitare est profonde, acérée et remplit sans souci tout l’espace sonore.



Ce sont là les deux véritables évolutions d’Inquisition : ces leads mélodiques, sorte de rappels ponctuels du thème de la chanson et, d’une certaine façon, ces aspects plus dark wave dans les ambiances ou dans certains ponts (par exemple, sur Spirit of the Black Star ou Extinction of Darkness and Light). Par ailleurs, la lenteur générale des compos collent parfaitement à ces nouvelles approches musicales puisqu’elle offre de les mettre en valeur en leur laissant le temps de se développer. My Spirit Shall Join a Constellation of Swords, par exemple, s’étire ainsi sur plus de 7’ en mettant au jour des mélodies magnifiques et des solis lumineux. Ces derniers tranchent, se rapprochant parfois d’autres styles musicaux, on l’a dit, la dark wave en tête. Leur côté entêtant, facilement mémorisable, rend les titres plus accessibles qu’ils ne l’étaient auparavant.



Ceremony for the Gathering of Death, bref morceau de transition, permet de basculer vers la seconde partie de l’album. Une seconde partie où, je dirais, les contrastes relevés dans la première sont encore plus accentués. Ainsi les départs très mélodiques sur Majesty of the Expanding Tomb, A Glorious Shadow from Fire and Ashes et Extinction of Darkness and Light, leurs rythmes pesant et prenant à la fois, parsemés de petits arrangements entêtants, comme des boucles musicales. Le sentiment est fort d’écouter un fil musical sur lequel, d’un coup, brutalement, tombent littéralement des solis, des arrangements, des leads mélodiques comme venant se superposer en couches successives sur la structure. Sans rupture, les morceaux avancent, évoluent et se métamorphosent dans nos oreilles émerveillées.



Certains morceaux se permettent même, en fin de parcours, d’être plus lumineux, portés par des solis et des arrangements presque « frais », dénués de menace, un brin pop dans le « refrain » thématique ou encore dark wave (Hymn to the Absolute Majesty of Darkness and Fire par exemple ou l’éponyme Black Mass for a Mass Grave).



Diversifié, extrêmement riche, toujours d’un niveau de composition hors norme, ce Black Mass for a Mass Grave est une nouvelle réussite éclatante. La nouvelle orientation du groupe, plus mélodique, plus posée, ne lui a rien fait perdre ni de sa pertinence, ni de sa puissance. Tel un Phoenix, Inquisition renait de ses cendres, accomplit une nouvelle mue pour accoucher d’un album magnifique, porté par les ambiances et touché par la grâce.

